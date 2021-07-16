الممبار المحشي المشطشط بالطريقة المصرية لعيد الاضحى

الممبار المحشي اللذيذ، يعد الممبار المحشي من أشهر المأكولات التي يشتهر بها المطبخ المصري ويتم تحضير الممبار بطريقة سهلة وسريعة، فهو من المأكولات المحببة عند الشعب المصري بالتحديد ويكثر تحضيرها في المناسبات وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الممبار المحشي. مقادير تحضير الممبار المحشي: كيلو من الممبار مغسول.

كيلو من الطماطم.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

حبتان من البصل المفروم.

ملعقتان من الكمون.

ملعقتان من الكزبرة الناشفة.

ملعقتان كبيرتان من الثوم.

ثلاثة أكواب من الأرز المغسول.

ربع كأس من الزيت النباتي.

نصف كأس من الشبت المفروم.

نصف كأس من البقدونس المفروم.

نصف كأس من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملح.

فلفل أسود.

حبهان.

ورق الغاز. طريقة تحضير الممبار المحشي: مقادير تحضير الممبار المحشي:طريقة تحضير الممبار المحشي: تتسم طريقة تحضير الممبار المحشي بأنها سهلة وسريعة وغير مكلفة نهائياً وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الممبار المحشي: أولاً يتم تنظيف الممبار جيداً للتأكد من أنه نظيف وخالي من الدهون الزائدة. يتم فرك الممبار جيداً بالخل والدقيق وعصير الليمون ويتم شطفه تحت المياه. بعد ذلك يتم الحصول على إناء كبير واسع ويتم إضافة فيه البصل والثوم والأرز والشبت والبقدونس والكزبرة وصلصلة الطماطم وعصير الطماطم والزيت. يتم تتبيله بكلاً من الفلفل الأسود والحار والملح والكزبرة والبهارات. يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض لحين أن تصبح متجانسة. أولاً يتم حشو الممبار بالخلطة دون أن تنتفخ وتنفجر أثناء الطهي. الحصول على إناء كبير ويتم رفعه على النار ووضع فيه كلاً من المياه والملح والبصل والحبهان ورق الغاز ويتم تركه لحين أن تغلى المياه. يتم سلق الممبار في المياه المغلي والاستمرار في ذلك لمدة ربع ساعة. يتم ترك الممبار لحين أن يصفى جيداً ثم يتم قليه من خلال تسخين ملعقة كبيرة من السبن في مقلاة على النار. بعد ذلك يتم تحمير الممبار في المقلاة ويتم تقليبه على الجانبين لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي. هكذا يكون قد الانتهاء من تحضيره ويتم تقديمه على السفرة وبالهناء للجميع. الوسوم

الممبار المحشي اللذيذ، يعد الممبار المحشي من أشهر المأكولات التي يشتهر بها المطبخ المصري ويتم تحضير الممبار بطريقة سهلة وسريعة، فهو من المأكولات المحببة عند الشعب المصري بالتحديد ويكثر تحضيرها في المناسبات وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الممبار المحشي. مقادير تحضير الممبار المحشي: كيلو من الممبار مغسول.

كيلو من الطماطم.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

حبتان من البصل المفروم.

ملعقتان من الكمون.

ملعقتان من الكزبرة الناشفة.

ملعقتان كبيرتان من الثوم.

ثلاثة أكواب من الأرز المغسول.

ربع كأس من الزيت النباتي.

نصف كأس من الشبت المفروم.

نصف كأس من البقدونس المفروم.

نصف كأس من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملح.

فلفل أسود.

حبهان.

ورق الغاز. طريقة تحضير الممبار المحشي: مقادير تحضير الممبار المحشي:طريقة تحضير الممبار المحشي: تتسم طريقة تحضير الممبار المحشي بأنها سهلة وسريعة وغير مكلفة نهائياً وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الممبار المحشي: أولاً يتم تنظيف الممبار جيداً للتأكد من أنه نظيف وخالي من الدهون الزائدة. يتم فرك الممبار جيداً بالخل والدقيق وعصير الليمون ويتم شطفه تحت المياه. بعد ذلك يتم الحصول على إناء كبير واسع ويتم إضافة فيه البصل والثوم والأرز والشبت والبقدونس والكزبرة وصلصلة الطماطم وعصير الطماطم والزيت. يتم تتبيله بكلاً من الفلفل الأسود والحار والملح والكزبرة والبهارات. يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض لحين أن تصبح متجانسة. أولاً يتم حشو الممبار بالخلطة دون أن تنتفخ وتنفجر أثناء الطهي. الحصول على إناء كبير ويتم رفعه على النار ووضع فيه كلاً من المياه والملح والبصل والحبهان ورق الغاز ويتم تركه لحين أن تغلى المياه. يتم سلق الممبار في المياه المغلي والاستمرار في ذلك لمدة ربع ساعة. يتم ترك الممبار لحين أن يصفى جيداً ثم يتم قليه من خلال تسخين ملعقة كبيرة من السبن في مقلاة على النار. بعد ذلك يتم تحمير الممبار في المقلاة ويتم تقليبه على الجانبين لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي. هكذا يكون قد الانتهاء من تحضيره ويتم تقديمه على السفرة وبالهناء للجميع.

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