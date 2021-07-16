طريقة خبز جبن موتزاريلا بلغاري طري وهش بعجينة خبز حليب

طريقة خبز بعجينة قطن بالحليب الخبز بلغاري من وصفات مخبوزات السهلة الشهية التي يمكن صنعها وإعدادها بأكثر من طريقة سواء خبز بلغاري محشو أو بدون حشوة على حسب رغبة وعجينة هشة طرية تناسب كل وجبات مختلفة بمكونات بسيطة ومتوفرة بكل كنزل، ومن أهم مكونات تلك الخبز كل من الحليب وزيت وخميرة تعطي نتيجة رائعة سيتناول إعجاب كل من يتناولها، كما سنقدم لكم طريقة أخرى لعمل خبز وهو المصنوع من حليب بدون استخدام البيض، حيث إنها خبز حليب من أكثر وصفات الخبز اللذيذة ومميزة لها طعم الحليب الرائع بمذاق شهي وقوام خبز قطني شهي وتلك وصفة بدون بيض تكون مناسبة جدا لكن لديه حساسية عالية من البيض وتعطي طراوة خبز حليب الرائع. مكونات خبز حليب بلغاري الهش طري عدد 2 بيضة بحجم متوسط بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة كبيرة من خميرة فورية حبيبات. كوب من حليب سائل كامل دسم دافئ. نصف كوب من زيت النباتي. عدد 5 كوب دقيق مخبوزات. نصف ملعقة صغيرة ملح. زبدة لدهن الوجه بحرارة الغرفة. كوب من برش جبن موتزاريلا والجبن شيدر. خطوات تحضير خبز حليب بلغاري بوعاء يتم وضع كل من بيض فانيليا وسكر وحمير وحليب دافئ وزيت وتخلط تلك مكونات جيدا مع بعضها حتى تذوب الخميرة والسكر.

ثم ينخل الدقيق جيدا ويسكب وينخل بالتدريج ويضاف مع الملح للمزيج السابق وتعجن حتى تكون عجينة طرية ناعمة كتلة واحدة غير لاصقة باليد وتغطى وتترك نصف ساعة لتختمر.

بعد أن تختمر عجينة نقوم بصنع كور منها وتقسم إلى 4 أقسام كل قسم نكوره وتقسيمه إلى 4 اجزاء، والاربع الأخيرة تقوم بفردها على شكل دائرة رقيقة وتدهن بالزبدة ونضع عليها أربع رقاقات من عجينة فوق بعضها بين كل راق زبدة طرية.

ثم يفرد برش جبنه عليها الموتزاريلا والشيدر وتفرد جبنه عليها وتلف على شكل ساندوتش على شكل رول محشو بالجبن وتقطع إلى مثلثات.

بعد إنتهاء من كل كمية ترص بشكل عشوائي في صينية مدهونة بالزبدة طرية وتدخل الفرن وتترك حتى تنضج وتكون جاهزة باللون ذهبي.

بذلك يكون معانا أحلى وأفضل خبز طري بلغاري محشو جبن موتزاريلا وشيدر تجهز وتقدم ساخنة في الأفطار أو وجبة العشاء. مكونات خبز حليب بلغاري الهش طريخطوات تحضير خبز حليب بلغاري الوسوم

طريقة خبز بعجينة قطن بالحليب الخبز بلغاري من وصفات مخبوزات السهلة الشهية التي يمكن صنعها وإعدادها بأكثر من طريقة سواء خبز بلغاري محشو أو بدون حشوة على حسب رغبة وعجينة هشة طرية تناسب كل وجبات مختلفة بمكونات بسيطة ومتوفرة بكل كنزل، ومن أهم مكونات تلك الخبز كل من الحليب وزيت وخميرة تعطي نتيجة رائعة سيتناول إعجاب كل من يتناولها، كما سنقدم لكم طريقة أخرى لعمل خبز وهو المصنوع من حليب بدون استخدام البيض، حيث إنها خبز حليب من أكثر وصفات الخبز اللذيذة ومميزة لها طعم الحليب الرائع بمذاق شهي وقوام خبز قطني شهي وتلك وصفة بدون بيض تكون مناسبة جدا لكن لديه حساسية عالية من البيض وتعطي طراوة خبز حليب الرائع. مكونات خبز حليب بلغاري الهش طري عدد 2 بيضة بحجم متوسط بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة كبيرة من خميرة فورية حبيبات. كوب من حليب سائل كامل دسم دافئ. نصف كوب من زيت النباتي. عدد 5 كوب دقيق مخبوزات. نصف ملعقة صغيرة ملح. زبدة لدهن الوجه بحرارة الغرفة. كوب من برش جبن موتزاريلا والجبن شيدر. خطوات تحضير خبز حليب بلغاري بوعاء يتم وضع كل من بيض فانيليا وسكر وحمير وحليب دافئ وزيت وتخلط تلك مكونات جيدا مع بعضها حتى تذوب الخميرة والسكر.

ثم ينخل الدقيق جيدا ويسكب وينخل بالتدريج ويضاف مع الملح للمزيج السابق وتعجن حتى تكون عجينة طرية ناعمة كتلة واحدة غير لاصقة باليد وتغطى وتترك نصف ساعة لتختمر.

بعد أن تختمر عجينة نقوم بصنع كور منها وتقسم إلى 4 أقسام كل قسم نكوره وتقسيمه إلى 4 اجزاء، والاربع الأخيرة تقوم بفردها على شكل دائرة رقيقة وتدهن بالزبدة ونضع عليها أربع رقاقات من عجينة فوق بعضها بين كل راق زبدة طرية.

ثم يفرد برش جبنه عليها الموتزاريلا والشيدر وتفرد جبنه عليها وتلف على شكل ساندوتش على شكل رول محشو بالجبن وتقطع إلى مثلثات.

بعد إنتهاء من كل كمية ترص بشكل عشوائي في صينية مدهونة بالزبدة طرية وتدخل الفرن وتترك حتى تنضج وتكون جاهزة باللون ذهبي.

بذلك يكون معانا أحلى وأفضل خبز طري بلغاري محشو جبن موتزاريلا وشيدر تجهز وتقدم ساخنة في الأفطار أو وجبة العشاء. مكونات خبز حليب بلغاري الهش طريخطوات تحضير خبز حليب بلغاري

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