طريقة عمل برجر دجاج بالبقسماط في سندوتشات محلات خبز كيزر

طريقة برجر دجاج بتتبيلة سورية بالبقسماط بطعم رائع وقرمشة خارجية ذهبية اللون، برجر دجاج من وجبات صغيرة سريعة تجهيز يفضل تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما أن لها مذاق رائع إلى جانب قيتمها الغذائية العالية المناسبة الجسم وتعمل على نمو عضلات الجسم خاصة للأطفال، وأما عن خطوات عمل برجر دجاج بتتبيلة رائعة في منزل، تتمكن كل مرآة من تحضير البرجر للدجاج وتجهز بالبقسماط ويجب أتباع كافة خطوات عمل برجر دجاج بالتفصيل ومكونات بالخطوات. مكونات عمل برجر دجاج بتتبيلة البقسماط نصف كيلو من لحم صدور الدجاج مفروم مخلي العظم. عدد 2 بيضة صغير الحجم. عدد 2 فص ثوم مفروم. ملعقة كبيرة من خل أبيض. نصف كوب كبير من دقيق أبيض. ربع كوب من زيت القلي. نصف ملعقة صغيرة من فلفل اسود. نصف ملعقة صغيرة من فلفل ابيض. ملعقة صغيرة من الملح. عدد 2 ثمرة طماطم كبيرة مقطعة إلى شرائح. كوب كبير من خس مفروم أو مقطع بالطول. ثمرة بصل مقطعة لشرائح رفيعة جدا. ربع كوب من كاتشب. ربع كوب من ماستردة. ربع كوب من كاتشب. خبز كيزر مخصص البرجر. خطوات تحضير برجر دجاج بالبقسماط ضع دجاج المفروم ناعم تماما في وعاء عميق ويضاف عليه كل من ثوم مفروم ملح وفلفل أسود والأبيض، وتقلب كل مكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس تماما.

ثم يوضع البيض وبقسماط ناعم وتطحن معه اللحم مفروم حتى يكون خالي من تكتلات، وتحصل على عجينة سهلة تشكيل.

تفرد عجينة دجاج على سطح رخام وتقطع عن طريق بقطاعات البرجر المخصصة لذلك، وعند انتهاء من تشكيل كل كمية اللحم ترص في طبق وتدخل الثلاجة أو فريزر لمدة ساعتين على الأقل.

وتترك حتى تتجمد وتصبح من السهل شويها البرجر أو تحميرها على حسب الحاجة فلابد من أن تكون مثلجة قبل تسويتها على النار.

يتم تحضير خبز كيزر ونضع عليه مايونيز وكاتشب ومستردة على خبز وعليهم قطعة برجر سواء مشوية أو مقلية.

وتوضع على برجر الخس وشرائح طماطم رفيعة وشريحة من بصل رفيعة، وتغطى من جانب آخر بقطعة خبز كيزر أخرى. مكونات عمل برجر دجاج بتتبيلة البقسماطخطوات تحضير برجر دجاج بالبقسماط الوسوم

طريقة برجر دجاج بتتبيلة سورية بالبقسماط بطعم رائع وقرمشة خارجية ذهبية اللون، برجر دجاج من وجبات صغيرة سريعة تجهيز يفضل تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما أن لها مذاق رائع إلى جانب قيتمها الغذائية العالية المناسبة الجسم وتعمل على نمو عضلات الجسم خاصة للأطفال، وأما عن خطوات عمل برجر دجاج بتتبيلة رائعة في منزل، تتمكن كل مرآة من تحضير البرجر للدجاج وتجهز بالبقسماط ويجب أتباع كافة خطوات عمل برجر دجاج بالتفصيل ومكونات بالخطوات. مكونات عمل برجر دجاج بتتبيلة البقسماط نصف كيلو من لحم صدور الدجاج مفروم مخلي العظم. عدد 2 بيضة صغير الحجم. عدد 2 فص ثوم مفروم. ملعقة كبيرة من خل أبيض. نصف كوب كبير من دقيق أبيض. ربع كوب من زيت القلي. نصف ملعقة صغيرة من فلفل اسود. نصف ملعقة صغيرة من فلفل ابيض. ملعقة صغيرة من الملح. عدد 2 ثمرة طماطم كبيرة مقطعة إلى شرائح. كوب كبير من خس مفروم أو مقطع بالطول. ثمرة بصل مقطعة لشرائح رفيعة جدا. ربع كوب من كاتشب. ربع كوب من ماستردة. ربع كوب من كاتشب. خبز كيزر مخصص البرجر. خطوات تحضير برجر دجاج بالبقسماط ضع دجاج المفروم ناعم تماما في وعاء عميق ويضاف عليه كل من ثوم مفروم ملح وفلفل أسود والأبيض، وتقلب كل مكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس تماما.

ثم يوضع البيض وبقسماط ناعم وتطحن معه اللحم مفروم حتى يكون خالي من تكتلات، وتحصل على عجينة سهلة تشكيل.

تفرد عجينة دجاج على سطح رخام وتقطع عن طريق بقطاعات البرجر المخصصة لذلك، وعند انتهاء من تشكيل كل كمية اللحم ترص في طبق وتدخل الثلاجة أو فريزر لمدة ساعتين على الأقل.

وتترك حتى تتجمد وتصبح من السهل شويها البرجر أو تحميرها على حسب الحاجة فلابد من أن تكون مثلجة قبل تسويتها على النار.

يتم تحضير خبز كيزر ونضع عليه مايونيز وكاتشب ومستردة على خبز وعليهم قطعة برجر سواء مشوية أو مقلية.

وتوضع على برجر الخس وشرائح طماطم رفيعة وشريحة من بصل رفيعة، وتغطى من جانب آخر بقطعة خبز كيزر أخرى. مكونات عمل برجر دجاج بتتبيلة البقسماطخطوات تحضير برجر دجاج بالبقسماط

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