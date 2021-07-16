طريقه إزالة آثار الحبوب من الوجه نهائياً في 20 دقيقه بطريقه صحيه للوجه

طريقه إزالة آثار الحبوب من الوجه نهائياً بطريقة سهلة، كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة بجمالها وعليها إن تهتم بهذا الجمال، وان أول ما يميز المرأة هو وجهها فعلينا إن نهتم بالوجه ونضارته ولا ننتظر حتى تظهر الحبوب علي الوجه بل من الأسهل أن نهتم بالوجه و نعالج الحبوب من أول ظهورها، ونعلم أن النساء دائما يعانون من مشكله أثار الحبوب في الوجه والبثور والبقع الداكنة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقه إزالة آثار الحبوب ب النشا و الليمون.

طريقه إزالة آثار الحبوب من الوجه نهائياً

جميعا نعرف تماما إن النشا له فوائد كثيره حيث يتكون من:

نسبه كبيره من البروتينات والتي تساعد علي تحفيز الكولاجين وتكافح تقدم العمر.

وأيضا يحتوي علي فيتامين A، ويتخلص من البقع البنيه والداكنة وتفتح البشرة.

حيث يعمل علي استعاده مظهرك للبشره الصحية، وهذا بفضل وجود نسبه مرتفعه من المعادن و الأحماض ألأمينيه.

ويتميز أيضا بقدرته علي إن يمتص الزيوت الذائدة، حيث انه يعطي مفعول رائع مع جميع البشرة مثل المختلطة، الدهنية و المعرضة لظهور الحبوب.

ويعمل علي تنظيف البشرة بطريقه فاعليه، وتنقيه المسام، والتخلص من الرؤس السوداء.

كما يحتوي أيضا علي فيتامين E والذي يعمل علي إعطاء البشرة ترطيب مضاعف وسريع، ويحمي البشرة من التجاعيد المبكرة.

ويساعد علي توحيد وتفتيح لون البشرة.

فوائد الليمون في إزالة حب الشباب

الليمون يساعد البشرة علي أشياء كثيره وهو صحي للبشره للغايه والآن سنتحدث عن فوائد الليمون.

يناسب الليمون معظم أنواع البشرة، حيث يضيف للبشره المزيد من الجمال لما له من فوائد كثيره.

حيث يساعد في علاج حب الشباب، لان الليمون مضاد للبكتيريا.

وأيضا ساعد علي عدم إفراز زيوت البشرة.

ويعمل علي تفتيح وتبيض البشرة وذلك لأنه يحتوي علي فيتامين C، وحمض السيتريك.

ويساعد علي التخلص من الرؤس السوداء، لان به حمض السيتريك.

معلقتين نشا 1 معلقه ليمون

مكونات إزالة آثار الحبوب من الوجه نهائياً

يتم خلطهم جميعا حتى يتم الحصول علي قوام متماسك، ثم يتم غسل الوجه جيدا قبل وضع الخليط عليه، ثم يوضع لمده تصل ل 20 دقيقه، ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.