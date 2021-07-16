أصبغي شعر للعيد من غير الذهاب إلى الكوافير أو البيوتر سنتر باللون الزيتوني بدون مواد كيميائية من أول مرة، ترغب الكثير من السيدات في تغير لون الشعر لذلك يبحثون عن وسائل آمنة وطبيعية يمكن استخدامها، حيث أن صابونات التجميل من الطرق المكلفة والغير أمنة في الاستعمال، لذلك سوف نقدم لكم في مقالنا هذا بعض الوصفات الطبيعية.

أصبغي شعر للعيد من غير الذهاب إلى الكوافير أو البيوتر سنتر باللون الزيتوني بدون مواد كيميائية

وصفة زيتوني طبيعية

مكونات اللون الزيتوني

وعاء بلاستيك صغير لتحضير الصبغة.

كوب إلا ربع من بلسم الشعر.

قطرات صغيرة من لون الطعام الزيتوني الآمن.

قبعة استحمام.

احضري وعاء بلاستيك نظيف وضعي به كل من مقدار البلسم المحدد مع إضافة القليل من لون الطعام الزيتوني.

قلبي جيدا حتى تختلط كافة المكونات معا.

قبل البدء في تطبيق الصبغة على الشعر تأكدي من اختبار الدرجة على اليد.

تأكدي من اختبار الدرجة على اليد. مشطي الشعر جيدا ثم جزئيه إلى أقسام متساوية.

استعملي الفرشاة المخصصة للصبغة وابدئي في فرد الخليط على خصلات الشعر بشكل متساوي.

غطي الشعر بالقبعة البلاستيك لفترة زمنية تتراوح ما بين 5 إلى 6 ساعات.

بعد انتهاء الوقت المحدد اغسلي الشعر جيدا بواسطة الماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر.

طريقة استعمال وصفة اللون الزيتونيصبغ الشعر باللون الزيتوني الرمادي.

مكونات اللون الزيتوني الرمادي.

نقاط من لون الطعام الرمادي.

قطرات من اللون الزيتوني.

وعاء صغير لتحضير الصبغة.

قبعة استحمام.

ثلاثة أرباع كوب من البلسم.

اعملي على مزج البلسم مع لون الطعام الزيتوني والرمادي.

مشطي الشعر وقسميه إلى 5 أجزاء.

اعملي على صبغ جميع خصلات الشعر ، ثم غطيه بالقبعة واتركيه لمدة 7 ساعات.

، ثم غطيه بالقبعة واتركيه لمدة 7 ساعات. بعد التأكد من الوصول إلي اللون المطلوب اغسلي الشعر جيدا بالماء والشامبو.

جففي الشعر وقومي بتمشيطه ثم طبقي القليل من زيت جوز الهند للترطيب.

طريقة تحضير اللون الزيتوني الرمادي.

والآن يمكننا استخدام الطريقة المناسبة في صبغ الشعر، وقد ذكرنا وصفات بمكونات طبيعية لا تضر بفروة الرأس ولا تسبب لها أي أذي، كما أنها ذات فاعلية كبيرة جدًا