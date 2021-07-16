تنظيف الممبار والتخلص من الرائحة الكريهة وجعله ناصع البياض

كيفية طهي الممبار، يعد الممبار من أشهى الاكلات والاطباق الشعبية التي يفضلها الكثيرون، والتي تندرج ضمن الوصفات الشعبية مثل الفضة والكبد والكوارع، ولكن تعاني الكثير من ربات البيوت من تنظيفها بشكل جيد، لتتخلص من البقايا العالقة بها، ورائحته الكريهة، لذلك سوف نتناول معكم تفاصيل وصفة تنظيف الممبار، خاصه مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، حيث الاضاحي والذبائح بمختلف انواعها، مما يجعل ربة المنزل تشعر وكأنها في مأزق من معاناة تنظيف أحشاء الذبائح، خاصة الممبار والكرشة، حيث يتطلبوا المزيد من الوقت ومجهود اكبر في التنظيف، لذلك سوف نقدم العديد من الطرق التي تساعد على تنظيف الممبار في اقل وقت ممكن دون معاناة. طريقة تنظيف الممبار قومي بتحضير وعاء بلاستيك كبير مناسب لوضع كمية الممبار المراد تنظيفها به، ونضع به كمية قليلة من الماء الدافئ، ونضيف لهم نصف كوب من الخل الأبيض وعصير الليمون وملعقة كبيرة من الكربونات أو ما يسمي بالبيكنج صودا، ونتركه لمدة نصف ساعة على الأقلفي هذا الخليط.

تقوم الكربونات بالتفاعل مع باقي المكونات مما يساعد على التخلص من المادة اللزجة المتعلقة في الطبقة الداخلية من الممبار، كما يعمل على إزالة طبقة الأوساخ العالقة في الممبار، ويقتل الجراثيم والبكتيريا التي لا ترى بالعين المجردة، كما أن الخل والليمون، يساعدوا في التخلص من الرائحة الكريهة.

يتم إزالة طبقات الدهون العالقة به، حيث أنها تحمل العديد من البكتيريا والاوساخ بداخلها، حتى لا تضر الجسم أيضا بأمراض السمنة الخطيرة.

بتكرار هذه الطريقة عدة مرات عند غسيل الممبار، يتم تنظيفه بشكل كامل من الروائح الكريهة والبكتيريا والاوساخ، يصبح ناصع البياض، ثم غسله بماء فقط في اخر مرة، والبدء في تقطيعه لاستخدامه في الطهي باستخدام المقص، قطع متوسطة الحجم ومناسبة الحشو.

يتم تنظيف الممبار من الجهتين، أو تنظيفه من الداخل من المادة اللزجة بعد تقطيعه، عن طريق قلبه على الجهة الأخرى باستخدام ملعقة صغيرة أو شوكة، وضعيها مرة أخري في صينية بها ماء دافئ حتى تنتهى من تنظيف وتقطيع كل الكمية.

يمكنك بعد ذلك حشو و طهي الممبار في الحال، وتخزين الكمية المتبقية منه في الفريزر لحين استخدامها مرة أخرى. طريقة تنظيف الممبار الوسوم

كيفية طهي الممبار، يعد الممبار من أشهى الاكلات والاطباق الشعبية التي يفضلها الكثيرون، والتي تندرج ضمن الوصفات الشعبية مثل الفضة والكبد والكوارع، ولكن تعاني الكثير من ربات البيوت من تنظيفها بشكل جيد، لتتخلص من البقايا العالقة بها، ورائحته الكريهة، لذلك سوف نتناول معكم تفاصيل وصفة تنظيف الممبار، خاصه مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، حيث الاضاحي والذبائح بمختلف انواعها، مما يجعل ربة المنزل تشعر وكأنها في مأزق من معاناة تنظيف أحشاء الذبائح، خاصة الممبار والكرشة، حيث يتطلبوا المزيد من الوقت ومجهود اكبر في التنظيف، لذلك سوف نقدم العديد من الطرق التي تساعد على تنظيف الممبار في اقل وقت ممكن دون معاناة. طريقة تنظيف الممبار قومي بتحضير وعاء بلاستيك كبير مناسب لوضع كمية الممبار المراد تنظيفها به، ونضع به كمية قليلة من الماء الدافئ، ونضيف لهم نصف كوب من الخل الأبيض وعصير الليمون وملعقة كبيرة من الكربونات أو ما يسمي بالبيكنج صودا، ونتركه لمدة نصف ساعة على الأقلفي هذا الخليط.

تقوم الكربونات بالتفاعل مع باقي المكونات مما يساعد على التخلص من المادة اللزجة المتعلقة في الطبقة الداخلية من الممبار، كما يعمل على إزالة طبقة الأوساخ العالقة في الممبار، ويقتل الجراثيم والبكتيريا التي لا ترى بالعين المجردة، كما أن الخل والليمون، يساعدوا في التخلص من الرائحة الكريهة.

يتم إزالة طبقات الدهون العالقة به، حيث أنها تحمل العديد من البكتيريا والاوساخ بداخلها، حتى لا تضر الجسم أيضا بأمراض السمنة الخطيرة.

بتكرار هذه الطريقة عدة مرات عند غسيل الممبار، يتم تنظيفه بشكل كامل من الروائح الكريهة والبكتيريا والاوساخ، يصبح ناصع البياض، ثم غسله بماء فقط في اخر مرة، والبدء في تقطيعه لاستخدامه في الطهي باستخدام المقص، قطع متوسطة الحجم ومناسبة الحشو.

يتم تنظيف الممبار من الجهتين، أو تنظيفه من الداخل من المادة اللزجة بعد تقطيعه، عن طريق قلبه على الجهة الأخرى باستخدام ملعقة صغيرة أو شوكة، وضعيها مرة أخري في صينية بها ماء دافئ حتى تنتهى من تنظيف وتقطيع كل الكمية.

يمكنك بعد ذلك حشو و طهي الممبار في الحال، وتخزين الكمية المتبقية منه في الفريزر لحين استخدامها مرة أخرى. طريقة تنظيف الممبار

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