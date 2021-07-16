أفضل وصفة لفرد الشعر في المنزل “فرد الشعر بالنشا” أفضل من الكيراتين في الكوافيرات

هل مللتي من الشعر المجعد الكيرلي وترغبين في الحصول على شعر ناعم مفرود؟ وقمتي بتجربة الكثير من الطرق الطبيعية وغير الطبيعية لفرد الشعر ولم تجدي الجدوى منها؟ إليكي أفضل طريقة لفرد الشعر بمكون طبيعي سحري هو النشا، تعرفي معنا على طريقة فرد الشعر بالنشا للتخلص من تجاعيد الشعر وتشابكه، وهناك أكثر من وصفة للنشا يمكن استخدامها للحصول على شعر ناعم حرير خالي من التشابكات.

حضري خليط من 2 ملعقة نشا مع كمية ماء مناسبة ويجب أن يكون الخليط متجانس.

تأكدي من نظافة الشعر من أي دهون أو أتربة.

يطبق الماسك على فروة الشعر جيدًا مع التوزيع الجيد له على جميع خصلات الشعر.

نترك الوصفة على الشعر نصف ساعة حتى تجف النشا وبعدها تغسل بالماء بشكل جيد.

يتم تحضير خليط من 4 ملاعق زيت زيتون ونفس المقدار من النشا.

وبعد تقسيم الشعر لمناطق يتم تطبيق الخليط على الشعر وهو نظيف تمامًا.

عندما يجف الخليط على الشعر يتم غسله بالماء البارد مع الشامبو.

تساعد تلك الوصفة على زيادة رطوبة الشعر وتنعيمه وتغذيته بالكثير من العناصر الغذائية.

فرد الشعر بالنشا والماءفرد الشعر بالنشا وزيت الزيتونفوائد النشا لفرد الشعر

كثرة استخدام وصفة النشا لفرد الشعر توفر له الكثير من الفوائد منها:

النشا غنية بعناصر غذائية مختلفة منها الفسفور والصوديوم والكالسيوم لتنشيط الدورة الدموية.

تقوية بصيلات الشعر وتغذيتها طبيعيًا وتحفيز نمو الشعر من جديد.

تقلل من الإفرازات الدهنية التي تفرزها فروة الشعر وتسبب القشرة والكثير من مشاكل الشعر.

غنية بفيتامين C وفيتامين E وهما ضروريان في العناية بالشعر وتغذيته طبيعيًا.

تعمل على زيادة مرونة بصيلات الشعر وزيادة رطوبتها.

تقضي على تجاعيد الشعر وتزيد من نعومته مع تكرار الاستخدام للوصفة.

إن النشا يُعد ويعتبر عنصراً فعالاً في استخدامه في الوصفات الخاصة بفرد الشعر، كما أن النشا يعد عنصراً هاماً أيضاً في وصفات البشرة، فإنها لها نتيجة فعالة في تهدئة البشرة من الالتهابات والاحمرار الشديد للغاية، لذا عليكم تجربة النشا في وصفات الشعر ووصفات البشرة فجربوا هذه الوصفة.