تعرفي على خطوات المعمول السعودي الدايب... وتقديمه في عيد الأضحى المبارك2021

المعمول السعودي، يعتبر من ألذ واطعم المخبوزات التي يتم عملها في الأعياد والمناسبات، ويعد من أشهر المخبوزات في المملكة العربية السعودية، ولقد تم انتشار المعمول في مصر والمغرب وسوريا ودول الخليج والبلدان العربية، حيث يعشقها العديد من الأشخاص لمذاقه وطعمه اللذيذ، ويمكن عمل المعمول بعدة طرق منها بالبلح والمكسرات والملبن وبعدة طرق أخرى، ومن السهل عمله بالمنزل بخطوات سهلة واطعم من المخابز والافران، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على خطوات المعمول السعودي في البيت لعيد الأضحى من خلال موقع ثقفني، بخطوات مضمونة. مكونات عمل المعمول السعودي بالبلح مكونات عمل المعمول السعودي بالبلح سوف نتحدث على مكونات عمل المعمول السعودي بالبلح بمكونات موجودة بكل منزل وهى كالتالي:- كيلو ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كيلو من بلح العجوة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كيلو من السمن البلدي.

نصف ملعقة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث بيضات.

ذرة من الملح.

كوب كبير من السكر. طريقة تجهيز العجينة طريقة تجهيز العجينة سوف نستعرض في السطور المقبلة طريقة تجهيز عجينة المعمول بطريقة سهلة ومجربة وهى كما يلي:- يتم وضع كلا من المكونات الآتية الدقيق المنخول ثم السكر والبيكنج بودر ثم الحبهان المطحون في وعاء كبير وعميق. ثم نقوم بتقليبهم تقليب جيد بواسطة مغرفة كبيرة. يتم إضافة البيض ثم الفانيليا والسمن والملح ثم يتم خلط العجين خلطاً جيداً ويجب أن تكون السمنة مذابة عند وضعها. ثم نستمر في الخلط حتى يكون لدينا عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة. يتم ترك العجينة لمدة نصف ساعة لكي تستريح. خطوات تحضير المعمول بالبلح سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي في خطوات معدودة وسهلة وهى كالآتي:- يتم تقطيع العجينة الى قطع صغيرة ثم نأخذ قطعة، ونبدأ بتشكيلها عل شكل كرة.

ثم نحدث بها تجويف بسيط بالكرة ونضع بها معجون البلح، ويتم غلقها مرة أخرى.

يتم وضع كرة المعمول بالبلح في قالب التشكيل الذي تفضلينه في الاستخدام.

ثم بعد ذلك نكرر الذي تم عمله في الخطوات السابقة حتى الانتهاء من كمية العجين.

يتم إحضار صينية مدهونة بالسمن، ونقوم برص المعمول بها.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يأخذ الشكل الذهبي الرائع.

يتم تقديمه على أطباق التقديم بجانب كوب من الشاي أو العصائر. الوسوم

المعمول السعودي، يعتبر من ألذ واطعم المخبوزات التي يتم عملها في الأعياد والمناسبات، ويعد من أشهر المخبوزات في المملكة العربية السعودية، ولقد تم انتشار المعمول في مصر والمغرب وسوريا ودول الخليج والبلدان العربية، حيث يعشقها العديد من الأشخاص لمذاقه وطعمه اللذيذ، ويمكن عمل المعمول بعدة طرق منها بالبلح والمكسرات والملبن وبعدة طرق أخرى، ومن السهل عمله بالمنزل بخطوات سهلة واطعم من المخابز والافران، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على خطوات المعمول السعودي في البيت لعيد الأضحى من خلال موقع ثقفني، بخطوات مضمونة. مكونات عمل المعمول السعودي بالبلح مكونات عمل المعمول السعودي بالبلح سوف نتحدث على مكونات عمل المعمول السعودي بالبلح بمكونات موجودة بكل منزل وهى كالتالي:- كيلو ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كيلو من بلح العجوة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كيلو من السمن البلدي.

نصف ملعقة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث بيضات.

ذرة من الملح.

كوب كبير من السكر. طريقة تجهيز العجينة طريقة تجهيز العجينة سوف نستعرض في السطور المقبلة طريقة تجهيز عجينة المعمول بطريقة سهلة ومجربة وهى كما يلي:- يتم وضع كلا من المكونات الآتية الدقيق المنخول ثم السكر والبيكنج بودر ثم الحبهان المطحون في وعاء كبير وعميق. ثم نقوم بتقليبهم تقليب جيد بواسطة مغرفة كبيرة. يتم إضافة البيض ثم الفانيليا والسمن والملح ثم يتم خلط العجين خلطاً جيداً ويجب أن تكون السمنة مذابة عند وضعها. ثم نستمر في الخلط حتى يكون لدينا عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة. يتم ترك العجينة لمدة نصف ساعة لكي تستريح. خطوات تحضير المعمول بالبلح سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي في خطوات معدودة وسهلة وهى كالآتي:- يتم تقطيع العجينة الى قطع صغيرة ثم نأخذ قطعة، ونبدأ بتشكيلها عل شكل كرة.

ثم نحدث بها تجويف بسيط بالكرة ونضع بها معجون البلح، ويتم غلقها مرة أخرى.

يتم وضع كرة المعمول بالبلح في قالب التشكيل الذي تفضلينه في الاستخدام.

ثم بعد ذلك نكرر الذي تم عمله في الخطوات السابقة حتى الانتهاء من كمية العجين.

يتم إحضار صينية مدهونة بالسمن، ونقوم برص المعمول بها.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يأخذ الشكل الذهبي الرائع.

يتم تقديمه على أطباق التقديم بجانب كوب من الشاي أو العصائر.

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