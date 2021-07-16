اعتماد لقاح موديرنا في السعودية من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا

لقاح موديرنا في السعودية من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها في تلك الفترة، حيث أعلنت وزارة الصحة بشكل رسمي اعتماد لقاح موديرنا إلى قائمة اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبذلك يصبح عدد اللقاحات المعتمدة هو 4 لقاحات للوقاية من فيروس كورونا وهي لقاح استرازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون، ثم إضافة لقاح موديرنا، لا سيما يؤخذ على جرعتين فقط مثل باقي اللقاحات عن طريق الحقن في العضد أو عن طريق الفم، لكن الفترة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية 42 يومًا، وقد خضع اللقاح إلى العديد من التجارب؛ حتى تم التأكّد من فعاليته في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء الموفقة على تسجيل لقاح موديرنا، ‎وذلك بعد تقديم طلب تسجيله من شركة موديرنا؛ لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في السعودية من استخدام اللقاح واستيراده، وطالبت وزارة الصحة السعودية من جميع المواطنين بسرعة التسجيل على تطبيق صحتي، حتى يتمكنوا من الحصول على اللقاح بالمجان للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المملكة العربية السعودية.

من أي دولة

هذا السؤال لا تزال تنفك الأفواه في معرفة إجابته أو أين صنع لقاح مودرنا، والحقيقة أن لقاح موديرنا أمريكي المنشأ، وقد صرحت منظمة الصحة العالمية بتوضيح بيانات السلامة والأمان في أعراض لقاح موديرنا، لم يحدد أي مخاوف تسبب آثار جانبية للقاح موديرنا مختلفة عن الأعراض الشائعة في جميع اللقاحات المعتمدة مثل “الألم في موقع الحقن والتعب والصداع وألم عفي العضلات والمفاصل”.

يقدم لقاح استرازينيكا ولقاح فايزر عبر تطبيق صحتي في مراكز اللقاحات، أما لقاح موديرنا ولقاح جونسون آند جونسون يتم الحجز للمطعمين خارج المملكة العربية السعودية بعد الاعتماد من وزارة الصحة، وأكّدت أن الجرعة الثانية من اللقاح تعطي مناعة أكبر ويحمي الجسم من تحور الفيروس أو ظهور أي سلالة جديدة ممكن أن تطرأ على الوباء، وذلك بعد تحديد أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوماً ولا تؤثر على فاعلية الجرعة الأولى من تناول لقاح موديرنا.