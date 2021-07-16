بيتزا كيتو بدون دقيق أسهل وصفات معجنات كيتو بسيطة ومشبعة بالخطوات

بيتزا كيتو بدون دقيق ، واحدة من أشهر أنواع البيتزا المخصصة للدايت، ولا يوجد فارق بينها وبين البيتزا العادية، سوى في التكوين من حيث المقادير، وإذا كانت بأحد أنواع الدقيق، يمكنك استخدام أنواع محددة تناسب نظام الكيتوني الغذائي، حيث توجد العديد من وصفات معجنات إنقاص الوزن، وتناسب الأنظمة الغذائية بشكل كبير، ولكن ما يميزها مقارنة بالعديد من الأنواع الأخرى من المعجنات العادية، هو أنها تساعد على الشبع، ولا يؤدي تناولها إلى زيادة مقاومة الأنسولين، وضعف حرق الدهون، ومن ثم زيادة الوزن.

توجد العديد من الطرق لعمل بيتزا الكيتو منها؛ بيتزا كيتو بالدجاج، وبيتزا كيتو دقيق اللوز، وبيتزا كيتو بالقرنبيط، وكلها أنواع بيتزا كيتو دايت، يتم تحضيرها إما بعمل البيتزا بدوق دقيق، أو باستخدام دقيق اللوز، أو بيتزا كيتو بدقيق جوز الهند، أو حتى دقيق الشوفان، مع إضافة الجبنة الموزاريلا، فهي واحدة من أنواع الجبن المسموح بها في نظام الكيتو، وتدخل في طهي العديد من معجنات كيتو، فإذا ذهبت إلى مطعم بيتزا كيتو، سوف تجد أن تلك المطاعم، تتبع طهي البيتزا باستخدام كتاب كيتو لتحضير معجنات كيتو متنوعة، وليس طريقة عمل بيتزا كيتو فقط.

3 حبات بيض.

ملعقتان كبيرتان معجون طماطم.

3 حبات فلفل ملون.

جبنة موزاريلا ويمكنك عمل الموزاريلا في المنزل ، بطريقة الشيف منال العالم، وهي الطريقة الأسهل.

، بطريقة الشيف منال العالم، وهي الطريقة الأسهل. حشوة بيتزا الكيتو، حسب رغبتك ويمكنك استخدام الدجاج، أو مجموعة الأجبان المتنوعة، أو السي فود، وغيرها من الحشوات المختلفة.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

½ ملعقة صغيرة روزماري.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة زبدة.

زيتون حلقات مخلية من البذور.