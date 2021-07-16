فوائد أكلة الكرشة الصحية والفوارغ للجسم من أشهر الأكلات الشعبية

فوائد أكلة الكرشه الصحية، تعد أكلة الكرش من الأكلات الشعبية مثل الفشة والطحال والكبدة والممبار، فهى من الأكلات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، كما أنها من اشهر الأكلات والأطباق في دولة فلسطينالعربية، ومعروفة في المجتمعات الفلسطينية، والمصرية، كما أنها تناسب الولائم والعزائم، والاحتفالات، والأعياد، حيث يعد يوم إعداد هذه الأطباق والاكلات الشعبية يوم مميز، وتقدم مع السلطات حتى يكون هناك اعتدال في تناول الكرشه دون الإكثار من تناولها، ولا مانع من تناوله مرة ولا مرتين، مع الاكتفاء بكميات محدودة لكل فرد.فوائد أكلة الكرشه الصحية والفوارغ
- تمد الكرشه الجسم بسعرات حرارية عالية مما يمنحه طاقة كبيرة، فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة له، لذلك تعد أكلة ضمن الأكلات الشتوية، التي تمنح الجسم الشعور بالدفء.
- تحتوي الفوارغ أو ما يعرف باسم الممبار في مصر، على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لبناء الجسم، مثل معادن المغنيسيوم والفسفور، والكلسيوم التي تعمل على الوقاية من التهابات المفاصل وهشاشة العظام.
- تعمل الكرشة أيضا على تزويد جهاز المناعة بالكولاجين الضروري جدا للجسم والذي يعمل على حماية بطانة الجهاز الهضمي من التقرحات والالتهابات المتكررة.
- تزيد الكرشة من نضارة البشرة وتحمي الجلد من التشققات والجفاف، كما أنها تزيد من نضارة الجسم ورطوبته وحيويته، كما أنها مفيدة لحيوية الشعر وصحته ولمعانه، وذلك لاحتوائها على مادة الكولاجين، والبروتينات، والفيتامينات.
- العمل على تنشيط الدورة الدموية، وتجديد وبناء الخلايا، وذلك لأنها تحتوي على البروتينات والفيتامينات اللازمة للجسم.
- تعمل الكرشة على تحفيز عمل الأمعاء، من أجل التخلص من السموم المتراكمة فالجسم، فهي تعد وجبة غنية بالألياف.
- الكرشة تعمل على تخليص الكبد من السموم، كما أنها غنية بالدهون المفيدة للجسم، بالرغم من أنها من مسببات أمراض السمنة.
- تخلص الجسم من الحساسية ضد بعض أنواع الأطعمة.
ملحوظة هامة
تعمل المواد الجيلاتينية الموجودة في شوربة الكوارع على علاج التهابات المفاصل وهشاشة العظام، لذلك ينصح بتناولها كبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل والروماتيزم، حيث تساعد في شفاء أمراض المفاصل وخشونة الركبة، كما تقي من مشاكل الضعف عند الرجال.
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فوائد أكلة الكرشه الصحية، تعد أكلة الكرش من الأكلات الشعبية مثل الفشة والطحال والكبدة والممبار، فهى من الأكلات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، كما أنها من اشهر الأكلات والأطباق في دولة فلسطينالعربية، ومعروفة في المجتمعات الفلسطينية، والمصرية، كما أنها تناسب الولائم والعزائم، والاحتفالات، والأعياد، حيث يعد يوم إعداد هذه الأطباق والاكلات الشعبية يوم مميز، وتقدم مع السلطات حتى يكون هناك اعتدال في تناول الكرشه دون الإكثار من تناولها، ولا مانع من تناوله مرة ولا مرتين، مع الاكتفاء بكميات محدودة لكل فرد.فوائد أكلة الكرشه الصحية والفوارغ
- تمد الكرشه الجسم بسعرات حرارية عالية مما يمنحه طاقة كبيرة، فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة له، لذلك تعد أكلة ضمن الأكلات الشتوية، التي تمنح الجسم الشعور بالدفء.
- تحتوي الفوارغ أو ما يعرف باسم الممبار في مصر، على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لبناء الجسم، مثل معادن المغنيسيوم والفسفور، والكلسيوم التي تعمل على الوقاية من التهابات المفاصل وهشاشة العظام.
- تعمل الكرشة أيضا على تزويد جهاز المناعة بالكولاجين الضروري جدا للجسم والذي يعمل على حماية بطانة الجهاز الهضمي من التقرحات والالتهابات المتكررة.
- تزيد الكرشة من نضارة البشرة وتحمي الجلد من التشققات والجفاف، كما أنها تزيد من نضارة الجسم ورطوبته وحيويته، كما أنها مفيدة لحيوية الشعر وصحته ولمعانه، وذلك لاحتوائها على مادة الكولاجين، والبروتينات، والفيتامينات.
- العمل على تنشيط الدورة الدموية، وتجديد وبناء الخلايا، وذلك لأنها تحتوي على البروتينات والفيتامينات اللازمة للجسم.
- تعمل الكرشة على تحفيز عمل الأمعاء، من أجل التخلص من السموم المتراكمة فالجسم، فهي تعد وجبة غنية بالألياف.
- الكرشة تعمل على تخليص الكبد من السموم، كما أنها غنية بالدهون المفيدة للجسم، بالرغم من أنها من مسببات أمراض السمنة.
- تخلص الجسم من الحساسية ضد بعض أنواع الأطعمة.
ملحوظة هامة
تعمل المواد الجيلاتينية الموجودة في شوربة الكوارع على علاج التهابات المفاصل وهشاشة العظام، لذلك ينصح بتناولها كبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل والروماتيزم، حيث تساعد في شفاء أمراض المفاصل وخشونة الركبة، كما تقي من مشاكل الضعف عند الرجال.
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