معجزة كريم بانثينول كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد سيصبح ناعم زى الحرير في 30 دقيقة فقط

تنشغل النساء دائمًا بشعرهن وترغب الجميع منهن بأن يكون لديهن شعر جذاب وناعم وجميل لذا تعاني النساء ذوات الشعر الخشن أو الشغر المجعد بالأكثر حيث يواجهن حيرة كيفية فرد الشعر وتنعيمه، وذلك لأن جميع صالونات التجميل تستخدم مواد للفرد تتلف الشعر وتضره إما أن تسبب له تساقط أو تقصف وما شابه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفرد بجميع أنواعه، لذلك يكون العودة للطبيعة هو أفضل حل وسنقدم لكم اليوم وصفات من الطبيعة بمكونات غير مكلفة وغير ضارة لبصيلات الشعر فقط تابعي المقال للنهاية. كريم البانثينول لفرد الشعر الخشن أو المجعد كريم البانثينول لفرد الشعر الخشن أو المجعد مكونات الخلطة عدد 4 ملاعق ك من كريم البانثينول.

عدد 3 ملاعق ك من النشا.

ملعقة ص من زيت الأرجان.

1 ملعقة ك من زبدة الشيا.

ملعقة ص من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

عدد 3 ملعقة ك من اللبن السائل. خطوات استخدام الخلطة في البداية قومي بتذويب زيت جوز الهند وزبدة الشيا مع بعضهم البعض في المايكرويف أو على حمام مائي دافئ.

أضيفي باقي المكونات السابقة على الخليط السابق واستمري في التقليب بينهم حتى تمام التجانس والحصول على قوام ناعم.

قومي بفرد الماسك على بصيلات الشعر من الجذور وحتى نهاية الأطراف.

يجب ترك الخلطة على شعرك لمدة 90 دقيقة على الأقل.

ابدأي بشطف شعرك جيدًا بالماء البارد والشامبو الهالي من السالفيت.

تكرار استخدام الوصفة مرة كل أسبوع. وصفة كيس الخميرة لتنعيم الشعر وصفة كيس الخميرة لتنعيم الشعر مكونات الماسك كيس واحد من الخميرة الفورية.

عدد 1 ملعقة ك من عسل الأبيض.

كوب من الماء الدافئ. خطوات استخدام الماسك في بداية الأمر قومي بإضافة كيس الخميرة الفورية وملعقة العسل الأبيض على الماء الدافئ.

ابدأي الآن في التقليب المستمر للهليط مع بعضه البعض.

اتركي الخليط جانبًا حتى تتفاعل الخميرة الفورية مع باقي المكونات.

الآن ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 60 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو المناسب لك والماء البارد.

كرري استخدام هذه التجربة مرتين في الأسبوع الواحد من أجل نتيجة متميزة. الوسوم

تنشغل النساء دائمًا بشعرهن وترغب الجميع منهن بأن يكون لديهن شعر جذاب وناعم وجميل لذا تعاني النساء ذوات الشعر الخشن أو الشغر المجعد بالأكثر حيث يواجهن حيرة كيفية فرد الشعر وتنعيمه، وذلك لأن جميع صالونات التجميل تستخدم مواد للفرد تتلف الشعر وتضره إما أن تسبب له تساقط أو تقصف وما شابه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفرد بجميع أنواعه، لذلك يكون العودة للطبيعة هو أفضل حل وسنقدم لكم اليوم وصفات من الطبيعة بمكونات غير مكلفة وغير ضارة لبصيلات الشعر فقط تابعي المقال للنهاية. كريم البانثينول لفرد الشعر الخشن أو المجعد كريم البانثينول لفرد الشعر الخشن أو المجعد مكونات الخلطة عدد 4 ملاعق ك من كريم البانثينول.

عدد 3 ملاعق ك من النشا.

ملعقة ص من زيت الأرجان.

1 ملعقة ك من زبدة الشيا.

ملعقة ص من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

عدد 3 ملعقة ك من اللبن السائل. خطوات استخدام الخلطة في البداية قومي بتذويب زيت جوز الهند وزبدة الشيا مع بعضهم البعض في المايكرويف أو على حمام مائي دافئ.

أضيفي باقي المكونات السابقة على الخليط السابق واستمري في التقليب بينهم حتى تمام التجانس والحصول على قوام ناعم.

قومي بفرد الماسك على بصيلات الشعر من الجذور وحتى نهاية الأطراف.

يجب ترك الخلطة على شعرك لمدة 90 دقيقة على الأقل.

ابدأي بشطف شعرك جيدًا بالماء البارد والشامبو الهالي من السالفيت.

تكرار استخدام الوصفة مرة كل أسبوع. وصفة كيس الخميرة لتنعيم الشعر وصفة كيس الخميرة لتنعيم الشعر مكونات الماسك كيس واحد من الخميرة الفورية.

عدد 1 ملعقة ك من عسل الأبيض.

كوب من الماء الدافئ. خطوات استخدام الماسك في بداية الأمر قومي بإضافة كيس الخميرة الفورية وملعقة العسل الأبيض على الماء الدافئ.

ابدأي الآن في التقليب المستمر للهليط مع بعضه البعض.

اتركي الخليط جانبًا حتى تتفاعل الخميرة الفورية مع باقي المكونات.

الآن ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 60 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو المناسب لك والماء البارد.

كرري استخدام هذه التجربة مرتين في الأسبوع الواحد من أجل نتيجة متميزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة كريم بانثينول كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد سيصبح ناعم زى الحرير في 30 دقيقة فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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