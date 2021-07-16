أفضل كريم طبيعي لتفتيح البشرة وتوحيد لونها بدون مواد عطرية للحصول على وجه مشرق تماماً نقدمه لكم ، حيث يعتبر تفتيح البشرة من أكثر الأشياء التي تسعى إليها أغلب الفتيات، فهم يحلمون بالحصول على وجه صافي خالي من العيوب وموحد اللون، حيث أن البشرة تتعرض للاسمرار نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس واستخدام المنتجات المختلفة على البشرة، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير أفضل كريم طبيعي لتفتيح الوجه في البيت بكل سهولة، والذي يعتمد في تجهيزه على المكونات الطبيعية، ولا يعد مكلف أبداً. كريم طبيعي لتفتيح البشرة كريم طبيعي لتفتيح البشرة مكونات الكريم: نصف كوب من اللبن الزبادي.

7 حبات لوز.

ملعقة صغيرة الحجم من الكركم.

ملعقة صغيرة الحجم من خشب الصندل البودرة.

5 قطرات عصير ليمون حامض.

أربعة أعواد من الزعفران. طريقة التحضير: أولاً نقوم بنقع اللوز في الماء طوال الليل، وفي اليوم التالي نطحنه جيداً للحصول على عجينة.

بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات المتبقية إلى عجينة اللوز.

نمزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بتخزين هذا الكريم في علبة زجاجية في الثلاجة.

يتم استخدامه على البشرة كل يوم، وصالح الاستعمال لمدة أسبوع من تصنيعه. كريم تفتيح البشرة بالمواد الطبيعية كريم تفتيح البشرة بالمواد الطبيعية المكونات: ملعقة كبيرة الحجم من اللبن الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من العسل النحل. طريقة التحضير: نقوم بخلط كلاً من عصير الليمون مع العسل في بولة.

ونقوم بإضافة الزبادي إلى المكونات ونقلب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بعد ذلك بالفرشاة.

نتركه لمدة حوالي 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بمسح البشرة بقماشة مبللة بالماء الدافئ.

ونغسلها بعد ذلك جيداً بالماء البارد، ونتركه حتى يجف.

يجب تكرار هذه الوصفة لمدة لا تزيد عن شهر.

سوف تلاحظون نتيجة مبهرة وبشرة موحدة اللون من أول أسبوع. وبذلك قد قدمنا لجميع الفتيات أفضل كريم طبيعي لتفتيح البشرة وتوحيد لونها بدون مواد عطرية للحصول على وجه مشرق تماماً، وهو أفضل كثيراً من الكريمات الكيميائية المضرة التي تضر بالبشرة على المدى البعيد. الوسوم

أفضل كريم طبيعي لتفتيح البشرة وتوحيد لونها بدون مواد عطرية للحصول على وجه مشرق تماماً نقدمه لكم ، حيث يعتبر تفتيح البشرة من أكثر الأشياء التي تسعى إليها أغلب الفتيات، فهم يحلمون بالحصول على وجه صافي خالي من العيوب وموحد اللون، حيث أن البشرة تتعرض للاسمرار نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس واستخدام المنتجات المختلفة على البشرة، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير أفضل كريم طبيعي لتفتيح الوجه في البيت بكل سهولة، والذي يعتمد في تجهيزه على المكونات الطبيعية، ولا يعد مكلف أبداً. كريم طبيعي لتفتيح البشرة كريم طبيعي لتفتيح البشرة مكونات الكريم: نصف كوب من اللبن الزبادي.

7 حبات لوز.

ملعقة صغيرة الحجم من الكركم.

ملعقة صغيرة الحجم من خشب الصندل البودرة.

5 قطرات عصير ليمون حامض.

أربعة أعواد من الزعفران. طريقة التحضير: أولاً نقوم بنقع اللوز في الماء طوال الليل، وفي اليوم التالي نطحنه جيداً للحصول على عجينة.

بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات المتبقية إلى عجينة اللوز.

نمزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بتخزين هذا الكريم في علبة زجاجية في الثلاجة.

يتم استخدامه على البشرة كل يوم، وصالح الاستعمال لمدة أسبوع من تصنيعه. كريم تفتيح البشرة بالمواد الطبيعية كريم تفتيح البشرة بالمواد الطبيعية المكونات: ملعقة كبيرة الحجم من اللبن الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من العسل النحل. طريقة التحضير: نقوم بخلط كلاً من عصير الليمون مع العسل في بولة.

ونقوم بإضافة الزبادي إلى المكونات ونقلب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بعد ذلك بالفرشاة.

نتركه لمدة حوالي 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بمسح البشرة بقماشة مبللة بالماء الدافئ.

ونغسلها بعد ذلك جيداً بالماء البارد، ونتركه حتى يجف.

يجب تكرار هذه الوصفة لمدة لا تزيد عن شهر.

سوف تلاحظون نتيجة مبهرة وبشرة موحدة اللون من أول أسبوع. وبذلك قد قدمنا لجميع الفتيات أفضل كريم طبيعي لتفتيح البشرة وتوحيد لونها بدون مواد عطرية للحصول على وجه مشرق تماماً، وهو أفضل كثيراً من الكريمات الكيميائية المضرة التي تضر بالبشرة على المدى البعيد.

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