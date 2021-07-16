طريقة عمل المايونيز في البيت وسر نجاح الطريقة بطريقة مميزة وسهلة

طريقة عمل المايونيز في البيت ، يعد المايونيز من الصلصات المميزة وله نكهة مكتسبة ، وهو عبارة عن مستحلب من زيت نباتى وصفار البيض أو البيض الكامل وليمون أو خل وملح وتوابل ، ويمكنك إعدادها بسهولة في البيت وبنفس الطعم الرائع وهذه الصلصة تقدم باردة مع السمك والخضر. وفي هذه المقالة سنتناول تفصيلياً أفضل طريقة تحضير المايونيز في البيت والخطوات التي يجب إتباعها لإعدادها بحرفية بالإضافة الي طريقة إصلاح المايونيز المقطع. طريقة عمل المايونيز في البيت طريقة عمل المايونيز في البيت مقادير صلصة المايونيز : ٢ بيضة نيئة.

٢ ملعقة خل أو عصير ليمون أو كليهما.

واحد ملعقة صغيرة مستردة.

١ ملعقة كبيرة ماء بارد إذا إحتاج الأمر.

كوب ونصف زيت.

ملح – فلفل. طريقة التحضير: يوضع صفار البيض فى إناء ويقلب جيدا بملعقة خشب أو يستعمل المضرب السلك أو الكهربي فى إتجاه واحد.

تضاف ملعقة المستوردة والملح والفلفل ثم الخل والليمون.

يضاف الزيت تدريجيا نقطة نقطة مع التقليب فى إتجاه واحد ويستمر فى إضافة الزيت والضرب حتى يغلظ قوام المايونيز ويصبح كالكريمة وحينئذ يمنع فورا إضافة الزيت والضرب.

تضاف ملعقة ماء دافئ إلى المايونيز ويقلب لمنع ظهور قشرة على سطح المايونيز كما تساعد على بياض الصلصة.

تترك فى مكان بارد حتى وقت الاستعمال. الشروط التى يجب مراعتها لنجاح المايونيز يجب أن يكون البيض طازجا.

أن تكون حرارة الزيت معتدلة.

يجب أن يكون الملح المستعمل نقيا ليس به شوائب.

يصب الزيت قليلا قليلا عند بدء عمل الصلصة حتى يغلظ قوامها ثم يضاف بعد ذلك بكميات أكبر.

العمل فى مكان معتدل الحرارة.

لا توضع السلطانية التى يعمل فيها المايونيز على الثلج لأن محتويات السلطانية تبرد اكثر من اللازم وبالتالي تؤدى إلى تقطيع المايونيز.

يجب عدم ترك المايونيز بعد عمله مدة طويلة دون استخدامه حتى لا ينفصل الماء عن المايونيز. خطوات إصلاح المايونيز المقطع الشروط التى يجب مراعتها لنجاح المايونيزخطوات إصلاح المايونيز المقطع يوضع مقدار ملعقة كبيرة من الماء المغلى أو لبن ساخن فى سلطانية ويضاف إليها المايونيز المقطع نقطة نقطة مع التقليب السريع الشديد بالمضرب السلك حتى ينتهى مقدار المايونيز المقطع ، أو يخلط صفار بيضتين على ملعقة صغيرة من الخل فى سلطانية – ويضاف إليها المايونيز قليلا قليلا مع التقليب بالمضرب حتى تنتهى كمية المايونيز المقطع أو يدعك صفار بيضة ناضج ثم يضاف إليها المايونيز المقطع . الوسوم

طريقة عمل المايونيز في البيت ، يعد المايونيز من الصلصات المميزة وله نكهة مكتسبة ، وهو عبارة عن مستحلب من زيت نباتى وصفار البيض أو البيض الكامل وليمون أو خل وملح وتوابل ، ويمكنك إعدادها بسهولة في البيت وبنفس الطعم الرائع وهذه الصلصة تقدم باردة مع السمك والخضر. وفي هذه المقالة سنتناول تفصيلياً أفضل طريقة تحضير المايونيز في البيت والخطوات التي يجب إتباعها لإعدادها بحرفية بالإضافة الي طريقة إصلاح المايونيز المقطع. طريقة عمل المايونيز في البيت طريقة عمل المايونيز في البيت مقادير صلصة المايونيز : ٢ بيضة نيئة.

٢ ملعقة خل أو عصير ليمون أو كليهما.

واحد ملعقة صغيرة مستردة.

١ ملعقة كبيرة ماء بارد إذا إحتاج الأمر.

كوب ونصف زيت.

ملح – فلفل. طريقة التحضير: يوضع صفار البيض فى إناء ويقلب جيدا بملعقة خشب أو يستعمل المضرب السلك أو الكهربي فى إتجاه واحد.

تضاف ملعقة المستوردة والملح والفلفل ثم الخل والليمون.

يضاف الزيت تدريجيا نقطة نقطة مع التقليب فى إتجاه واحد ويستمر فى إضافة الزيت والضرب حتى يغلظ قوام المايونيز ويصبح كالكريمة وحينئذ يمنع فورا إضافة الزيت والضرب.

تضاف ملعقة ماء دافئ إلى المايونيز ويقلب لمنع ظهور قشرة على سطح المايونيز كما تساعد على بياض الصلصة.

تترك فى مكان بارد حتى وقت الاستعمال. الشروط التى يجب مراعتها لنجاح المايونيز يجب أن يكون البيض طازجا.

أن تكون حرارة الزيت معتدلة.

يجب أن يكون الملح المستعمل نقيا ليس به شوائب.

يصب الزيت قليلا قليلا عند بدء عمل الصلصة حتى يغلظ قوامها ثم يضاف بعد ذلك بكميات أكبر.

العمل فى مكان معتدل الحرارة.

لا توضع السلطانية التى يعمل فيها المايونيز على الثلج لأن محتويات السلطانية تبرد اكثر من اللازم وبالتالي تؤدى إلى تقطيع المايونيز.

يجب عدم ترك المايونيز بعد عمله مدة طويلة دون استخدامه حتى لا ينفصل الماء عن المايونيز. خطوات إصلاح المايونيز المقطع الشروط التى يجب مراعتها لنجاح المايونيزخطوات إصلاح المايونيز المقطع يوضع مقدار ملعقة كبيرة من الماء المغلى أو لبن ساخن فى سلطانية ويضاف إليها المايونيز المقطع نقطة نقطة مع التقليب السريع الشديد بالمضرب السلك حتى ينتهى مقدار المايونيز المقطع ، أو يخلط صفار بيضتين على ملعقة صغيرة من الخل فى سلطانية – ويضاف إليها المايونيز قليلا قليلا مع التقليب بالمضرب حتى تنتهى كمية المايونيز المقطع أو يدعك صفار بيضة ناضج ثم يضاف إليها المايونيز المقطع .

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