طريقة إعداد أنواع السلطات المختلفة والبسيطة بخطوات سهلة

.طريقة إعداد أنواع السلطات ، تعد السلطات من الأطباق المهمة حيث أنها تمدنا بمقدار كبير من الفيتامينات علاوة على أن حسن اختيار الخضار والعناية بنظافتها وتقطيعها بأشكال مختلفة، مع تناسق ألوانها واختلاف مذاقها يعمل على فتح الشهية، لذلك يعتبر طبق السلطة من أهم الأطباق التي يجدر العناية بإعدادها والتنويع في تقديمها. وأحرصي علي تقديمها لأسرتك وخاصة الأطفال في جميع الوجبات مع تنويع إعدادها حتي لا يمل الأطفال. طريقة إعداد أنواع السلطات طريقة إعداد أنواع السلطات النقاط التى يجب مراعاتها عند إعداد طبق السلطة: يجب أن تستخدم سكينا غير قابلة للصدأ لتقطيع الخضر حتى لا يؤثر على الفيتامينات أثناء التقطيع.

العناية التامة بغسل الخضر ، خاصة المورقة ، وذلك بنقعها فى ماء وملح. ثم شطفها عدة مرات بالماء البارد.

يجب التنويع فى تقطيع الخضر حتى لا يمل من أكلها. وأن تكون مقطعة إلى أجزاء كبيرة نسبيا حتى لا تفقد املاحها المعدنية.

لا يتم تتبيل الخضر الطازجة إلا قبل التقديم مباشرة حتى لا تذبل الخضر.

الخضر قد تقدم طازجة أو مسلوقة ، ويراعى فى حالة سلقها أن تكون متماسكة وأن يتم تقطيعها إلى الأشكال المختلفة وهى باردة . وعامة فإن السلطات تنقسم إلى قسمين : سلطة بسيطة.

سلطة مركبة . وسوف نذكر في هذا المقال كيفية إعداد السلطات البسيطة بسهولة. طريقة عمل السلطة البسيطة السلطة البسيطة عبارة عن نوع واحد من الخضر مسلوقة أو طازجة. ومقطعة على أشكال زخرفية ومتبلة بالصلصة الفرنسية ( خل أو ليمون – زيت – ملح – فلفل ) فمثلا: سلطة الطماطم : وذلك بأن تغسل الطماطم وتقشر وتقطع حلقات وتتبل بالصلصة الفرنسية وقد يرش عليها قليل من البقدونس.

: وذلك بأن تغسل الطماطم وتقشر وتقطع حلقات وتتبل بالصلصة الفرنسية وقد يرش عليها قليل من البقدونس. سلطة الكرفس : يبشر قلب الكرفس بالبشرة وتقطع العيدان بطول ٤سم ثم توضع فى ماء مثلج لمدة ساعة ، ثم تتبل بالصلصة الفرنسية المضاف إليها المستوردة.

: يبشر قلب الكرفس بالبشرة وتقطع العيدان بطول ٤سم ثم توضع فى ماء مثلج لمدة ساعة ، ثم تتبل بالصلصة الفرنسية المضاف إليها المستوردة. سلطة الخيار : يقشر الخيار ويقطع اما طوليا أو حلقات ثم يرص على شكل وردات فى صحن مدور ويتبل بالصلصة الفرنسية ويرش عليه قليل من البقدونس.

: يقشر الخيار ويقطع اما طوليا أو حلقات ثم يرص على شكل وردات فى صحن مدور ويتبل بالصلصة الفرنسية ويرش عليه قليل من البقدونس. سلطة البنجر :وذلك بسلق البنجر وتنظيفه وتقطيعه مستديرات حسب الرغبة ثم يتبل بالصلصة الفرنسية ويوضع فى طبق التقديم ويرش بالبقدونس.

:وذلك بسلق البنجر وتنظيفه وتقطيعه مستديرات حسب الرغبة ثم يتبل بالصلصة الفرنسية ويوضع فى طبق التقديم ويرش بالبقدونس. سلطة البطاطس :وذلك بأن تسلق البطاطس الصغيرة الحجم دون تقشيرها فى ماء وملح. ثم تترك لتبرد وقد تقطع إذا كانت كبيرة إلى نصفين أو تشكل على شكل كور صغيرة. متساوية في الحجم وتتبل بالصلصة الفرنسية المضاف إليها البقدونس.

:وذلك بأن تسلق البطاطس الصغيرة الحجم دون تقشيرها فى ماء وملح. ثم تترك لتبرد وقد تقطع إذا كانت كبيرة إلى نصفين أو تشكل على شكل كور صغيرة. متساوية في الحجم وتتبل بالصلصة الفرنسية المضاف إليها البقدونس. سلطة القرنبيط :يسلق القرنبيط فى الماء والملح والكمون ويقطع إلى قطع متساوية صغيرة ثم يرش بالصلصة الفرنسية ويرص فى طبق التقديم ويرش بالبقدونس المفرى .

:يسلق القرنبيط فى الماء والملح والكمون ويقطع إلى قطع متساوية صغيرة ثم يرش بالصلصة الفرنسية ويرص فى طبق التقديم ويرش بالبقدونس المفرى . سلطة الفاصوليا البيضاء : تسلق الفاصوليا ( بعد نقعها لمدة ١٢ ساعة فى ماء ) غير ماء النقع حتى تنضج ثم ترفع وتصفى من الماء تماما وتتبل بالصلصة الفرنسية ويرش عليها قليل من البقدونس المفروم. الوسوم

.طريقة إعداد أنواع السلطات ، تعد السلطات من الأطباق المهمة حيث أنها تمدنا بمقدار كبير من الفيتامينات علاوة على أن حسن اختيار الخضار والعناية بنظافتها وتقطيعها بأشكال مختلفة، مع تناسق ألوانها واختلاف مذاقها يعمل على فتح الشهية، لذلك يعتبر طبق السلطة من أهم الأطباق التي يجدر العناية بإعدادها والتنويع في تقديمها. وأحرصي علي تقديمها لأسرتك وخاصة الأطفال في جميع الوجبات مع تنويع إعدادها حتي لا يمل الأطفال. طريقة إعداد أنواع السلطات طريقة إعداد أنواع السلطات النقاط التى يجب مراعاتها عند إعداد طبق السلطة: يجب أن تستخدم سكينا غير قابلة للصدأ لتقطيع الخضر حتى لا يؤثر على الفيتامينات أثناء التقطيع.

العناية التامة بغسل الخضر ، خاصة المورقة ، وذلك بنقعها فى ماء وملح. ثم شطفها عدة مرات بالماء البارد.

يجب التنويع فى تقطيع الخضر حتى لا يمل من أكلها. وأن تكون مقطعة إلى أجزاء كبيرة نسبيا حتى لا تفقد املاحها المعدنية.

لا يتم تتبيل الخضر الطازجة إلا قبل التقديم مباشرة حتى لا تذبل الخضر.

الخضر قد تقدم طازجة أو مسلوقة ، ويراعى فى حالة سلقها أن تكون متماسكة وأن يتم تقطيعها إلى الأشكال المختلفة وهى باردة . وعامة فإن السلطات تنقسم إلى قسمين : سلطة بسيطة.

سلطة مركبة . وسوف نذكر في هذا المقال كيفية إعداد السلطات البسيطة بسهولة. طريقة عمل السلطة البسيطة السلطة البسيطة عبارة عن نوع واحد من الخضر مسلوقة أو طازجة. ومقطعة على أشكال زخرفية ومتبلة بالصلصة الفرنسية ( خل أو ليمون – زيت – ملح – فلفل ) فمثلا: سلطة الطماطم : وذلك بأن تغسل الطماطم وتقشر وتقطع حلقات وتتبل بالصلصة الفرنسية وقد يرش عليها قليل من البقدونس.

: وذلك بأن تغسل الطماطم وتقشر وتقطع حلقات وتتبل بالصلصة الفرنسية وقد يرش عليها قليل من البقدونس. سلطة الكرفس : يبشر قلب الكرفس بالبشرة وتقطع العيدان بطول ٤سم ثم توضع فى ماء مثلج لمدة ساعة ، ثم تتبل بالصلصة الفرنسية المضاف إليها المستوردة.

: يبشر قلب الكرفس بالبشرة وتقطع العيدان بطول ٤سم ثم توضع فى ماء مثلج لمدة ساعة ، ثم تتبل بالصلصة الفرنسية المضاف إليها المستوردة. سلطة الخيار : يقشر الخيار ويقطع اما طوليا أو حلقات ثم يرص على شكل وردات فى صحن مدور ويتبل بالصلصة الفرنسية ويرش عليه قليل من البقدونس.

: يقشر الخيار ويقطع اما طوليا أو حلقات ثم يرص على شكل وردات فى صحن مدور ويتبل بالصلصة الفرنسية ويرش عليه قليل من البقدونس. سلطة البنجر :وذلك بسلق البنجر وتنظيفه وتقطيعه مستديرات حسب الرغبة ثم يتبل بالصلصة الفرنسية ويوضع فى طبق التقديم ويرش بالبقدونس.

:وذلك بسلق البنجر وتنظيفه وتقطيعه مستديرات حسب الرغبة ثم يتبل بالصلصة الفرنسية ويوضع فى طبق التقديم ويرش بالبقدونس. سلطة البطاطس :وذلك بأن تسلق البطاطس الصغيرة الحجم دون تقشيرها فى ماء وملح. ثم تترك لتبرد وقد تقطع إذا كانت كبيرة إلى نصفين أو تشكل على شكل كور صغيرة. متساوية في الحجم وتتبل بالصلصة الفرنسية المضاف إليها البقدونس.

:وذلك بأن تسلق البطاطس الصغيرة الحجم دون تقشيرها فى ماء وملح. ثم تترك لتبرد وقد تقطع إذا كانت كبيرة إلى نصفين أو تشكل على شكل كور صغيرة. متساوية في الحجم وتتبل بالصلصة الفرنسية المضاف إليها البقدونس. سلطة القرنبيط :يسلق القرنبيط فى الماء والملح والكمون ويقطع إلى قطع متساوية صغيرة ثم يرش بالصلصة الفرنسية ويرص فى طبق التقديم ويرش بالبقدونس المفرى .

:يسلق القرنبيط فى الماء والملح والكمون ويقطع إلى قطع متساوية صغيرة ثم يرش بالصلصة الفرنسية ويرص فى طبق التقديم ويرش بالبقدونس المفرى . سلطة الفاصوليا البيضاء : تسلق الفاصوليا ( بعد نقعها لمدة ١٢ ساعة فى ماء ) غير ماء النقع حتى تنضج ثم ترفع وتصفى من الماء تماما وتتبل بالصلصة الفرنسية ويرش عليها قليل من البقدونس المفروم.

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