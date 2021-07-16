الجلاش باللحمة المفرومة وصفة سريعة ولذيذة لكل المناسبات

تبحث السيدات دائمًا عن وصفات لذيذة لإعدادها في عيد الأضحى ، ويعد الجلاش من الأطباق اللذيذة التي لا غنى عنها في أي مائدة، ولذلك سوف نقدم لكم طريقة إعداده بكل سهولة. مكونات الجلاش باللحمة المفرومة لفة من الجلاش الطري.

من ربع إلى نصف كيلو من اللحم المفروم حسب الذوق.

بصلة متوسطة.

ملح.

فلفل أسود

بيضة.

نصف كوب حليب.

سمن + زبدة. مكونات الجلاش باللحمة المفرومة الطريقة إذا كان الجلاش مجمد فاتركيه خارج الثلاجة حتى يذوب الثلج منه تمامًا.

نضع السمن في وعاء على نار هادئة نتركها حتى تذوب لكن لا يجب أن تصل لدرجة الغليان.

نضع وعاء أخر على النار، ونضيف كمية قليلة من الزيت وبعد أن يسخن نضيف البصل.

نقلب البصل جيدًا حتى يبدأ في الذبول.

نضيف اللحم ونقلب ، ثم نضيف البهارات (حسب الرغبة).

نحضر صينية مناسبة.

ندهن الصينية بطبقة من السمن أو الزبد.

نضع طبقة من الجلاش وندهنها بالسمن باستخدام فرشاة.

ونرص حوالي 4 طبقات من الجلاش مع الحرص على دهن كل طبقة جيدًا بالسمن.

نضع طبقة اللحم المعصج.

ثم نضيف باقي الجلاش مع دهن كل طبقة بالسمن.

نحضر سكين حاد، ونقوم بتقطيع الجلاش لمربعات.

نقوم بخلط البيض مع الحليب ونضيف قليل من الملح والفلفل ونخلطهم جيدًا.

نصب الحليب والبيض على الجلاش ونحرص على توزيعهم جيدًا.

قومي بإدخال الصينية في فرن متوسط الحرارة، ونتركها حتى يحمر الوجه.

اخرجيها وقطعيها مرة أخرى وبالهناء والشفاء. طريقة عمل لفائف الجلاش باللحمة المفرومة طريقة عمل لفائف الجلاش باللحمة المفرومة يمكنك تقديم الوصفة السابقة بطريقة أخرى ، وهي عمل الجلاش على هيئة لفائف، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: افردي ورقة جلاش كاملة، وقمي بدهنها بمزيج الزبدة مع السمن.

ضعي طبقة من اللحم المفروم على طرف الورقة.

ابدئي بلف الورقة بحرص من الطرف لعمل رول.

كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من كل كمية الجلاش.

قومي بتقطيع كل رول من المنتصف لقطعتين.

احضري صينية وادهنيها بطبقة خفيفة من الزبد مع السمن.

ارفعي قطع الجلاش برفق ورصيهم في الصينية.

ونقوم بوضع مزيج الحليب مع البيض فوق قطع الجلاش، وندخله الفرن.

نترك الجلاش حتى يحمر وجهه وبالهناء والشفاء. طريقة عمل الجلاش بالجبنة طريقة عمل الجلاش بالجبنة يمكن استبدال اللحم بمزيج متنوع من الجبن أو الجبن مع الفلفل الرومي المقطع والزيتون. كما يمكن إضافة بعض الجبن الرومي المبشور مع مزيج اللحم المفروم. الوسوم

تبحث السيدات دائمًا عن وصفات لذيذة لإعدادها في عيد الأضحى ، ويعد الجلاش من الأطباق اللذيذة التي لا غنى عنها في أي مائدة، ولذلك سوف نقدم لكم طريقة إعداده بكل سهولة. مكونات الجلاش باللحمة المفرومة لفة من الجلاش الطري.

من ربع إلى نصف كيلو من اللحم المفروم حسب الذوق.

بصلة متوسطة.

ملح.

فلفل أسود

بيضة.

نصف كوب حليب.

سمن + زبدة. مكونات الجلاش باللحمة المفرومة الطريقة إذا كان الجلاش مجمد فاتركيه خارج الثلاجة حتى يذوب الثلج منه تمامًا.

نضع السمن في وعاء على نار هادئة نتركها حتى تذوب لكن لا يجب أن تصل لدرجة الغليان.

نضع وعاء أخر على النار، ونضيف كمية قليلة من الزيت وبعد أن يسخن نضيف البصل.

نقلب البصل جيدًا حتى يبدأ في الذبول.

نضيف اللحم ونقلب ، ثم نضيف البهارات (حسب الرغبة).

نحضر صينية مناسبة.

ندهن الصينية بطبقة من السمن أو الزبد.

نضع طبقة من الجلاش وندهنها بالسمن باستخدام فرشاة.

ونرص حوالي 4 طبقات من الجلاش مع الحرص على دهن كل طبقة جيدًا بالسمن.

نضع طبقة اللحم المعصج.

ثم نضيف باقي الجلاش مع دهن كل طبقة بالسمن.

نحضر سكين حاد، ونقوم بتقطيع الجلاش لمربعات.

نقوم بخلط البيض مع الحليب ونضيف قليل من الملح والفلفل ونخلطهم جيدًا.

نصب الحليب والبيض على الجلاش ونحرص على توزيعهم جيدًا.

قومي بإدخال الصينية في فرن متوسط الحرارة، ونتركها حتى يحمر الوجه.

اخرجيها وقطعيها مرة أخرى وبالهناء والشفاء. طريقة عمل لفائف الجلاش باللحمة المفرومة طريقة عمل لفائف الجلاش باللحمة المفرومة يمكنك تقديم الوصفة السابقة بطريقة أخرى ، وهي عمل الجلاش على هيئة لفائف، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: افردي ورقة جلاش كاملة، وقمي بدهنها بمزيج الزبدة مع السمن.

ضعي طبقة من اللحم المفروم على طرف الورقة.

ابدئي بلف الورقة بحرص من الطرف لعمل رول.

كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من كل كمية الجلاش.

قومي بتقطيع كل رول من المنتصف لقطعتين.

احضري صينية وادهنيها بطبقة خفيفة من الزبد مع السمن.

ارفعي قطع الجلاش برفق ورصيهم في الصينية.

ونقوم بوضع مزيج الحليب مع البيض فوق قطع الجلاش، وندخله الفرن.

نترك الجلاش حتى يحمر وجهه وبالهناء والشفاء. طريقة عمل الجلاش بالجبنة طريقة عمل الجلاش بالجبنة يمكن استبدال اللحم بمزيج متنوع من الجبن أو الجبن مع الفلفل الرومي المقطع والزيتون. كما يمكن إضافة بعض الجبن الرومي المبشور مع مزيج اللحم المفروم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجلاش باللحمة المفرومة وصفة سريعة ولذيذة لكل المناسبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.