طريقة عمل كريم النشا الكوري لبياض فوري وبشرة ناصعة البياض أكثر ١٠ درجات

يعد كريم النشا الكوري من الكريمات الرهيبة التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري، وكثير من السيدات والفتيات يردن الحصول على بشرة نقية وبيضاء كالثلج، لذلك سوف نقدم هذا الكريم الكوري ليعمل على تفتيح البشرة دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية التى تتلف البشرة، ايضاً يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كريم النشا الكوري لبياض فوري. مكونات عمل كريم النشا الكوري مكونات عمل كريم النشا الكوري يتكون كريم النشا الكوري للتفتيح من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

٨ ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كريم النشا الكوري للتفتيح في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير ونقوم بوضع النشا مع إضافة ماء الورد ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من السكر ونقلبهم جيدا حتى يمزج الخليط جيدا. نضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي. ثم نتركه ليبرد ونقوم بوضع عصير الليمون مع التقليب المستمر. نضع الخليط في الثلاجة ونتركه حتى يبرد ويصبح جاهز للإستخدام. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق كريم النشا الكوري للتفتيح هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نغسل الوجه جيدا بالماء بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على البشرة قبل النوم حتى نحصل على نتيجة رائعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه في الصباح وسوف نلاحظ النتيجة بياض فوري ل١٠ درجات. فوائد النشا للبشرة فوائد النشا للبشرة هناك عدة فوائد للنشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:- يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.

يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.

يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.

يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.

يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها. الوسوم

يعد كريم النشا الكوري من الكريمات الرهيبة التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري، وكثير من السيدات والفتيات يردن الحصول على بشرة نقية وبيضاء كالثلج، لذلك سوف نقدم هذا الكريم الكوري ليعمل على تفتيح البشرة دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية التى تتلف البشرة، ايضاً يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كريم النشا الكوري لبياض فوري. مكونات عمل كريم النشا الكوري مكونات عمل كريم النشا الكوري يتكون كريم النشا الكوري للتفتيح من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

٨ ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كريم النشا الكوري للتفتيح في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير ونقوم بوضع النشا مع إضافة ماء الورد ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من السكر ونقلبهم جيدا حتى يمزج الخليط جيدا. نضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي. ثم نتركه ليبرد ونقوم بوضع عصير الليمون مع التقليب المستمر. نضع الخليط في الثلاجة ونتركه حتى يبرد ويصبح جاهز للإستخدام. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق كريم النشا الكوري للتفتيح هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نغسل الوجه جيدا بالماء بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على البشرة قبل النوم حتى نحصل على نتيجة رائعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه في الصباح وسوف نلاحظ النتيجة بياض فوري ل١٠ درجات. فوائد النشا للبشرة فوائد النشا للبشرة هناك عدة فوائد للنشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:- يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.

يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.

يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.

يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.

يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها.

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