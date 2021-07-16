أفضل الماسكات الكورية المشهورة لتفتيح البشرة وتنعيم وإزالة التجاعيد نهائيا

افضل الوصفات الطبيعية لتبيض البشرة واهم الوصفات الكورية تجعل أطلالتك رائعة، تسعي جميع الفتيات والنساء في مختلف البلاد بالحصول علي بشرة نضرة وناعمة مثل النساء بكوريا بجمال وصفات بشرتهم الخالية من العيوب، والتي تتمتع بقدر كبير من جمال الوجه وهو أمر يهم كل امرأة، واليوم سنخبركم بأهم أسرار المرأة الكورية في العناية بالبشرة من أول استعمال بدون مواد كيميائية مما يؤدي إلي اختلاف اللون إلي اللون الداكن، لذلك نقدم لكم افضل الوصفات الطبيعية كورية لتبيض وتنعيم البشرة في اقل وقت ولا تسبب أي ضرر لبشرتك.

وصفة الشاي الأخضر لتبيض البشرة

نقدم لكم افضل الوصفات الطبيعية الكورية للحصول علي بشرة ناعمة وصافية خالية من العيوب نهائيا، ومن المعروف أن السيدات يبحثون عن كل شئ يزيد من جمالهن فهو الشاي الأخضر من عناصر الغنية بالمعادن والفيتامينات والمواد الأكسدة وهو مذهل في تفتيح البشرة وتحويلها 180 درجة، فهي خلطة طبيعية فعالة وتخفف من تجاعيد الوجه في اسرع وقت.

المكونات:

معلقة كبيرة من الشاي الأخضر المغلي. معلقة كبيرة من دقيق الشوفان. كبسولة فيتامين e. معلقة كبيرة حليب.

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب ضعي المكونات علي بعضهما ثم اخلطيهم جيدا حتي الوصول إلي قوام كريمي.

قم بوضع الخليط علي الوجه مع التدليك الجيد.

يترك الماسك علي الوجه لمدة 20 دقيقة حتي يجفف تمام ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر.

تكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات أسبوعيا حتي تحصلي علي نتائج افضل.

وصفة الخميرة لتبيض وتنعيم البشرة

سر جمال المرأة الكورية التي يبحث عنها جميع السيدات من جميع البلاد للحصول علي بشرة ناعمة وبيضاء ونضرة، كريم الخميرة له تأثير ممتاز لتبيض البشرة فهو غني بالعناصر والمعادن المفيدة للبشرة وتقوم بتفتيحها بسرعة وتخفف من تجاعيد الوجه.

مكونات:

معلقة كبيرة من الخميرة. معلقتان كبيرتان من الزبادي. معلقة كبيرة من النشا. معلقة صغيرة ماء ورد.

طريقة التحضير: