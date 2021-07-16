نقدم لكم فرد الشعر بمكون طبيعي سحري وفعال مثل الكيراتين دون أن تحتاجي الذهاب للبيوتي سنتر، حيث أن الشعر المنسدل الناعم المفرود هو رغبة فئة كبيرة من الفتيات، لهذا تواجدت طرق عديدة لا حصر لها لفرد الشعر وتنعيمه مثل الحرير، ولا يمكننا أن ننكر أن معظم تلك الطرق على الرغم من نجاحها ولكنها ذات تأثير سلبي تمامًا سواء أثناء فرد الشعر أو بعد أن يزول التأثير، ومن أشهر تلك الطرق هي فرد الشعر بالكيراتين والبروتين وهي طرق ضارة بالشعر تمامًا لهذا يمكن فرد الشعر بمكون طبيعي سحري لا يسبب أضرارًا للشعر.

فرد الشعر بمكون طبيعي

هناك أكثر من طريقة لفرد الشعر يجب أن نختار منها الآمنة على الشعر ذات النتائج الإيجابية في نفس الوقت، والمكونات الطبيعية تعطينا كلا الأمرين الأمان والفاعلية حسب طبيعة الشعر.

طرق فرد الشعر طبيعيًا

والآن إليكم بعض هذه الطرق المخصصة لفرد الشعر والحصول على استقامة الشعر طبيعيًا:

زيت الزيتون والبيض لتنعيم الشعر

يجعل زيت الزيتون الشعر رطبًا والبيض يجعله لامعًا مما يساهم في فرد الشعر طبيعيًا، والطريقة هي:

نخفق جيدًا مقدار 2 بيضة مع 4 ملاعق زيت زيتون.

المزيج الناتج يتم تطبيقه على فروة الشعر ونستخدم مشط أسنانه واسعة لتمشيط الشعر بعد وضع الوصفة.

ونستخدم بونيه الشعر لتغطية الشعر كله به.

ويشطف الشعر عندما تمر مدة 45 حتى 60 دقيقة مع الغسل بشامبو جيد.

جل الصبار لفرد الشعر

جل الصبار محتواه من المغذيات الطبيعية والعناصر المغذية للشعر مرتفع ويساعد ذلك في تنعيم الشعر وتعزيز نموه، والطريقة هي: