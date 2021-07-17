طريقة عمل الكيك الياباني الإسفنجي الهش بمكونات أقتصادية وبطريقة مضمونة وسهلة

طريقة عمل الكيك الياباني الإسفنجي، اشتهر كيك الياباني مؤخراً وبالتالي انتشر في الوطن العربي ولكن تكلفته في جميع المحلات اليابانية غالي ومكلف ولكن مكوناته اقتصادية، طريقة عمل الكيك اليابانية مختلفة ومميزة تقدم الشيف أية حبيب عبر قناتها على اليوتيوب طريقة الكيكة اليابانية وبمكونات وطريقة ولا أسهل خطوة بخطوة لعمل كيك ياباني مثل محلات اليابانية هش وإسفنجي وطري جداُ وبالطريقة الأصلية . طريقة عمل الكيك الياباني الإسفنجي طريقة عمل الكيك الياباني الإسفنجي مقادير الكيكة اليابانية بمكونات أقتصادية : ٣ بيضات في درجة حرارة الغرفة.

٧٥ مل (ثلث كوب) حليب في درجة حرارة الغرفة.

٥٠ جرام (ربع كوب) سكر.

١١٥ جرام (نصف كوب) جبن كريمي.

٣٠ جرام (ربع كوب) دقيق.

٣٠ جرام (٢ ملعقة كبيرة) زبدة.

ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة عمل الكيكة اليابانية أولاً نقوم بفصل كلاً من صفار البيض عن بياض البيض ونترك بياض البيض على جنب. في حمام بخار على نار متوسطة قومي بوضع كلاً من الجبن الكريمي والزبد حتى يذوبوا ويمتزجوا. نخلط مع الخليط الجبن السابق صفار البيض مع التقليب ببطئ حتى يمتزجوا تماماً. ونضع كلاً من الدقيق والنشا مع النخل مسبقاً وتقليب كل المكونات معاً مع تقليب جيداً. نضع الفانيليا ويرجى وضع فانيليا جيدة الجودة (لا نستعمل نوع رخيص) حتى لا يكون رائحة وطعم البيض واضح في كيك الياباني. في الخلاط نضرب بياض البيض على سرعة متوسطة حتى يتغير لونها وتتماسك ونضع معلقة ليمون عليها. نضع على بياض البيض السكر مع الضرب بسرعة متوسطة وتأخذ وقتها. نضع خليط السابق (المرنج) على خليط الدقيق وتقليب من تحت إلى فوق ببطئ. في صينية تيفال غير قابلة للالتصاق مقاس 21 نضع ورق الزبدة في الصنية بالكامل والجوانب ونضع خليط كيكه اليابانية الإسفنجية. ونضع الصينية في صينية أكبر بها ماء (يتم تسويتها ببخار الماء) ونضعهم في الفرن ونشعل الفرن من الأسفل فقط لمدة ساعة كاملة. وأخيراً بدقيقتين فقط نشعله من فوق لتأخذ كيك الياباني لون من وشها ونخرجها للتقديم وبالهنا والصحة على قلوبكم وقدمنا في المقالة سابقة طريقة عمل كيك القهوة ولقد انتهينا من طريقة عمل الكيك الياباني. طريقة عمل الكيكة اليابانية الوسوم

طريقة عمل الكيك الياباني الإسفنجي، اشتهر كيك الياباني مؤخراً وبالتالي انتشر في الوطن العربي ولكن تكلفته في جميع المحلات اليابانية غالي ومكلف ولكن مكوناته اقتصادية، طريقة عمل الكيك اليابانية مختلفة ومميزة تقدم الشيف أية حبيب عبر قناتها على اليوتيوب طريقة الكيكة اليابانية وبمكونات وطريقة ولا أسهل خطوة بخطوة لعمل كيك ياباني مثل محلات اليابانية هش وإسفنجي وطري جداُ وبالطريقة الأصلية . طريقة عمل الكيك الياباني الإسفنجي طريقة عمل الكيك الياباني الإسفنجي مقادير الكيكة اليابانية بمكونات أقتصادية : ٣ بيضات في درجة حرارة الغرفة.

٧٥ مل (ثلث كوب) حليب في درجة حرارة الغرفة.

٥٠ جرام (ربع كوب) سكر.

١١٥ جرام (نصف كوب) جبن كريمي.

٣٠ جرام (ربع كوب) دقيق.

٣٠ جرام (٢ ملعقة كبيرة) زبدة.

ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة عمل الكيكة اليابانية أولاً نقوم بفصل كلاً من صفار البيض عن بياض البيض ونترك بياض البيض على جنب. في حمام بخار على نار متوسطة قومي بوضع كلاً من الجبن الكريمي والزبد حتى يذوبوا ويمتزجوا. نخلط مع الخليط الجبن السابق صفار البيض مع التقليب ببطئ حتى يمتزجوا تماماً. ونضع كلاً من الدقيق والنشا مع النخل مسبقاً وتقليب كل المكونات معاً مع تقليب جيداً. نضع الفانيليا ويرجى وضع فانيليا جيدة الجودة (لا نستعمل نوع رخيص) حتى لا يكون رائحة وطعم البيض واضح في كيك الياباني. في الخلاط نضرب بياض البيض على سرعة متوسطة حتى يتغير لونها وتتماسك ونضع معلقة ليمون عليها. نضع على بياض البيض السكر مع الضرب بسرعة متوسطة وتأخذ وقتها. نضع خليط السابق (المرنج) على خليط الدقيق وتقليب من تحت إلى فوق ببطئ. في صينية تيفال غير قابلة للالتصاق مقاس 21 نضع ورق الزبدة في الصنية بالكامل والجوانب ونضع خليط كيكه اليابانية الإسفنجية. ونضع الصينية في صينية أكبر بها ماء (يتم تسويتها ببخار الماء) ونضعهم في الفرن ونشعل الفرن من الأسفل فقط لمدة ساعة كاملة. وأخيراً بدقيقتين فقط نشعله من فوق لتأخذ كيك الياباني لون من وشها ونخرجها للتقديم وبالهنا والصحة على قلوبكم وقدمنا في المقالة سابقة طريقة عمل كيك القهوة ولقد انتهينا من طريقة عمل الكيك الياباني. طريقة عمل الكيكة اليابانية

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