طريقة عمل الكرواسون الهش بطعم لذيذ جداً وخطوات بسيطة بالمنزل

الكرواسون ، هو نوع المعجنات الهشة التي يتم حشوها بأكثر من حشوة وتقدم إما حلو أو حادق، وهو نوع من المخبوزات الهشة جداً والطرية يتم تشكيلها بطرية معينة لتعطي شكل مميز وجميل، وهو من المخبوزات اللذيذة جداً التي يممن تقديمها كوجبة إفطار أو يمكن تقديمها في وجبة العشاء، ويتميز أيضاً بأن مكوناته بسيطة جداً ومتوفرة دائماً بالمنزل، ويعتبر هو من المخبوزات المشبعة فالقطعة الواحدة تكفي للشخص، فمن خلال كيلو دقيق وبعض من المكونات الأخرى البسيطة يمكن صنع كمية وفيرة وكثيرة للأسرة، ويمكن أيضاً تقسيم العجينة إلي نصفين وحشو كل نصف بنوع مختلف من الحشوات، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الكرواسون بطريقة بسيطة وبمكونات متوفرة داخل كل بيت. مكونات عمل الكرواسون بالمنزل مكونات عمل الكرواسون بالمنزل تحضير الكرواسون الهش يتم بمكونات مغذية وغير مكلفة هي كما يلي:- كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقتين من الزبادي (حوالي علبة صغيرة).

2 كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة سكر.

1 كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزبدة.

ثلاث بيضات مع رشة فانيليا.

للحشو مربي أو جبنة. طريقة التحضير طريقة التحضير لتحضير الكرواسون الهش اللذيذ يتم اتباع الآتي:- نستخدم وعاء كبير ونضع به الماء الدافئ مع الحليب، ويفضل أن يكون الحليب دافئ. ثم يضاف إلي الخليط السابق السكر والخميرة، ونقلب المكونات حتي يذوب السكر. نقوم بإضافة الزبدة والزبادي والبيض ونقلب المكونات مرة أخري، ثم يخلط الدقيق مع رشة الملح ويضاف تدريجياً إلي المكونات السابقة. نعجن المكونات مع بعضها البعض، حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة. تغطي العجينة وتترك في مكان دافئ لكي تختمر لمدة حوالي نصف ساعة. طريقة تشكيل العجينة يتم تشكيل العجينة باتباع الآتي:- بعد أن تختمر العجينة يتَم تقسيمها إلي نصفين أو أكثر ثم تفرد كل قطعة باستخدام النشابة إلي شكل دائرة.

ثم تقطع باستخدام السكين إلي مثلثات متساوية في الحجم، ثم يتم حشو كل مثلث بالقليل من الجبنة أو المربي.

توضع الحشوة علي الطرف العريض ثم نلف العجينة، حتي نصل الجزء الرفيع.

ترص القطع المحشية داخل صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم تترك لكي ترتاح لمدة 20 دقيقة.

يتم خلط ملعقة من الحليب مع صفار بيضة ورشة من الفانيليا، ثم يدهن وجه المثلثات المحشية بها.

تُخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتي تأخذ اللون الذهبي أو حتى تمام النضج.

تقدم ساخن بألف هنا وشفا. الوسوم

الكرواسون ، هو نوع المعجنات الهشة التي يتم حشوها بأكثر من حشوة وتقدم إما حلو أو حادق، وهو نوع من المخبوزات الهشة جداً والطرية يتم تشكيلها بطرية معينة لتعطي شكل مميز وجميل، وهو من المخبوزات اللذيذة جداً التي يممن تقديمها كوجبة إفطار أو يمكن تقديمها في وجبة العشاء، ويتميز أيضاً بأن مكوناته بسيطة جداً ومتوفرة دائماً بالمنزل، ويعتبر هو من المخبوزات المشبعة فالقطعة الواحدة تكفي للشخص، فمن خلال كيلو دقيق وبعض من المكونات الأخرى البسيطة يمكن صنع كمية وفيرة وكثيرة للأسرة، ويمكن أيضاً تقسيم العجينة إلي نصفين وحشو كل نصف بنوع مختلف من الحشوات، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الكرواسون بطريقة بسيطة وبمكونات متوفرة داخل كل بيت. مكونات عمل الكرواسون بالمنزل مكونات عمل الكرواسون بالمنزل تحضير الكرواسون الهش يتم بمكونات مغذية وغير مكلفة هي كما يلي:- كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقتين من الزبادي (حوالي علبة صغيرة).

2 كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة سكر.

1 كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزبدة.

ثلاث بيضات مع رشة فانيليا.

للحشو مربي أو جبنة. طريقة التحضير طريقة التحضير لتحضير الكرواسون الهش اللذيذ يتم اتباع الآتي:- نستخدم وعاء كبير ونضع به الماء الدافئ مع الحليب، ويفضل أن يكون الحليب دافئ. ثم يضاف إلي الخليط السابق السكر والخميرة، ونقلب المكونات حتي يذوب السكر. نقوم بإضافة الزبدة والزبادي والبيض ونقلب المكونات مرة أخري، ثم يخلط الدقيق مع رشة الملح ويضاف تدريجياً إلي المكونات السابقة. نعجن المكونات مع بعضها البعض، حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة. تغطي العجينة وتترك في مكان دافئ لكي تختمر لمدة حوالي نصف ساعة. طريقة تشكيل العجينة يتم تشكيل العجينة باتباع الآتي:- بعد أن تختمر العجينة يتَم تقسيمها إلي نصفين أو أكثر ثم تفرد كل قطعة باستخدام النشابة إلي شكل دائرة.

ثم تقطع باستخدام السكين إلي مثلثات متساوية في الحجم، ثم يتم حشو كل مثلث بالقليل من الجبنة أو المربي.

توضع الحشوة علي الطرف العريض ثم نلف العجينة، حتي نصل الجزء الرفيع.

ترص القطع المحشية داخل صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم تترك لكي ترتاح لمدة 20 دقيقة.

يتم خلط ملعقة من الحليب مع صفار بيضة ورشة من الفانيليا، ثم يدهن وجه المثلثات المحشية بها.

تُخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتي تأخذ اللون الذهبي أو حتى تمام النضج.

تقدم ساخن بألف هنا وشفا.

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