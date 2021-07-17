معجزة كريم القهوة لتبييض وتقشير الجسم كله وازالة الجلد الميت اتحداكي لو مبقتيش زي العروسة

الاهتمام بالجسم هو سر حب الرجل للمرأة لأن الاهتمام والنظافة يلفت الانتباه ولذلك يجب عليك عزيزتي عمل مقشر للجسم مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من تراكم الجلد الميت الذي يوجد على البشرة ومن أجل تجديد الخلايا، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل مقشر القهوة للجسم فتابعونا. طريقة عمل مقشر القهوة للجسم نقوم بخلط ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة من الماء ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم نقوم بوضع المزيج على الجسم ونقوم بعمل حركات دائرية.

ثم يترك على البشرة لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك تغسل بالماء الدافئ تعتبر القهوة مقشر قوي وفعال لأنها تحتوي على حمض الكافيين وهي تساعد في الحصول على بشرة أكثر بياض ونعومة. مقشر القهوة وزيت الزيتون نقوم بخلط 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع 6 ملاعق من القهوة ثم نضيف قطرات من زيت الشاي نقلب جميع المكونات جيدا ثم يوضع المزيج على الجسم بالكامل.

يترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الدافئ تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من الأوساخ التي تتراكم على الجسم وهي تساعد في الحصول على بشرة صحية وأكثر نعومة ولمعان. القهوة وزيت جوز الهند نحضر القليل من القهوة الخشنة ونضعها في وعاء ثم نضيف القليل من زيت جوز الهند ونقلب المكونات جيدا وبعد ذلك يوضع المزيج على الجسم ويترك لعدة دقائق ثم يغسل بالماء.

حيث تحتوي القهوة على خصائص مضادة للأكسدة ولذلك فهي تحافظ على نضارة البشرة، وهذه الوصفة تخلص الجسم من الخلايا الميتة والأوساخ الذي توجد عليه وتساهم في الحصول على بشرة صحية. مقشر القهوة والسكر أحضري وعاء وضعي به نصف كوب من السكر البني مع 2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة ثم نضيف ربع كوب من زيت اللوز الحلو ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

بعد ذلك نقوم بوضع المزيج على الجسم بحركات دائرية ثم يترك لمدة 10 دقائق ونقوم بغسل الجسم جيدا بالماء، هذه الوصفة تساعد على نعومة الجلد وتعزز من صحته لأنها تتخلص من خلايا الجلد الميتة التي تتراكم على البشرة وتجعلها داكنة وغير صحية وتبدو بشكل غير لائق. طريقة عمل مقشر القهوة للجسممقشر القهوة وزيت الزيتونالقهوة وزيت جوز الهندمقشر القهوة والسكر الوسوم

الاهتمام بالجسم هو سر حب الرجل للمرأة لأن الاهتمام والنظافة يلفت الانتباه ولذلك يجب عليك عزيزتي عمل مقشر للجسم مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من تراكم الجلد الميت الذي يوجد على البشرة ومن أجل تجديد الخلايا، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل مقشر القهوة للجسم فتابعونا. طريقة عمل مقشر القهوة للجسم نقوم بخلط ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة من الماء ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم نقوم بوضع المزيج على الجسم ونقوم بعمل حركات دائرية.

ثم يترك على البشرة لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك تغسل بالماء الدافئ تعتبر القهوة مقشر قوي وفعال لأنها تحتوي على حمض الكافيين وهي تساعد في الحصول على بشرة أكثر بياض ونعومة. مقشر القهوة وزيت الزيتون نقوم بخلط 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع 6 ملاعق من القهوة ثم نضيف قطرات من زيت الشاي نقلب جميع المكونات جيدا ثم يوضع المزيج على الجسم بالكامل.

يترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الدافئ تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من الأوساخ التي تتراكم على الجسم وهي تساعد في الحصول على بشرة صحية وأكثر نعومة ولمعان. القهوة وزيت جوز الهند نحضر القليل من القهوة الخشنة ونضعها في وعاء ثم نضيف القليل من زيت جوز الهند ونقلب المكونات جيدا وبعد ذلك يوضع المزيج على الجسم ويترك لعدة دقائق ثم يغسل بالماء.

حيث تحتوي القهوة على خصائص مضادة للأكسدة ولذلك فهي تحافظ على نضارة البشرة، وهذه الوصفة تخلص الجسم من الخلايا الميتة والأوساخ الذي توجد عليه وتساهم في الحصول على بشرة صحية. مقشر القهوة والسكر أحضري وعاء وضعي به نصف كوب من السكر البني مع 2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة ثم نضيف ربع كوب من زيت اللوز الحلو ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

بعد ذلك نقوم بوضع المزيج على الجسم بحركات دائرية ثم يترك لمدة 10 دقائق ونقوم بغسل الجسم جيدا بالماء، هذه الوصفة تساعد على نعومة الجلد وتعزز من صحته لأنها تتخلص من خلايا الجلد الميتة التي تتراكم على البشرة وتجعلها داكنة وغير صحية وتبدو بشكل غير لائق. طريقة عمل مقشر القهوة للجسممقشر القهوة وزيت الزيتونالقهوة وزيت جوز الهندمقشر القهوة والسكر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة كريم القهوة لتبييض وتقشير الجسم كله وازالة الجلد الميت اتحداكي لو مبقتيش زي العروسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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