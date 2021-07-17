طريقة عمل المكرونة باللبن والثوم بالطريقة التركية استمتعي بمذاقها مع النعناع

طريقة عمل المكرونة باللبن والثوم ، واحدة من أشهر وأسهل طرق عمل المكرونة في المنزل، مثل المطاعم وعلى طرق مختلفة، ولكن ليس اللبن مع الدقيق وتصنيع البشاميل، بل اللبن مع إضافة بعض المكونات الأخرى، التي تمنح المكرونة مذاقًا شهيًا ومميزًا، ولكن على الطريقة التركية، التي تجعل من الباستا وجبة متكاملة وشهية للغاية، وهذه الطريقة المختلفة لعمل المكرونة باللبن، قدمها لنا الكثير من طهاة الوطن العربي، وأشهرها طريقة عمل المكرونة باللبن سالي فؤاد ، أو طريقة عمل مكرونة باللبن للشيف حسن، أو طريقة عمل المكرونة باللبن للشيف هاله، وكلها تمثل طريقة عمل المكرونة باللبن زي المحلات، لتحقيق معادلة تقديم الطعام المعروف لنا، ولكن باستخدام مقادير ومكونات وإضافات مختلفة قليلًا عن المعتاد، فنحصل على مذاق جديد ومختلف.

لا تختلف طريقة عمل المكرونة باللبن في المنزل، عن طريقة تنفيذها زي المحلات أو مثل المطاعم الكبرى، فقط اتبعي طريقة الشيف الذي تحبين وصفاته، ونفذي ما تحبين، فلتحصلي على نتيجة مجربة من قبل، ومميزة أيضًا. ولاشك أن المطبخ التركي يتمتع بالكثير من الطرق والوصفات للوجبات، والأطباق الرئيسة على مائدتك، وكلها سهلة وبسيطة للغاية. ومن أشهر طرق عمل المكرونة والباستا في المنزل؛ طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي، وباستا بالجبن والدجاج منال العالم، وطريقة عمل اللازانيا بالفراخ، طريقة نجرسكو الدجاج مثل المطاعم، هي فقط تختلف من حيث التوابل والمقادير.

عبوة مكرونة 500 جرام، أو أكثر حسب رغبتك وعدد أفراد الأسرة.

1/2 كيلو حليب سائل (جاموسي أو بقري) حسب رغبتك.

2 فص ثوم مهروسان.

رشة نعناع.

فلفل أحمر شرائح صغيرة.

رشة ملح ناعم.

نصف ملعقة كبيرة سمن بلدي.