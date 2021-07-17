طريقة عمل المكرونة باللبن والثوم بالطريقة التركية استمتعي بمذاقها مع النعناع

طريقة عمل المكرونة باللبن والثوم ، واحدة من أشهر وأسهل طرق عمل المكرونة في المنزل، مثل المطاعم وعلى طرق مختلفة، ولكن ليس اللبن مع الدقيق وتصنيع البشاميل، بل اللبن مع إضافة بعض المكونات الأخرى، التي تمنح المكرونة مذاقًا شهيًا ومميزًا، ولكن على الطريقة التركية، التي تجعل من الباستا وجبة متكاملة وشهية للغاية، وهذه الطريقة المختلفة لعمل المكرونة باللبن، قدمها لنا الكثير من طهاة الوطن العربي، وأشهرها طريقة عمل المكرونة باللبن سالي فؤاد ، أو طريقة عمل مكرونة باللبن للشيف حسن، أو طريقة عمل المكرونة باللبن للشيف هاله، وكلها تمثل طريقة عمل المكرونة باللبن زي المحلات، لتحقيق معادلة تقديم الطعام المعروف لنا، ولكن باستخدام مقادير ومكونات وإضافات مختلفة قليلًا عن المعتاد، فنحصل على مذاق جديد ومختلف.طريقة عمل المكرونة باللبن في المنزل
لا تختلف طريقة عمل المكرونة باللبن في المنزل، عن طريقة تنفيذها زي المحلات أو مثل المطاعم الكبرى، فقط اتبعي طريقة الشيف الذي تحبين وصفاته، ونفذي ما تحبين، فلتحصلي على نتيجة مجربة من قبل، ومميزة أيضًا. ولاشك أن المطبخ التركي يتمتع بالكثير من الطرق والوصفات للوجبات، والأطباق الرئيسة على مائدتك، وكلها سهلة وبسيطة للغاية. ومن أشهر طرق عمل المكرونة والباستا في المنزل؛ طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي، وباستا بالجبن والدجاج منال العالم، وطريقة عمل اللازانيا بالفراخ، طريقة نجرسكو الدجاج مثل المطاعم، هي فقط تختلف من حيث التوابل والمقادير.طريقة عمل المكرونة باللبن زي المحلات
- عبوة مكرونة 500 جرام، أو أكثر حسب رغبتك وعدد أفراد الأسرة.
- 1/2 كيلو حليب سائل (جاموسي أو بقري) حسب رغبتك.
- 2 فص ثوم مهروسان.
- رشة نعناع.
- فلفل أحمر شرائح صغيرة.
- رشة ملح ناعم.
- نصف ملعقة كبيرة سمن بلدي.
- قومي أولا بوضع المكرونة في إناء، مملوء بالمياه وبه نقطة زيت ورشة ملح.
- واتركي المكرونة على النار، مع التحريك المستمر ، حتى تنضج .
- ثم صفي المكرونة من المياه واتركيها جانبًا.
- وبعد ذلك قومي بعمل خليط اللبن والثوم في الخلاط، وذلك بوضع اللبن مع الثوم المهروس والملح، وضربهم معًا جيدًا.
- سوف تحصلين على خليط سميك القوام، ضعيه جانبًا.
- وفي إناء واسع على نار هادئة، ضعي ملعقة السمن وأذيبيها جيدًا، ثم ضعي فوقها المكرونة المصفاه، وحركيها بحيث تتشرب السمن.
- ثم ضعي المكرونة في صحن التقديم، واسكبي فوقها خليط اللبن والثوم.
- وقومي بوضع نصف ملعقة سمن، في مقلاة صغيرة الحجم، وأضيفي إليها النعناع وشرائح الفلفل، حتى يذبلان.
- ثم أضيفيهم فوق خليط اللبن والثوم فوق المكرونة، فهما يمنحا طريقة عمل المكرونة باللبن والثوم في المنزل مذاقًا مميزًا.
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طريقة عمل المكرونة باللبن والثوم ، واحدة من أشهر وأسهل طرق عمل المكرونة في المنزل، مثل المطاعم وعلى طرق مختلفة، ولكن ليس اللبن مع الدقيق وتصنيع البشاميل، بل اللبن مع إضافة بعض المكونات الأخرى، التي تمنح المكرونة مذاقًا شهيًا ومميزًا، ولكن على الطريقة التركية، التي تجعل من الباستا وجبة متكاملة وشهية للغاية، وهذه الطريقة المختلفة لعمل المكرونة باللبن، قدمها لنا الكثير من طهاة الوطن العربي، وأشهرها طريقة عمل المكرونة باللبن سالي فؤاد ، أو طريقة عمل مكرونة باللبن للشيف حسن، أو طريقة عمل المكرونة باللبن للشيف هاله، وكلها تمثل طريقة عمل المكرونة باللبن زي المحلات، لتحقيق معادلة تقديم الطعام المعروف لنا، ولكن باستخدام مقادير ومكونات وإضافات مختلفة قليلًا عن المعتاد، فنحصل على مذاق جديد ومختلف.طريقة عمل المكرونة باللبن في المنزل
لا تختلف طريقة عمل المكرونة باللبن في المنزل، عن طريقة تنفيذها زي المحلات أو مثل المطاعم الكبرى، فقط اتبعي طريقة الشيف الذي تحبين وصفاته، ونفذي ما تحبين، فلتحصلي على نتيجة مجربة من قبل، ومميزة أيضًا. ولاشك أن المطبخ التركي يتمتع بالكثير من الطرق والوصفات للوجبات، والأطباق الرئيسة على مائدتك، وكلها سهلة وبسيطة للغاية. ومن أشهر طرق عمل المكرونة والباستا في المنزل؛ طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي، وباستا بالجبن والدجاج منال العالم، وطريقة عمل اللازانيا بالفراخ، طريقة نجرسكو الدجاج مثل المطاعم، هي فقط تختلف من حيث التوابل والمقادير.طريقة عمل المكرونة باللبن زي المحلات
- عبوة مكرونة 500 جرام، أو أكثر حسب رغبتك وعدد أفراد الأسرة.
- 1/2 كيلو حليب سائل (جاموسي أو بقري) حسب رغبتك.
- 2 فص ثوم مهروسان.
- رشة نعناع.
- فلفل أحمر شرائح صغيرة.
- رشة ملح ناعم.
- نصف ملعقة كبيرة سمن بلدي.
- قومي أولا بوضع المكرونة في إناء، مملوء بالمياه وبه نقطة زيت ورشة ملح.
- واتركي المكرونة على النار، مع التحريك المستمر ، حتى تنضج .
- ثم صفي المكرونة من المياه واتركيها جانبًا.
- وبعد ذلك قومي بعمل خليط اللبن والثوم في الخلاط، وذلك بوضع اللبن مع الثوم المهروس والملح، وضربهم معًا جيدًا.
- سوف تحصلين على خليط سميك القوام، ضعيه جانبًا.
- وفي إناء واسع على نار هادئة، ضعي ملعقة السمن وأذيبيها جيدًا، ثم ضعي فوقها المكرونة المصفاه، وحركيها بحيث تتشرب السمن.
- ثم ضعي المكرونة في صحن التقديم، واسكبي فوقها خليط اللبن والثوم.
- وقومي بوضع نصف ملعقة سمن، في مقلاة صغيرة الحجم، وأضيفي إليها النعناع وشرائح الفلفل، حتى يذبلان.
- ثم أضيفيهم فوق خليط اللبن والثوم فوق المكرونة، فهما يمنحا طريقة عمل المكرونة باللبن والثوم في المنزل مذاقًا مميزًا.
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