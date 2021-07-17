طريقة عمل المارشميلو فالبيت بمكونات سهلة وبسيطة جداً للشيف آية حبيب

2 كوب سكر (400جرام). كوب ماء (200 ملي). 3 ملاعق كبيرة جيلاتين بودرة . نصف كوب ماء بارد للجيلاتين 100 جرام عسل جلوكوز او عسل ابيض. ¼ ملعقة صغيرة لون احمر بودرة. ملعقة صغيرة ماء للون. رشة نشا.

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