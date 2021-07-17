طريقة عمل كيكة البقدونس المالحة شهية ومشبعة بخطوات بسيطة

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طريقة عمل كيكة البقدونس ، كيكة مالحة وخفيفة ومشعبة جدًا، قد تبدو غريبة لدى البعض، ممن اعتادوا على مذاق الكيك بالسكر أو الشكولاتة، والطرق العديدة التي يتم تحضير الكيك بها، ولكن كيكة البقدونس المالحة، جديدة ومبتكرة وذات مذاق لذيذ للغاية، فقط تحتاجين بضع مكونات ومقادير بسيطة، وانطلقي لتجربة كيكة جديدة مالحة، يمكنك تناولها في الصباح الباكر كوجبة فطور بسيطة، في حالة العجلة، أو احصلي عليها ليوم طويبل ومرهق، كما يمكنك تناولها في منتصف اليوم مع كوب من الشاي، فتناول كيكة مالحة مع الشاي، لن يجعلك تشعرين بالمزيد من الجوع، وسوف تكونين بنفس نشاطك، فقط تعلمي طريقة عمل كيكة البقدونس المالحة في المنزل، بأسهل الطرق والخطوات.كيكة البقدونس المالحة
عبارة عن عجينة كيك، ولكنها كثيفة وشبه سائلة إلى حد ما، وتتميز بأنها سهلة التجهيز والتحضير جدًا، ويدخل بها العديد من المقادير والمكونات البسيطة للغاية، ولها أنواع عديدة مثل؛ كيكة مالحة مع الشاي، وكيكة البقدونس والجزر، والكيكة الخضراء بالبقدونس والجزر، وكيكة مالحة بالخضار، وكيكة مالحة بالزعتر. فلا تترددي في تجربة شيء جديد، ومن أشهر طرق عمل الكيك عمومًا؛ طريقة كيكة باردة في 10 دقائق، وطريقة عمل كيك الطاسة البرازيلية، وطريقة عمل دريم كيك بالشكولاتة السائلة، وطريقة كيكة الزبادي الهشة، وكلها قريبة الخطوات من طريقة عمل الكيكة المالحة، مع اختلاف المقادير والمكونات.طريقة الكيكة المالحة
- ثلاث بيضات في درجة حرارة الغرفة.
- ملعقة خل أبيض كبيرة.
- كوب زبادي كامل.
- زيت ذرة بمقدار كوب كامل.
- كوب ونصف جبنة فيتا.
- 2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.
- كوب ونصف بقدونس مفروم.
- ملعقتان كبيرتان بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم.
- سخني الفرن أولا عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- وفي وعاء كبر الحجم نوعًا ما، ضعي كل المكونات المذكورة في المقادير، حتى يتكون لديك عجينة متماسكة.
- وقلبيهم كلهم معًا، حتى تمام التجانس.
- وبعد ذلك أحضري صينية الخبز في الفرن، وانثري بها كمية من الطحين.
- وعقب الانتهاء، ضعي عجينة كيك البقدونس المالحة، في صينية الخبز وافرديها جيدًا.
- وبعدها قومي بتسوية العجدينة في الصينية، بظهر ملعقة طعام كبيرة.
- وبعد ذلك أدخلي صينية الخبز إلى الفرن، واتركيها تنضج لمدة 40 دقيقة.
- وانتظري حتى تحصل الكيكة على لون أحمر من الأعلى.
- وبعد أن تنضج أخرجيها من الفرن، وانتظري حتى تبرد، وقدميها مع كوب شاي أو عصير.
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طريقة عمل كيكة البقدونس ، كيكة مالحة وخفيفة ومشعبة جدًا، قد تبدو غريبة لدى البعض، ممن اعتادوا على مذاق الكيك بالسكر أو الشكولاتة، والطرق العديدة التي يتم تحضير الكيك بها، ولكن كيكة البقدونس المالحة، جديدة ومبتكرة وذات مذاق لذيذ للغاية، فقط تحتاجين بضع مكونات ومقادير بسيطة، وانطلقي لتجربة كيكة جديدة مالحة، يمكنك تناولها في الصباح الباكر كوجبة فطور بسيطة، في حالة العجلة، أو احصلي عليها ليوم طويبل ومرهق، كما يمكنك تناولها في منتصف اليوم مع كوب من الشاي، فتناول كيكة مالحة مع الشاي، لن يجعلك تشعرين بالمزيد من الجوع، وسوف تكونين بنفس نشاطك، فقط تعلمي طريقة عمل كيكة البقدونس المالحة في المنزل، بأسهل الطرق والخطوات.كيكة البقدونس المالحة
عبارة عن عجينة كيك، ولكنها كثيفة وشبه سائلة إلى حد ما، وتتميز بأنها سهلة التجهيز والتحضير جدًا، ويدخل بها العديد من المقادير والمكونات البسيطة للغاية، ولها أنواع عديدة مثل؛ كيكة مالحة مع الشاي، وكيكة البقدونس والجزر، والكيكة الخضراء بالبقدونس والجزر، وكيكة مالحة بالخضار، وكيكة مالحة بالزعتر. فلا تترددي في تجربة شيء جديد، ومن أشهر طرق عمل الكيك عمومًا؛ طريقة كيكة باردة في 10 دقائق، وطريقة عمل كيك الطاسة البرازيلية، وطريقة عمل دريم كيك بالشكولاتة السائلة، وطريقة كيكة الزبادي الهشة، وكلها قريبة الخطوات من طريقة عمل الكيكة المالحة، مع اختلاف المقادير والمكونات.طريقة الكيكة المالحة
- ثلاث بيضات في درجة حرارة الغرفة.
- ملعقة خل أبيض كبيرة.
- كوب زبادي كامل.
- زيت ذرة بمقدار كوب كامل.
- كوب ونصف جبنة فيتا.
- 2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.
- كوب ونصف بقدونس مفروم.
- ملعقتان كبيرتان بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم.
- سخني الفرن أولا عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- وفي وعاء كبر الحجم نوعًا ما، ضعي كل المكونات المذكورة في المقادير، حتى يتكون لديك عجينة متماسكة.
- وقلبيهم كلهم معًا، حتى تمام التجانس.
- وبعد ذلك أحضري صينية الخبز في الفرن، وانثري بها كمية من الطحين.
- وعقب الانتهاء، ضعي عجينة كيك البقدونس المالحة، في صينية الخبز وافرديها جيدًا.
- وبعدها قومي بتسوية العجدينة في الصينية، بظهر ملعقة طعام كبيرة.
- وبعد ذلك أدخلي صينية الخبز إلى الفرن، واتركيها تنضج لمدة 40 دقيقة.
- وانتظري حتى تحصل الكيكة على لون أحمر من الأعلى.
- وبعد أن تنضج أخرجيها من الفرن، وانتظري حتى تبرد، وقدميها مع كوب شاي أو عصير.
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