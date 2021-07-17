وصفات طبيعية لتنعيم الشعر احصلي على شعر كالحرير بمكونات طبيعية ونصائح

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر احصلي على شعر كالحرير بمكونات طبيعية، تحلم كل فتاة بشعر ناعم كالحرير، وكذلك تبحث عن أفضل المنتجات حتى تجعل شعرها كما تريد، ولكن كل هذه المنتجات تتميز بكونها غالية الثمن، كما إنها مواد كيميائية تعمل على إلحاق الضرر بالشعر على المدى البعيد، كما إنها من الممكن أن لا تعطيكي النتيجة التي ترغبين بها، لذا سوف نقوم اليوم بعرض أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدك على جعل شعرك ناعم كالحرير كما يمكنك التعرف أيضاً على أفضل الأكلات لمقاومة تساقط الشعر وصفات طبيعية لتنعيم الشعر أولا وصفة زبدة الكاكاو وزيت المونجونجو وصفات طبيعية لتنعيم الشعر أولا وصفة زبدة الكاكاو وزيت المونجونجو المكونات ثلاث ملاعق من زبدة الكاكاو

ملعقة كبيرة من زيت المونجونجو طريقة التحضير : قومي بوضع وعاء معدنيا على النار فيه ماء ساخن حتى تتمكني من عمل حمام مائي ساخن لزبدة الكاكاو، ثم تسهيل إذابتها.

وبعد ذلك قومي بإضافة زيت المونجونجو مع التقليب المستمر

ثم ضعي المزيج على فروة الرأس حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس

اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة

ثم اغسلي شعرك بالشامبو الطبي والماء الفاتر. ثانيا وصفة الزيوت المجمعة لتنعيم الشعر الهايش ثانيا وصفة الزيوت المجمعة لتنعيم الشعر الهايش المكونات: ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر

وكذلك ملعقة كبيرة من زيت الخروع

واحد ملعقة كبيرة من زيت الجرجير

وأيضا ملعقة كبيرة من زيت السمسم

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون طريقة التحضير : قومي بتدفئة الزيوت بوضعها على نار هادئة قليلا.

ثم امزجي جميع الزيوت معا جيداً

ثم ضعي الزيوت داخل زجاجة نظيفة

ضعي الخليط على شعرك وادعكي به البصيلات جيدا ثم ضعي على الشعر غطاء الشعر البلاستيكي.

ثم اتركي الزيوت على الشعر لمدة 30 دقيقة

قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ جيداً

كما يُفضل استخدام خليط الزيوت مرتين أسبوعياً وصفة البن والخل والزبادي لتنعيم الشعر المجعد وصفة البن والخل والزبادي لتنعيم الشعر المجعد المكونات: ملعقتان كبيرة من البن

وكذلك ملعقتان كبيرة من زيت الجرجير

ملعقة كبيرة من الخل

واحد ملعقة كبيرة من الزبادي

وأيضاً ملعقة كبيرة حمام كريم حسب الرغبة

واحد ملعقة صغيرة من عسل النحل

ملعقة صغيرة من جل الصبار طريقة التحضير والاستخدام: قومي بخلط البن و الزبادي وزيت الجرجير معا جيداً

ثم ضعي معهم العسل وجل الصبار مع حمام الكريم

وكذلك قومي بخلطهم جيداً حتى الحصول على خليط متجانس

ضعي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن 40 دقيقة

ثم اغسلي الشعر جيداً بالبلسم والماء الدافئ وصفات طبيعية لتنعيم الشعر ونصائح للحصول على شعر ناعم وصفات طبيعية لتنعيم الشعر ونصائح للحصول على شعر ناعم كما تم ذكر وصفات لجعل الشعر ناعماً علينا الآن عرض بعض النصائح للحصول على شعر كالحرير. ويمكننا ذكر هذه النصائح كما يلي : غسل الشعر بالماء البارد حيث إنه الناء الساخن يضر بالشعر ثم تجعل الشعر تالف استخدام البلسم غمن الضروري اختيار نوع بلسم مناسب للشعر ثم استخدامه بعد الشامبو وكذلك عدم غسل الشعر بشكل يومي أو اكثر من مرتين بالأسبوع كما إنه اختيار نوع الشامبو مهم جدا تقليم الشعر وقصه الأطراف كل فترة. الوسوم

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر احصلي على شعر كالحرير بمكونات طبيعية، تحلم كل فتاة بشعر ناعم كالحرير، وكذلك تبحث عن أفضل المنتجات حتى تجعل شعرها كما تريد، ولكن كل هذه المنتجات تتميز بكونها غالية الثمن، كما إنها مواد كيميائية تعمل على إلحاق الضرر بالشعر على المدى البعيد، كما إنها من الممكن أن لا تعطيكي النتيجة التي ترغبين بها، لذا سوف نقوم اليوم بعرض أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدك على جعل شعرك ناعم كالحرير كما يمكنك التعرف أيضاً على أفضل الأكلات لمقاومة تساقط الشعر وصفات طبيعية لتنعيم الشعر أولا وصفة زبدة الكاكاو وزيت المونجونجو وصفات طبيعية لتنعيم الشعر أولا وصفة زبدة الكاكاو وزيت المونجونجو المكونات ثلاث ملاعق من زبدة الكاكاو

ملعقة كبيرة من زيت المونجونجو طريقة التحضير : قومي بوضع وعاء معدنيا على النار فيه ماء ساخن حتى تتمكني من عمل حمام مائي ساخن لزبدة الكاكاو، ثم تسهيل إذابتها.

وبعد ذلك قومي بإضافة زيت المونجونجو مع التقليب المستمر

ثم ضعي المزيج على فروة الرأس حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس

اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة

ثم اغسلي شعرك بالشامبو الطبي والماء الفاتر. ثانيا وصفة الزيوت المجمعة لتنعيم الشعر الهايش ثانيا وصفة الزيوت المجمعة لتنعيم الشعر الهايش المكونات: ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر

وكذلك ملعقة كبيرة من زيت الخروع

واحد ملعقة كبيرة من زيت الجرجير

وأيضا ملعقة كبيرة من زيت السمسم

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون طريقة التحضير : قومي بتدفئة الزيوت بوضعها على نار هادئة قليلا.

ثم امزجي جميع الزيوت معا جيداً

ثم ضعي الزيوت داخل زجاجة نظيفة

ضعي الخليط على شعرك وادعكي به البصيلات جيدا ثم ضعي على الشعر غطاء الشعر البلاستيكي.

ثم اتركي الزيوت على الشعر لمدة 30 دقيقة

قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ جيداً

كما يُفضل استخدام خليط الزيوت مرتين أسبوعياً وصفة البن والخل والزبادي لتنعيم الشعر المجعد وصفة البن والخل والزبادي لتنعيم الشعر المجعد المكونات: ملعقتان كبيرة من البن

وكذلك ملعقتان كبيرة من زيت الجرجير

ملعقة كبيرة من الخل

واحد ملعقة كبيرة من الزبادي

وأيضاً ملعقة كبيرة حمام كريم حسب الرغبة

واحد ملعقة صغيرة من عسل النحل

ملعقة صغيرة من جل الصبار طريقة التحضير والاستخدام: قومي بخلط البن و الزبادي وزيت الجرجير معا جيداً

ثم ضعي معهم العسل وجل الصبار مع حمام الكريم

وكذلك قومي بخلطهم جيداً حتى الحصول على خليط متجانس

ضعي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن 40 دقيقة

ثم اغسلي الشعر جيداً بالبلسم والماء الدافئ وصفات طبيعية لتنعيم الشعر ونصائح للحصول على شعر ناعم وصفات طبيعية لتنعيم الشعر ونصائح للحصول على شعر ناعم كما تم ذكر وصفات لجعل الشعر ناعماً علينا الآن عرض بعض النصائح للحصول على شعر كالحرير. ويمكننا ذكر هذه النصائح كما يلي : غسل الشعر بالماء البارد حيث إنه الناء الساخن يضر بالشعر ثم تجعل الشعر تالف استخدام البلسم غمن الضروري اختيار نوع بلسم مناسب للشعر ثم استخدامه بعد الشامبو وكذلك عدم غسل الشعر بشكل يومي أو اكثر من مرتين بالأسبوع كما إنه اختيار نوع الشامبو مهم جدا تقليم الشعر وقصه الأطراف كل فترة.

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