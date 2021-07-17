أفضل طريقة عمل البان كيك الأصلي، وصفة البان كيك حلوى شهيرة حول العالم وهى وصفة من وصفات المطبخ الأمريكي، يقدم على وجبة الإفطار كما يمكن تحضيره مع أنواع كثيرة من الصلصات، مثل: صلصة الشوكولاتة، والكراميل، والعسل، البان كيك وصفة إفطار أو تحلية سريعة يمكن أكلها مع فنجان من القهوة أو الكاكاو أو الشاي ، تعرفي على 3 طرق مختلفة لتحضير البان كيك في هذه المقالة.

كوب ونصف من الدقيق. 2 إلا ربع معلقة من البيكنج باودر. معلقة كبيرة سكر. نصف معلقة كبيرة من الملح. كوب وربع من الحليب. بيضة واحدة. 3 ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة.

في وعاء نضع الحليب ثم نضيف البيضة ونخلط جيداً.

نقوم بإضافة الزبدة الذائبة ونقلب لمدة دقيقة.

نضيف الدقيق بالإضافة إلى البيكنج باودر.

أيضا نضيف الملح والسكر للعجين ونخلط جيداً حتى نحصل على قوام سائل.

يوضع ربع كوب من العجين السائل في مقلاة على النار متوسطة الحرارة، وتترك لمدة دقيقتين إلى البدء في النضج.

كذلك يتم التقليب على الجهتين حتى النضج، والحصول على اللون الذهبي الموحد.

تكرر العملية إلى نفاد الكمية، ويضاف إليها صوص حسب الرغبة.

مقادير عمل البان كيك الأصلي:طريقة عمل البان كيك الأصلي:طريقة عمل بان كيك بالنوتيلا:

المقادير:

2 كوب من الدقيق. 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر. 2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة. 2 بيضة. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. 2 كوب من الزبادي. زيت للقلي. 3 ملاعق كبيرة من النوتيلا. مكسرات للتزيين.

طريقة تحضير بان كيك النوتيلا:

في وعاء نخلط الدقيق مع السكر البودرة والبيكنج باودر.

لا بد من أن نضيف إلى الخليط البيض ونقلب جيداً بالمضرب الكهربائي.

عليك أن تقوم بإضافة الزبادي والزبدة الذائبة، مع التقليب بشكل مستمر حتى الحصول على الخليط السائل.

زيادة على ذلك توضع كمية من خليط البان كيك في مقلاة مدهونة بالزيت، وتترك لمدة 3 دقائق، ويتم تقليبها على الجهة الأخرى، وتترك لمدة دقيقتين حتى الحصول على اللون الذهبي.

تكرر العملية إلى الانتهاء من كمية العجين السائل، ثم يوضع البان كيك في طبق التقديم، وفوقه يتم صب النوتيلا، والمكسرات.

طريقة تحضير بان كيك بالكاكاو:

المكونات:

كوب من الحليب. أيضا بيضة واحدة. 2 معلقة كبيرة زبدة ذائبة. أيضا كوب من الدقيق. كذلك نصف كوب من الكاكاو. ربع كوب من السكر. بالإضافة إلى ذلك نصف معلقة صغيرة بيكنج صودا. أيضا نصف معلقة صغيرة من الملح. في النهاية 3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

في وعاء اخلطي الحليب والبيض والزبدة الذائبة حتى تختلط المكونات جيداً.

أيضا أضيفي الطحين والكاكاو البودرة والسكر والبيكنج صودا والملح وامزجي الخليط جيداً حتى الحصول على قوام سائل.

بعد ذلك، ضعي كمية من خليط البان كيك في مقلاة مدهونة بالزيت، وتترك لمدة 3 دقائق، ويتم تقليبها على الجهة الأخرى، وتترك لمدة دقيقتين حتى الحصول على اللون الذهبي.

في النهاية زيني البان كيك بالسكر البودرة أو الفواكه أو العسل أو الشوكولاتة.

طريقة عمل بان كيك الكاكاو: