صبغة الشعر باللون البني المحمر لتكوني اكثر جاذبية في ليلة العيد

كثير من البنات والسيدات يردن طريقة سهلة لصبغة الشعر باللون البني المحمر لكي يحصلن على مظهر جذاب، ولكن عندما تصبغ السيدة شعرها بمكونات كيميائية ويؤدي ذلك بدوره في تلف الشعر، ولكن من الأفضل هو صبغة الشعر بطريقة طبيعية باستخدام مكونات طبيعية من المنزل، واللون البني المحمر من الألوان المنتشرة التي يفضلها الكثير.

صبغة الشعر باللون البني المحمر

يتم صبغة الشعر باللون البني المحمر بطريقة سهلة و بأدوات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وسوف نتعرف على المكونات الطبيعية التي تفيد السعر عوضًا عن المكونات الأخرى التي تضر به.

كوب ونصف حناء خضراء.

ملعقة واحدة قهوة.

اثنان حبة من الليمون.

حبة من البيض.

نصف كوب زيت جوز هند.

ماء دافئ.

ملعقتان من الخل الأبيض.

في وعاء عميق نضع الحناء الخضراء مع القهوة ونقوم بالتقليب جيدًا.

نضيف للخليط السابق الخل.

نستمر في التقليب حتى نحصل على قوام متماسك بدون تكتلات.

نقوم بفصل الصفار عن البياض، ونضيفه للخليط ونقلب ثانيةً

نقوم بإضافة الماء والليمون لما سبق تدريجيًا.

نحرك جيدًا للحصول على قوام مناسب.

نترك الصبغة لمدة ساعة كاملة قبل وضعها على الشعر.

أول خطوة ندخن فروة الشعر بزيت جوز الهند أو أحد بدائله، لتغليفها بعدم وصول الصبغة إليها.

نفرد الخليط السابق تحضيره على الشعر دون ترك فراغات.

تغلف الشعر المصبوغ بورق الألومنيوم.

نترك الخليط على الشعر لمدة أربع ساعات.

نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بالماء والشامبو المخفف.

يجب استخدام أدوات بلاستيكية عند صبغة الشعر.

عدم وضع الحناء في إناء معدني أو أي من أدوات المنزل، ولابد من استخدام أدوات خاصة بها.

يجب استخدام مشط خشبي لتصفيف الشعر وعدم الإضرار به.

يغطى الشعر بغطاء بلاستيك حتى تتفاعل الصبغة مع الشعر وتعطي اللون المطلوب.

لابد من غسيل الشعر جيدًا بعد الصبغة حتى يتم إزالة بقايا الصبغة بشكل كامل.

يجب استخدام القفازات عند الصبغة، ولبس قميص بلاستيكي فوق الملابس حتى لا تتسخ.

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