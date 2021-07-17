ماسكات كيراتين طبيعي لفرد الشعر في البيت بأقل تكلفة وأسهل المكونات

نقدم لجميع أصحاب الشعر المجعد والخشن ماسكات كيراتين طبيعي في البيت لفرد الشعر بكل سهولة وفي أسرع وقت، حيث أنها يمنح الشعر التغذية التي يحتاجها ويساعده على اللمعان والنعومة بدون أي مواد كيميائية تدمر صحة الشعر، وبالتالي لن تكونوا في حاجة إلى استخدام المكواة والادوات الحرارية التي تهلك بصيلات الشعر مع الوقت، وتتميز هذه الماسكات أنها تعتمد على مكونات طبيعية موجودة في كل بيت ولا تعد مكلفة أبداً. ماسك كيراتين طبيعي لفرد الشعر ماسك كيراتين طبيعي لفرد الشعر المكونات: 3 قشر من الموز.

كوب من زيت الزيتون.

كوب من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: نضع جميع المكونات مع بعضها في وعاء الخلاط الكهربائي.

نقوم بخلط المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على قوام ناعم ومتجانس.

نضع هذا الخليط في وعاء على نار هادئة، ونتركه حتى يغلي بشكل جيد.

نقوم برفع الوعاء من على النار بعد ذلك، ونتركه جانباً حتى يبرد.

ثم نقوم بوضعه في زجاجة بالثلاجة لكي يتماسك ويصبح مثل الكريم.

بعد ذلك يكون جاهز للاستخدام، ونقوم بتوزيعه على جميع أجزاء الشعر بشكل جيد بداية من الجذور إلى الأطراف.

ثم نغطي الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم نغسله بالماء والشامبو.

يجب تكرار هذه الخلطة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة. كيراتين طبيعي لفرد الشعر كيراتين طبيعي لفرد الشعر المكونات: 4 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب حليب جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان. طريقة التطبيق: أولاً نخلط كلاً من النشا والشوفان والحليب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بتقسيم الشعر إلى خصلات، ونوزع الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف بشكل جيد.

نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ويجب أن نغطي الشعر الكيس البلاستيكي خلال هذه المدة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع الشعر.

ثم نقوم بتكرار هذا الماسك ثلاثة مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج بشكل سريع.

ولتحقيق النتائج المطلوبة والحصول على شعر ناعم كالحرير يجب الانتظام على التكرار لمدة شهر على الأقل. طريقة التطبيق: الوسوم

نقدم لجميع أصحاب الشعر المجعد والخشن ماسكات كيراتين طبيعي في البيت لفرد الشعر بكل سهولة وفي أسرع وقت، حيث أنها يمنح الشعر التغذية التي يحتاجها ويساعده على اللمعان والنعومة بدون أي مواد كيميائية تدمر صحة الشعر، وبالتالي لن تكونوا في حاجة إلى استخدام المكواة والادوات الحرارية التي تهلك بصيلات الشعر مع الوقت، وتتميز هذه الماسكات أنها تعتمد على مكونات طبيعية موجودة في كل بيت ولا تعد مكلفة أبداً. ماسك كيراتين طبيعي لفرد الشعر ماسك كيراتين طبيعي لفرد الشعر المكونات: 3 قشر من الموز.

كوب من زيت الزيتون.

كوب من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: نضع جميع المكونات مع بعضها في وعاء الخلاط الكهربائي.

نقوم بخلط المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على قوام ناعم ومتجانس.

نضع هذا الخليط في وعاء على نار هادئة، ونتركه حتى يغلي بشكل جيد.

نقوم برفع الوعاء من على النار بعد ذلك، ونتركه جانباً حتى يبرد.

ثم نقوم بوضعه في زجاجة بالثلاجة لكي يتماسك ويصبح مثل الكريم.

بعد ذلك يكون جاهز للاستخدام، ونقوم بتوزيعه على جميع أجزاء الشعر بشكل جيد بداية من الجذور إلى الأطراف.

ثم نغطي الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم نغسله بالماء والشامبو.

يجب تكرار هذه الخلطة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة. كيراتين طبيعي لفرد الشعر كيراتين طبيعي لفرد الشعر المكونات: 4 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب حليب جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان. طريقة التطبيق: أولاً نخلط كلاً من النشا والشوفان والحليب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بتقسيم الشعر إلى خصلات، ونوزع الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف بشكل جيد.

نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ويجب أن نغطي الشعر الكيس البلاستيكي خلال هذه المدة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع الشعر.

ثم نقوم بتكرار هذا الماسك ثلاثة مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج بشكل سريع.

ولتحقيق النتائج المطلوبة والحصول على شعر ناعم كالحرير يجب الانتظام على التكرار لمدة شهر على الأقل. طريقة التطبيق:

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