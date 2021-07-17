أفضل كريم طبيعي لتبيض الوجه واليدين وشد تجاعيد البشرة من أول إستخدام

أفضل كريم طبيعي للتبيض وشد التجاعيد، خلق الله الإنسان بفطرته على حب الجمال والزينة، لذلك يسعى الإنسان دائماً إلى الجمال والكمال، سواء في شكله أو في تعاملاته، ومن أكثر المشاكل التي تواجهنا بمرور الوقت التصبغات نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وكذلك التجاعيد بسبب الكبر في السن وبسبب تغير وزن الجسم، قد ترجع تلك المشاكل أيضاً إلى نقص بعض العناصر الغذائية والفيتامينات، ولأن تلك المشاكل تضايق الجميع بلا شك وخصوصاً النساء قدمنا لكم أحد أفضل الوصفات الطبيعية للتبييض والتخلص من التجاعيد بكل سهولة وبمكونات موجودة داخل كل منزل، مع مراعاة الاستمرار عليها والمواظبة على تطبيقها حتى الحصول على نتيجة مرضية.أفضل كريم طبيعي للتبيض وشد التجاعيد
تعد الوصفات الطبيعية هي الأكثر أماناً على البشرة، بدلاً من كريمات التفتيح المضرة بالبشرة والتي قد يحتوي على مواد كيميائية، فهي تستخدم بديلة تلك الكريمات وتعطي نتائج فعالة ومرضية للشخص، وتساعد بشكل كبير في تبيض اليدين والرجلين وأي منطقة داكنة بالجسم.زيت الزيتون والنشا للتبيض
المكونات:
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- كمية قليلة من زيت الزيتون .
- قليل من الماء الدافئ .
طريقة التحضير:
- في البداية قم بغسل الوجه جيداً للتخلص من أي رواسب وأتربة، ويفضل الغسل بماء دافئ حتى يساعد على فتح مسام الجسم.
- قم بوضع زيت الزيتون على الوجه بعد التجفيف، ثم قم بخلط النشا بالماء حتى يكون خليط متجانس.
- قومي بوضع المزيج على الوجه لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة ثم قم بإزالته وغسل الوجه بالماء الفاتر ومن ثم الماء البارد حتى نقوم بغلق مسام الوجه.
- كرري تلك الوصفة على الأقل مرتين أسبوعين وسوف تحصل على نتيجة ملحوظة.
المكونات:
- علبة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة نشا.
- عصير نصف ليمونة.
طريقة التحضير:
- حضري إناء وضعي فيه الزبادي والنشا وعصير الليمون، وقومي بمزجهم مع بعض جيداً، حتى الحصول على مزيج متجانس.
- يطبق الخليط على البشرة لشد الوجه، وتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف، ثم يغسل بالماء الفاتر ثم الماء البارد، ويمكن تطبيق الخليط على الرقبة أيضاً وأي منطقة بها ترهلات بالجسم.
- ثم توضع الوصفة على اليدين والرجلين وأي منطقة داكنة للتبيض الفوري وشد التجاعيد الموجودة بهما، وتترك نصف ساعة أيضاً، ثم يتم غسلهما.
- لاحظي النتيجة من اول استعمال الوصفة.
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أفضل كريم طبيعي للتبيض وشد التجاعيد، خلق الله الإنسان بفطرته على حب الجمال والزينة، لذلك يسعى الإنسان دائماً إلى الجمال والكمال، سواء في شكله أو في تعاملاته، ومن أكثر المشاكل التي تواجهنا بمرور الوقت التصبغات نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وكذلك التجاعيد بسبب الكبر في السن وبسبب تغير وزن الجسم، قد ترجع تلك المشاكل أيضاً إلى نقص بعض العناصر الغذائية والفيتامينات، ولأن تلك المشاكل تضايق الجميع بلا شك وخصوصاً النساء قدمنا لكم أحد أفضل الوصفات الطبيعية للتبييض والتخلص من التجاعيد بكل سهولة وبمكونات موجودة داخل كل منزل، مع مراعاة الاستمرار عليها والمواظبة على تطبيقها حتى الحصول على نتيجة مرضية.أفضل كريم طبيعي للتبيض وشد التجاعيد
تعد الوصفات الطبيعية هي الأكثر أماناً على البشرة، بدلاً من كريمات التفتيح المضرة بالبشرة والتي قد يحتوي على مواد كيميائية، فهي تستخدم بديلة تلك الكريمات وتعطي نتائج فعالة ومرضية للشخص، وتساعد بشكل كبير في تبيض اليدين والرجلين وأي منطقة داكنة بالجسم.زيت الزيتون والنشا للتبيض
المكونات:
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- كمية قليلة من زيت الزيتون .
- قليل من الماء الدافئ .
طريقة التحضير:
- في البداية قم بغسل الوجه جيداً للتخلص من أي رواسب وأتربة، ويفضل الغسل بماء دافئ حتى يساعد على فتح مسام الجسم.
- قم بوضع زيت الزيتون على الوجه بعد التجفيف، ثم قم بخلط النشا بالماء حتى يكون خليط متجانس.
- قومي بوضع المزيج على الوجه لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة ثم قم بإزالته وغسل الوجه بالماء الفاتر ومن ثم الماء البارد حتى نقوم بغلق مسام الوجه.
- كرري تلك الوصفة على الأقل مرتين أسبوعين وسوف تحصل على نتيجة ملحوظة.
المكونات:
- علبة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة نشا.
- عصير نصف ليمونة.
طريقة التحضير:
- حضري إناء وضعي فيه الزبادي والنشا وعصير الليمون، وقومي بمزجهم مع بعض جيداً، حتى الحصول على مزيج متجانس.
- يطبق الخليط على البشرة لشد الوجه، وتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف، ثم يغسل بالماء الفاتر ثم الماء البارد، ويمكن تطبيق الخليط على الرقبة أيضاً وأي منطقة بها ترهلات بالجسم.
- ثم توضع الوصفة على اليدين والرجلين وأي منطقة داكنة للتبيض الفوري وشد التجاعيد الموجودة بهما، وتترك نصف ساعة أيضاً، ثم يتم غسلهما.
- لاحظي النتيجة من اول استعمال الوصفة.
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