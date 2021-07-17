عمل أصناف بقطعيات العجل الموجودة بداخله مثل العكاوي والكرشة في البيت بكل سهولة

عمل أصناف بقطعيات العجل، مع قرب عيد الأضحى المبارك 2021، تتساءل ست البيت عن طرق لعمل أنواع اللحوم المختلفة، حيث يكون هناك أضاحي كثيرة، ولا بيت يخلو من اللحم، لأن هذا العيد مشهور بأكل اللحوم فيه، وهي سنة من نبينا “محمد صلى الله عليه وسلم”، عن جدنا “إبراهيم عليه السلام”، حيث أمره “الله عز وجل”، في رؤياه أن يذبح ولده سيدنا “إسماعيل عليه السلام”، ولكن الله أنزل الكبش ليفديه به، وقد قال “الله سبحانه وتعالى” في كتابه العزيز “بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وأنحر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم”.

عمل أصناف بقطعيات العجل

من قطعيات اللحوم في العجل. الجزء الموجود داخل العجل. وهو عبارة عن “القلب. الكبده. الكوارع. العكاوي. السجق. الممبار. الفشه. الكرشة. المنديل”. وإليكم طرق عمل بعض هذه القطعيات في البيت.

طريقة عمل طاجن العكاوي

المقادير:

1 كيلو عكاوي “ذيل العجل”.

ملعقة كبيرة زيت.

4 فصوص ثوم مفروم.

2 كوب بصل صغير.

2 كوب مشروم مقطع.

1 ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

1 بصلة متوسطة مقطعة قطع صغيرة.

1 كوب جزر مقطع قطع صغيرة.

ملح وفلفل.

توابل فريش “زعتر أخضر، بقدونس، كرفس”.

1 كوب ماء.

الطريقة:

تتبل العكاوي بالملح والفلفل وترش بالدقيق.

يسخن الزيت على نار متوسطة وتحمر قطع العكاوي من كل جانب.

يضاف الثوم والبصل المقطع والجزر والماء.

تربط التوابل الطازجة وتوضع مع الخليط ويغطى الوعاء حتى تبدأ في الغليان.

يسخن السكر في وعاء آخر حتى يصبح مثل الكراميل وقبل أن يبدأ في الاحتراق يضاف البصل المقشر الصغير ويقلب حتى تتكون قشرة ذهبية خارجية ثم يضاف البصل والمشروم إلى العكاوي ويوضع الجميع بفرن درجة حرارته 170 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة.

طريقة عمل الكرشة

المقادير:

كيلو كرشه.

5 فصوص ثوم كبيرة.

عصير طماطم.

حمص مسلوق.

الطريقة: