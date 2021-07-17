حضريه قبل العيد .. كريم الفازلين والليمون ساحر في تفتيح وتبييض الجسم والبشرة

حضريه قبل العيد .. كريم الفازلين والليمون، فتحتوي الوصفة على الكثير من العناصر الهامة للعناية الجيدة بصحة البشرة دون أن تسبب أي ضرر للبشرة، على عكس الكريمات الكيميائية التي تتكون من مواد سامة كيميائية تضر البشرة وتسبب لها الكثير من المشاكل على المدى البعيد، ومن الأفضل أن يتم تطبيق مواد طبيعية فعالة لا يوجد لها أي أثار جانبية وأمنة تماماً على البشرة والجسم، ومن بينها كريم الفازلين والليمون لتفتيح البشرة وغيرها من المكونات الطبيعية المتميزة لما يحمله الفازلين والليمون من فوائد جمة للبشرة تعرفي عليها الآن.

خلطتنا اليوم تحمل الكثير من الفوائد الهامة التي تعمل على تفتيح البشرة وزيادة نعومة وترطيب البشرة:

يتم من خلال خلط ملعقة من الفازلين مع كمية من ماء الورد وكمية من عصير الليمون بكميات متساوية.

يتم القيام بمزج كافة المكونات معاً حتى تمام التجانس وتذوب المكونات معاً

من ثم يتم تطبيق الكريم على البشرة بشكل يومي قبل الذهاب للنوم بشكل جيد لتغلغل في البشرة.

بعد ذلك في الصباح يتم غسل الوجه بالغسول الخاص به والماء الدافئ.

إليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كريم مفتح ومعطر ومنعم للجسم كل ذلك بمكونات طبيعية موجودة بمنزلك تعرفي عليها الآن:

نقوم بأخذ ثلاث ملاعق من الفازلين ويتم إذابتهم على نار هادئة ومن ثم يتم تقسيمهم لثلاث أجزاء.

نأخذ القسم الأول ويضاف له زيت المخمرية وتقلب المكونات معاً بشكل جيد.

القسم الثاني من الفازلين نقوم بإضافة نصف ملعقة من زيت البندق.

والجزء الأخر نقوم بإضافة زيت اللافندر بشكل جيد.

نقوم بتدليك الجسم بالثلاثة أنواع يومياً بالصباح والمساء بعد أخذ دش بالماء الدافئ للحصول على أفضل النتائج.

من أفضل الوصفات الفعالة في تبييض وشد البشرة وهي ان تقومي بخلط معلقتين من النشا مع ثلاث معالق كبيرة من الفازلين، ويتم تقليب الخليط ويمكن وضع نصف عصير ليمونه ويقلب وقومي بوضع الخليط في زجاجة محكمة الغلق، وضعيها في الثلاجة ويتم أستخدام الخلطة يوميا قبل النوم على وجه نظيف.