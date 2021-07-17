تاج الضلوع المشوية والمحشية من أبرز وأجمل وصفات اللحوم والمناسبة للأعياد. ومع أقتراب عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات يكثر الطلب على وصفات اللحوم اللذيذة وسوف نستعرض بالسطور المقبلة طريقة طهي تاج الضلوع بطريقة مبتكرة. طريقة عمل تاج الضلوع المشوية والمحشية طريقة عمل تاج الضلوع المشوية والمحشية مدة التحضير 20 دقيقة.

مدة الطهي 70 دقيقة. المقادير: ضلعان مربوطان على شكل تاج.

7 فصوص ثوم مهروسة.

ملح وفلفل حسب الرغبة .

ملعقة مرمية مفرومة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة بقدونس. مكونات الحشو: شرائح خبز أبيض محمص ومفتت.

بصلة مفرومة كبيرة الحجم.

ملعقة من الزبد.

بيضة مخفوقة.

ملعقتان مرمية صغيرة.

ملح وفلفل حسب التذوق.

نصف كوب مرق.

عود كرفس مفروم. طريقة تحضير الضلوع تبلي ضلوع اللحم بالملح والفلفل مع الفرك جيدًا.

أخلطي زيت الزيتون والمرمية والثوم والبقدونس وافركي الضلوع بالمزيج ثم غلفيها وضعيها بالثلاجة لمدة ساعتين أو يوم بليلة.

ابدئي في تحضير الحشوة ضعي الزبد على النار حتى الذوبان وضيفي البصل حتى يُصبح شفاف ثم الكرفس وقلبي 3 دقائق ثم ضيفي المرمية وارفعي الخليط واتركيه ليبرد.

ضيفي البيض للمزيج ثم ضيفي مرق الدجاج وحركي الخليط ثم الخبز المفتت وقلبي حتى يتشرب الخبز المرق وتبلي الخليط بالفلفل والملح ثم أخرجي الضلوع من الثلاجة.

غطي الضلوع بالخليط السابق من الداخل والخارج ثم غطيها بورق القصدير وأدخليها الفرن للشواء.

بعد النضج افتحي الورق للتحمير من الأعلى. تاج الضلوع المشوية على الفحم تاج الضلوع المشوية على الفحم المقادير: كيلو ضلوع الظهر لحم بقري.

3 فصوص ثوم كبيرة مفرومة.

نصف كوب كاتشب.

3 ملاعق خل تفاح.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

فلفل حار مسحوق.

مسحوق ثوم.

مسحوق بصل.

رشة شطة حمراء.

فلفل وملح حسب التفضيل. طريقة التحضير: قطي اللحوم لأحجام مناسبة وضعيها بقدر واغمريها بالماء واتركيها على النار حتى تطرى.

اخلطي المكونات السابقة جيدًا ثم انزعي الضلوع من المرق وغطيها بالخليط.

سخنى الفحم واتركيها مع التقليب حتى تتحمر.

بإمكانك عدم سلق الضلوع وتتبيلها بالتتبيلة وتركها لمدة يوم بالثلاجة ثم شويها على الفحم.

تقدميها مع الأرز المبهر والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة والبطاطس والخبز حسب التفضيل. طريقة التحضير: الوسوم

تاج الضلوع المشوية والمحشية من أبرز وأجمل وصفات اللحوم والمناسبة للأعياد. ومع أقتراب عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات يكثر الطلب على وصفات اللحوم اللذيذة وسوف نستعرض بالسطور المقبلة طريقة طهي تاج الضلوع بطريقة مبتكرة. طريقة عمل تاج الضلوع المشوية والمحشية طريقة عمل تاج الضلوع المشوية والمحشية مدة التحضير 20 دقيقة.

مدة الطهي 70 دقيقة. المقادير: ضلعان مربوطان على شكل تاج.

7 فصوص ثوم مهروسة.

ملح وفلفل حسب الرغبة .

ملعقة مرمية مفرومة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة بقدونس. مكونات الحشو: شرائح خبز أبيض محمص ومفتت.

بصلة مفرومة كبيرة الحجم.

ملعقة من الزبد.

بيضة مخفوقة.

ملعقتان مرمية صغيرة.

ملح وفلفل حسب التذوق.

نصف كوب مرق.

عود كرفس مفروم. طريقة تحضير الضلوع تبلي ضلوع اللحم بالملح والفلفل مع الفرك جيدًا.

أخلطي زيت الزيتون والمرمية والثوم والبقدونس وافركي الضلوع بالمزيج ثم غلفيها وضعيها بالثلاجة لمدة ساعتين أو يوم بليلة.

ابدئي في تحضير الحشوة ضعي الزبد على النار حتى الذوبان وضيفي البصل حتى يُصبح شفاف ثم الكرفس وقلبي 3 دقائق ثم ضيفي المرمية وارفعي الخليط واتركيه ليبرد.

ضيفي البيض للمزيج ثم ضيفي مرق الدجاج وحركي الخليط ثم الخبز المفتت وقلبي حتى يتشرب الخبز المرق وتبلي الخليط بالفلفل والملح ثم أخرجي الضلوع من الثلاجة.

غطي الضلوع بالخليط السابق من الداخل والخارج ثم غطيها بورق القصدير وأدخليها الفرن للشواء.

بعد النضج افتحي الورق للتحمير من الأعلى. تاج الضلوع المشوية على الفحم تاج الضلوع المشوية على الفحم المقادير: كيلو ضلوع الظهر لحم بقري.

3 فصوص ثوم كبيرة مفرومة.

نصف كوب كاتشب.

3 ملاعق خل تفاح.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

فلفل حار مسحوق.

مسحوق ثوم.

مسحوق بصل.

رشة شطة حمراء.

فلفل وملح حسب التفضيل. طريقة التحضير: قطي اللحوم لأحجام مناسبة وضعيها بقدر واغمريها بالماء واتركيها على النار حتى تطرى.

اخلطي المكونات السابقة جيدًا ثم انزعي الضلوع من المرق وغطيها بالخليط.

سخنى الفحم واتركيها مع التقليب حتى تتحمر.

بإمكانك عدم سلق الضلوع وتتبيلها بالتتبيلة وتركها لمدة يوم بالثلاجة ثم شويها على الفحم.

تقدميها مع الأرز المبهر والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة والبطاطس والخبز حسب التفضيل. طريقة التحضير:

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