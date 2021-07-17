كريم اللافندرلازالة العرق أقوي كريم مزيل العرق الطبيعي رائحة عطرة تدوم ساعات

تعتبر كريمات مزيل العرق من أهم مستحضرات العناية الشخصية بالجسم التي لا يمكننا الاستغناء عنها وبالأخص في فصل الصيف، ولكن العديد منا يوجهون مشكلة تطبيق مزيلات العرق لأنها تسبب تحسس البشرة وتهيجها، كما أنها تترك ورائها أثار سلبية على البشرة مثل الاسمرار والتحسس، كما أنها تتواجد في المحلات التجارية بأسعار باهظة وهي من المستحضرات التي يتم استخدمها يومياً ونحن لا نمتلك المال الوفير لشرائها بشكل يومي، ولكن لا داعي لكل ذلك أصبح الآن بإمكانك القيام بعمل كريمات طبيعية تساعدك في القضاء على روائح العرق الكريهة، والأهم من ذلك أنها توفر النعومة وتساعد على ترطيب الجلد وتفتيح المناطق الداكنة.

يوجد العديد من المواد من الطبيعية التي تساعدك في القضاء على رائحة العرق الكريهة:

ثلث كوب من النشا.

الخميرة.

قطرات من زيت اللافندر.

زيت نعناع.

زيت خشب الصندل.

مضاد للفطريات.

ست ملاعق من زيت جوز الهند.

ملعقة من فيتامين أي.

في إناء عميق نقوم بمزج جميع المكونات السابق ذكرها في إناء عميق بشكل جيد.

نقوم بوضع المكونات في عبوة فارغة ويتم استخدامها يومياً، وبعد كل استحمام.

في إناء متوسط على نار هادئة يتم وضع زبدة الكاكاو وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تمام.

يرفع من على النار ويترك جانباً حتى أن تبرد، ويضاف له ملعقة البيكنج صودا وملعقة من النشا، وبعض قطرات زيت لافندر، بعض قطرات زيت شجرة الشاي.

تقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس، نقوم بوضع الخليط في برطمان زجاجي صغير الحجم، ويوضع بالثلاجة لدقائق معدودة.

يخرج ويصبح جاهز للاستخدام كل يوم.

في إناء عميق نقوم بوضع ملعقتين من بودرة الشبه ويضاف لهم ثلاث ملاعق بودرة التلك.

ويضاف للخليط القليل من المسك الأبيض ويضاف له القليل من الزيوت العطرية ليمنحهم رائحة ذكية يتم استخدام الكريم بعد كل استحمام.

يساهم هذا الكريم في انعاش الجسم ويساعد على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويمنع زيادة إفراز العرق عند الحرص على استخدامه بشكل يومي.

الشبة للتخلص من رائحة العرق