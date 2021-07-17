طريقة عمل اللحمة المشوحة للعيد بطريقة سهلة وشهية وبألذ الوصفات

طريقة عمل اللحمة المشوحة ، من ألذ وأشهى الأكلات التي تقدم في العيد والمناسبات، والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وذلك لمذاقها اللذيذ والشهي، وخاصةً مع قرب حلول عيد الأضحى أيضاً، فهي من الأكلات المميزة في العيد مثل شاورما اللحم، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، بدلاً من الطريقة التقليدية، كما يمكنكم تجربة ستيك لحم، وفخارة اللحم التركية، وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل اللحمة المشوحة بألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل اللحمة المشوحة

تتكون اللحمة المشوحة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كيلو لحم تربيانكو مقطع قطع متوسطة أو أي نوع لحم.

2 ملعقة كبيرة سمنة بلدي.

عود قرنفل.

ورق غار.

حبات هيل.

ماء ساخن حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

قرون فلفل أخضر وأحمر.

2 حبة بصل مقطع حلقات.

رشة توابل لحمة.

رشة جوزة الطيب.

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل اللحمة المشوحة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: