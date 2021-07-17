طريقة عمل مقلقل اللحم أشهر وجبة مفضلة عند السعوديين في العيد الأضحى

يتميز مقلقل اللحم بأنة من اشهر الوجبات المفضلة عند السعوديين والحجاز في عيد الأضحى المبارك حيث يكثر تحضيره ولا تخلو الموائد منه. يقبل عليه الصغار والكبار لذلك يوجد أكثر من طريقة يمكن تحضير لحم المقلقل بالفلفل، والطماطم والجزر والبصل والمقلقل مع الكبدة ولكن يكثر الطلب علي تحضير المقلقل بالملح، والفلفل الأسود فقط في عيد الأضحى يتم طهي لحم المقلقل بعد صلاه العيد لأنه وجبة سهلة التحضير، على الرغم من ذلك يتطلب التدقيق في إعداد المقلقل نقوم بتحضيره سويا من حيث المكونات وطريقة التحضير الأصلية. طريقة عمل مقلقل اللحم ومكوناته طريقة عمل مقلقل اللحم ومكوناته المكونات.. نصف كيلو لحم ضاني مقطع مكعبات صغيرة.

حوالي ملعقتين كبيرتين من زيت الطعام الصحي.

1 حبة بصل كبيره مقطعة مكعبات أو جوليان حسب الرغبة.

عدد خمس فصوص ثوم مفرومين.

ثلاث حبات من الفلفل الألوان مقطع مكعبات أو جوليان.

2 حبة طماطم مقشرة و مقطعة مكعبات صغيرة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة كل من (فلفل اسود مطحون و كمون مطحون وكزبرة مطحونة جافة). طريقة تحضير المقلقل السعودي نحضر مقلاة ونضعها على النار ثم نضع فيها الزيت يترك ليسخن ثم نقوم بإضافة قطع اللحم مع التقليب حتى يتغير لون اللحم. ثم نغطي المقلاة لكي نأخذ السوائل من اللحم وتتشربها مرة اخرى. بعد ذلك نقوم بإضافة قطع البصل فوق اللحم ونقوم بعملية التقليب وبعد نضيف الثوم المفروم مع الاستمرار في التقليب ثم نضيف عليهم الطماطم و تقلب جميع المكونات مع بعضها ثم يضاف الفلفل الألوان. في النهاية ضيفي البهارات من الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة مع التقليب الجيد لجميع المكونات حتى تمتزج مع بعضها. نسكب مقلقل اللحم في طبق التقديم وتقدم بجانب العيش الطازج والسلطات المتنوعة والأطعمة الأخري المفضلة. نجهز ساندوتش مقلقل اللحم نحضر رغيف من الخبز السوري ثم نضع به كميه كافيه من لحم المقلقل نغلق جانبي الساندويتش ونقوم بلف الساندوتش على شكل رول ويرفع على النار يحمص ويقدم بالهناء والشفاء. طريقة تحضير المقلقل السعودي وصلنا الى نهاية هذا المقال على موقع ثقفني الإخباري الذي قدمنا فيه طريقة عمل المخلل السعودي أتمني أن تكون الوصفة نالت إعجابكم في المستقبل إليكم المزيد من المقالات التي تحتوي على وصفات العيد من المطبخ السعودي. الوسوم

يتميز مقلقل اللحم بأنة من اشهر الوجبات المفضلة عند السعوديين والحجاز في عيد الأضحى المبارك حيث يكثر تحضيره ولا تخلو الموائد منه. يقبل عليه الصغار والكبار لذلك يوجد أكثر من طريقة يمكن تحضير لحم المقلقل بالفلفل، والطماطم والجزر والبصل والمقلقل مع الكبدة ولكن يكثر الطلب علي تحضير المقلقل بالملح، والفلفل الأسود فقط في عيد الأضحى يتم طهي لحم المقلقل بعد صلاه العيد لأنه وجبة سهلة التحضير، على الرغم من ذلك يتطلب التدقيق في إعداد المقلقل نقوم بتحضيره سويا من حيث المكونات وطريقة التحضير الأصلية. طريقة عمل مقلقل اللحم ومكوناته طريقة عمل مقلقل اللحم ومكوناته المكونات.. نصف كيلو لحم ضاني مقطع مكعبات صغيرة.

حوالي ملعقتين كبيرتين من زيت الطعام الصحي.

1 حبة بصل كبيره مقطعة مكعبات أو جوليان حسب الرغبة.

عدد خمس فصوص ثوم مفرومين.

ثلاث حبات من الفلفل الألوان مقطع مكعبات أو جوليان.

2 حبة طماطم مقشرة و مقطعة مكعبات صغيرة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة كل من (فلفل اسود مطحون و كمون مطحون وكزبرة مطحونة جافة). طريقة تحضير المقلقل السعودي نحضر مقلاة ونضعها على النار ثم نضع فيها الزيت يترك ليسخن ثم نقوم بإضافة قطع اللحم مع التقليب حتى يتغير لون اللحم. ثم نغطي المقلاة لكي نأخذ السوائل من اللحم وتتشربها مرة اخرى. بعد ذلك نقوم بإضافة قطع البصل فوق اللحم ونقوم بعملية التقليب وبعد نضيف الثوم المفروم مع الاستمرار في التقليب ثم نضيف عليهم الطماطم و تقلب جميع المكونات مع بعضها ثم يضاف الفلفل الألوان. في النهاية ضيفي البهارات من الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة مع التقليب الجيد لجميع المكونات حتى تمتزج مع بعضها. نسكب مقلقل اللحم في طبق التقديم وتقدم بجانب العيش الطازج والسلطات المتنوعة والأطعمة الأخري المفضلة. نجهز ساندوتش مقلقل اللحم نحضر رغيف من الخبز السوري ثم نضع به كميه كافيه من لحم المقلقل نغلق جانبي الساندويتش ونقوم بلف الساندوتش على شكل رول ويرفع على النار يحمص ويقدم بالهناء والشفاء. طريقة تحضير المقلقل السعودي وصلنا الى نهاية هذا المقال على موقع ثقفني الإخباري الذي قدمنا فيه طريقة عمل المخلل السعودي أتمني أن تكون الوصفة نالت إعجابكم في المستقبل إليكم المزيد من المقالات التي تحتوي على وصفات العيد من المطبخ السعودي.

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