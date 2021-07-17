عند الحديث عن مقومات الغذاء الصحي وعناصره الأساسية، تأتي البروتينات في طليعة ركائز النظام الغذائي المتوازن والصحي الذي يضمن العافية والصحة الدائمة وخلو الجسم من الامراض.

وبحسب ما جاء على موقع Lebanon24، فالبروتين هو مكون مهم لصحة الإنسان وسائر الكائنات الحية، وهو مادة عضوية معقدة التركيب تتألف من مجموعة من المركبات الكيميائية المكونة من مجموعتين:

الأولى حمضية وهي الكربوكسيل. الثانية قاعدية وهي مجموعة الأمين التي يطلق عليها إسم الأحماض الامينية.

حيث تترابط مع بعضها من خلال "الرابطة الببتيدية" والتي قد تكون أيونية أو هيدروجينية، لتشكل البروتين الذي يكون إما على شكل كرة أو على شكل خيوط.

ويساعد وجود بعض المركبات في أجسام الكائنات الحية في عملية الروابط البروتينية، وهي الحمض النووي أو DNA وكذلك RNA وهو كناية عن الحمض الريبوزي والوسط الناقل الذي يطلق عليه اسم mRNA.

نحصل على البروتين من مصدرين طبيعيين هما:

البروتينات الحيوانية: الموجودة في اللحوم الحمراء كالأبقار أو الأغنام، أو اللحوم البيضاء كالدجاج والسمك، إضافة الى البيض ومنتجات الألبان. وتحتوي هذه البروتينات على جميع الأحماض الأمينية الأساسية .

البروتينات النباتية: وتتواجد في بعض أنواع النباتات أو البقوليات كالفول والعدس واللوز وغيرها. ولا نحصل من هذه البروتينات على جميع الاحماض الاساسية كما هو الحال مع البروتينات من مصادر الحيوانات .

فإن كنت عزيزتي ممن يتبعون حمية نباتية أو ترغبين بالتقليل من استهلاك البروتينات الحيوانية، يمكن الإستعانة ببعض بدائل البروتين من غير اللحوم والتي نستعرضها سوياً اليوم.

افضل مصادر البروتين من غير اللحوم

أشار موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن موقع "عيادة كليفلاند"، إلى حاجة الأطفال للبروتين للنمو، فيما يحتاجه البالغون لأسباب عدة منها الحفاظ على أنسجة الجسم وإصلاحها، وبناء الكتلة العضلية في الجسم، وإنقاص الوزن.

ووفقاً لأخصائية التغذية نيكول هوبسكر، هناك العديد من البدائل الممتازة للبروتين الحيواني الذي قد لا يتناسب مع العديد من الأنظمة الغذائية والتي يمكن تبضعها واستخدامها محل البروتين الحيواني.

وافضل مصادر البروتين من غير اللحوم بحسب هوبسكر دوت الخليج:

البقوليات: خاصة الفاصوليا الغنية بالألياف وذات المغذيات القوية، وهي مصدر ممتاز للبروتين، إذ أن نحو نصف كوب من الفاصوليا المطبوخة تعادل أونصة واحدة من اللحم .

سمك السلمون البري: بديل مثالي للبروتين الخالي من الدهون، ويحتوي على معادن مضادة للالتهاب وأحماض اوميغا 3 التي تقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم مثل تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية .

البيض: مصدر ممتاز للبروتين ويمتاز بانخفاض الكربوهيدرات فيه وقلة السعرات الحرارية، وتؤمن البيضة الواحدة بين 6-8 جرام من البروتين مع 70 سعر حراري فقط.

الزبادي اليوناني: يمتلك البروتين الجيد والبروبيوتيك، وهي البكتيريا الصحية التي تدعم صحة الأمعاء، كما أنه أيضا مصدر جيد للكالسيوم وفيتامين د.

ما دوت الخليج اهمية البروتينات للجسم

تجدر الإشار إلى أن البروتينات تدخل في تكوين إنزيمات جسم الإنسان والكائنات الحية الأخرى، ما يساعد الجسم على القيام بالعمليات الحيوية بشكل الصحيح.

وتقوم البروتينات بالأدوار الأساسية التالية في الجسم: