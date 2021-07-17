ماهي الدهون الحشوية وما أضرارها الصحية

الدهون الحشوية دوت الخليج الدهون الداخلية في الجسم، والتي يمكن أن تتركز في منطقة البطن، وفي باقي الجسم، وتزايد الدهون الحشوية هو ما يتحكم بشكل الجسم، وبالإضافة إلى ذلك فإن الدهون الحشوية مسبب رئيسي لعدد من الأمراض الخطيرة، ذكرها موقع "ويب طب" على الشكل التالي.

أضرار الدهون الحشوية:

الدهون الحشوية بشكل عام دوت الخليج من متلازمة التمثيل الغذائي التي لها مضاعفات خطيرة وترتبط بالإصابة بعدد من الأمراض وهي:

ارتفاع الكوليسترول.

زيادة الوزن والسمنة.

العقم ومشاكل الخصوبة.

مرض النقرس.

أمراض المرارة.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع خطر الإصابة بعد من أمراض القلب.

الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الأمراض السرطانية..

أمراض الجهاز التنفسي ومنها الربو.

مرض الفصال العظمي.

مشاكل في وظائف الدماغ ومنها الخرف.

أمراض القلب المختلفة.

أمراض الكبد.

الدهون الحشوية لا تتواجد لدى من يعانون من السمنة فقط، بل قد نجد أشخاص لديهم زيادة طفيفة في الوزن إلى أنهم يعانون من الدهون الحشوية، وذلك لأن الدهون الحشوية لها أسباب عدة، وهي:

قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة.

عدم ممارسة الرياضة أو أي أنشطة بدنية.

ضعف العضلات.

سوء التغذية وتناول سعرات حرارية كثيرة.

الإصابة بمرض المرض السكري.

طرق التخلص من الدهون الحشوية:

تعد الدهون الحشوية أحد أصعب الدهون التي يمكن التخلص منها، وفي ذلك تأكدي على أن الوقاية خير من العلاج دومًا، إلا أن هنالك طرق عدة يجب الالتزام بها للتخلص من الدهون الحشوية وهي:

النظام الغذائي الصحي له دور رئيسي ومباشر في التخلص من الدهون، ويمكن التركيز على بعض الأطعمة التي تاهم في ذلك، وهي:

اللبن الزبادي.

الأجبان.

الحليب.

التوفو.

السبانخ.

السردين.

كما يجب الإبتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المعقدة مثل الوجبات الجاهزة والأطعمة المقلية.

ممارسة الرياضة دوت الخليج أهم الطرق للتخلص من الدهون الحشوية.

التوقف عن التدخين وبأنواعه.

الحصول على مدة ساعات كافية من النوم خلال الليل.

محاولة عدم التوتر كونه يمكن أن يزيد من تراكم الدهون الحشوية.

المشروبات الكحولية مسبب رئيسي للدهون الحشوية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.