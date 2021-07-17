طريقة عمل كريم نيفيا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة في يومين بدرجة رهيبة

كريم نيفيا والليمون ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة النمش والبقع السوداء، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات تفتيح البشرة تكون طبيعية وفعالة بدل من شرائها بأسعار غالية وتحتوي على مواد كيميائية ضارة، حيث أن يحتوي كريم نيفيا على بعض المكونات المفيدة جداً للبشرة، يعالج تهيج الجلد والتهابات البشرة، يعمل على تفتيح البشرة وتغذية البشرة وجعلها أكثر بياضاً، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على التخلص من حب الشباب والتخلص من علامات الشيخوخة المبكرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء، يحتوي على تغذية البشرة بفيتامين ه ويعالج البشرة من الكثير من الأمراض، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم نيفيا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل ببساطة وبدون تكلفة.

مكونات عمل كريم نيفيا والليمون

يتكون هذا الكريم من بعض المكونات التي تعطيه قوام كريمي مناسب وهي كالآتي:-

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٢ ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

نصف علبة من كريم نيفيا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم نيفيا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به عصير الليمون والحليب ونقلب المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك نصف علبة كريم نيفيا مع التقليب المستمر حتى الحصول على خليط متجانس. نضع هذا الكريم على البشرة يوميا حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة. يمكن استخدام هذه الوصفة للبشرة الدهنية للتخلص من الزيوت الزائدة بالبشرة.

فوائد الليمون للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الليمون للبشرة وهي كالآتي:-

يعمل على تجديد خلايا البشرة وإعادة النضارة والنعومة وترطيب البشرة. يساهم بشكل كبير في شد البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة. علاج حب الشباب لاحتوائها على مضادات الجراثيم وتقتل البكتيريا المسئولة عنه. التخلص من الترهلات وشد البشرة وتخفيف النمش والبقع السوداء. يعتبر منظف طبيعي ومطهر للبشرة ويعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة. يساعد في التخلص من تشققات الشفايف والتخلص من البثور السوداء.

فوائد كريم نيفيا للبشرة

سوف نتعرف على بعض النصائح التي يمنحها كريم نيفيا للبشرة وهي كالآتي:-