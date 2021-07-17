خلطة تبييض الوجه والرقبة وتفتيح اليدين طبيعية وسهلة والنتيجة من أول استخدام

البحث عن الجمال هي صفة النساء والبشرة البيضاء هي حلم كل أنثى لذا معنا خلطة تبييض الوجه والرقبة وتفتيح اليدين طبيعية وسهلة ونتيجتها سريعة، وجهك ليس للتجارب فلا تخاطري ببشرتك بوضع العديد من الكريمات التجميلية التي تسبب أضرار على المدى البعيد وكوني في المضمون من خير الطبيعة لتكوني ساحرة لجمالك، تابعي هذا المقال لنتعرف سوياً على أفضل كريم تبييض الوجه واليدين والرقبة.

خلطة تبييض الوجه والرقبة وتفتيح اليدين طبيعية

الجلد هو أكثر عضو في جسم الإنسان يتعرض للأذى من العوامل المحيطة به من كل شيء فقد تتأثر البشرة من الشمس والأتربة والتعرض الهواء الملوث وكل شيء، والطبيعي أكثر المناطق التي تتأثر بالسلب هي الوجه واليد والرقبة ويظهر بقع داكنة ويسمر اللون الأصلي الجلد، ويكون هذا الأمر مزعج لجميع الفتيات والسيدات فكل منهن تبحث عن الحل سواء بوضع كريم التفتيح العالي الثمن أو اتباع وصفات طبيعية المتوفرة بدون تكاليف، ولكننا عبر هذا المقال سنوفر إليكي أقوى خلطة تبييض الوجه والرقبة وتفتيح اليدين طبيعية.

قومي بوضع ملعقة كبيرة من لبن الزبادي إلى ملعقة صغيرة من عسل النحل النقي وخلطهم جيدا باستخدام ملعقة خشبية أو بلاستيكية، وطبقي الخلطة على الوجه والكف والرقبة لمدة ربع ساعة، ومع التكرار اليومي سوف تحصلين على نتائج مبهرة.

اخلطي ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقتين ماء ورد مع ملعقة عسل أبيض وضعي على بشرتك لمدة ثلث ساعة ثم إزالة الماسك بطريقة الفرك بحركات دائرية بأصابع اليد ثم تغسل جيداَ، كرري هذه الخلطة وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام ويمكن تكرارها يومياً أو يوم بعد يوم.

احضري ملعقة من الأرز المطحون وضعي عليها ربع كوب من الماء الدافئ مع نقطتين من الجلسرين مع الخلط ثم يوضع على الوجه والرقبة والكفين، ويترك لمدة نصف ساعة ويغسل بعد انقضاء المدة مع التكرار بشكل أسبوعي.

أحضري عبوة من كريم جليسوليد الأحمر وأضيفي إليها عصير ليمونه كبيرة، وقلبي الخليط جيداً ويستخدم على منطقة اليدين والرقبة والرجلين وعقل الأصابع والركب والأكواع.

أسهل خلطات تبيض الوجه والرقبة تفتيح اليدين طبيعيه