طريقة عمل كريم القهوة والقرفة الطبيعي لتقشير البشرة وتنظيفها وتفتيحها بأمان

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طريقة عمل كريم القهوة والقرفة تعد طريقة سهلة وبسيطة، وهذا الكريم يتكون من ثلاث مكونات فقط هي القرفة والقهوة وزيت جوز الهند حيث أن ليس له أي تكاليف ولا تعب، وكل هذه المميزات بنتائج مذهلة وغير متوقعة خلال ١٠ أيام ولكن عند المواظبة على الاستخدام وعدم الملل من ذلك، وكذلك سوف نتعرف أيضاً على مكونات مقشر القهوة والخميرة الذي يتكون من أربع مكونات وهي السكر والعسل والخميرة والقهوة، وكلها وصفات طبيعية مضمونة لا تؤثر بالسلب على البشرة ولا تسبب أي ضرر أفضل بكثير من الاستعجال واستخدام المواد الكيماوية، والآن نعرض لكم أعزائي مشاهدينا الكرام مكونات عمل كريم القهوة والقرفة وطريقة تحضيره واستخدامه.مكونات عمل كريم القهوة والقرفة الممتاز
تعتبر مكونات عمل كريم القهوة والقرفة من أفضل المكونات التي لا تستهلك أي نوع من المصارف وهي كما يلي:
- نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
- نصف ملعقة كبيرة من القرفة.
سوف نعرض لكم أحبابي مشاهدينا الكرام الأعزاء طريقة تحضير مقشر القهوة الطبيعي للبشرة وهي كالتالي:
- نحضر وعاء ونضع به مسحوق القهوة والقرفة وزيت جوز الهند.
- ونخلط جميع المكونات مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.
- نضع كمية مناسبة من هذا الخليط على البشرة.
- ونقوم بعمل حركات دائرية لمدة دقيقتين.
- نترك هذه الوصفة على الوجه لمدة نصف ساعة حتى تجف.
- نغسل بعد ذلك الوجه بالماء الفاتر ونجففه برفق.
- تكرر هذه الوصفة يومياً ولمدة ١٠ أيام سوف تلاحظين الفرق مع المواظبة على استخدامه ( ملحوظه عند فرك الوجه بها مرتين فقط وباقي الأيام بدون فرك ).
طريقة عمل مقشر القهوة والخميرة البيرة
يعد مقشر القهوة والخميرة من الأنواع المجربة التي تعطي نتائج رائعة للبشرة وخاصة أصحاب البشرة الدهنية لذلك سوف نعرض لكم مكوناته وطريقة تحضيره واستخدامه وهي كالآتي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من العسل.
- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كمية من مسحوق القهوة ( تعادل ملعقة كبيرة ).
- ملعقة كبيرة من السكر.
الطريقة
- في إناء صغير نضع مسحوق القهوة والسكر والخميرة والعسل ونقلب.
- نستمر في تقليب جميع المكونات حتى يتكون لدينا خليط متماسك متجانس.
- نضع من هذا الخليط كمية منه على الوجه.
- ونقوم بعمل حركات دائرية لمدة ٣ دقائق.
- تترك هذه الوصفة على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة.
- ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.
- نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لأنه مقشر لمدة شهر حتى يظهر الفرق.
تعد القهوة من الأشياء ذات القيمة الكبيرة التي لا يقدرها أحد لعدم معرفة هذه القيمة في تفتيح الجسم وعلاج كثير من المشاكل ومن فوائدها كالتالي:
- تعمل القهوة على تهدئة البشرة الحساسة والتخلص من احمرارها.
- تساعد في تفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء.
- له دور مهم في شد ترهلات الجسم.
- تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة المفيدة جداً للبشرة التي تعمل على حل مشاكلها عند وضعها مباشرة على البشرة.
- تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة.
- وجد أن الكريمات التي تحتوي على القهوة تساعد في تخفيف السليوليت المزعج.
- تعمل على معالجة الهالات السّوداء الموجودة تحت العين.
الوسوم
طريقة عمل كريم القهوة والقرفة تعد طريقة سهلة وبسيطة، وهذا الكريم يتكون من ثلاث مكونات فقط هي القرفة والقهوة وزيت جوز الهند حيث أن ليس له أي تكاليف ولا تعب، وكل هذه المميزات بنتائج مذهلة وغير متوقعة خلال ١٠ أيام ولكن عند المواظبة على الاستخدام وعدم الملل من ذلك، وكذلك سوف نتعرف أيضاً على مكونات مقشر القهوة والخميرة الذي يتكون من أربع مكونات وهي السكر والعسل والخميرة والقهوة، وكلها وصفات طبيعية مضمونة لا تؤثر بالسلب على البشرة ولا تسبب أي ضرر أفضل بكثير من الاستعجال واستخدام المواد الكيماوية، والآن نعرض لكم أعزائي مشاهدينا الكرام مكونات عمل كريم القهوة والقرفة وطريقة تحضيره واستخدامه.مكونات عمل كريم القهوة والقرفة الممتاز
تعتبر مكونات عمل كريم القهوة والقرفة من أفضل المكونات التي لا تستهلك أي نوع من المصارف وهي كما يلي:
- نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
- نصف ملعقة كبيرة من القرفة.
سوف نعرض لكم أحبابي مشاهدينا الكرام الأعزاء طريقة تحضير مقشر القهوة الطبيعي للبشرة وهي كالتالي:
- نحضر وعاء ونضع به مسحوق القهوة والقرفة وزيت جوز الهند.
- ونخلط جميع المكونات مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.
- نضع كمية مناسبة من هذا الخليط على البشرة.
- ونقوم بعمل حركات دائرية لمدة دقيقتين.
- نترك هذه الوصفة على الوجه لمدة نصف ساعة حتى تجف.
- نغسل بعد ذلك الوجه بالماء الفاتر ونجففه برفق.
- تكرر هذه الوصفة يومياً ولمدة ١٠ أيام سوف تلاحظين الفرق مع المواظبة على استخدامه ( ملحوظه عند فرك الوجه بها مرتين فقط وباقي الأيام بدون فرك ).
طريقة عمل مقشر القهوة والخميرة البيرة
يعد مقشر القهوة والخميرة من الأنواع المجربة التي تعطي نتائج رائعة للبشرة وخاصة أصحاب البشرة الدهنية لذلك سوف نعرض لكم مكوناته وطريقة تحضيره واستخدامه وهي كالآتي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من العسل.
- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كمية من مسحوق القهوة ( تعادل ملعقة كبيرة ).
- ملعقة كبيرة من السكر.
الطريقة
- في إناء صغير نضع مسحوق القهوة والسكر والخميرة والعسل ونقلب.
- نستمر في تقليب جميع المكونات حتى يتكون لدينا خليط متماسك متجانس.
- نضع من هذا الخليط كمية منه على الوجه.
- ونقوم بعمل حركات دائرية لمدة ٣ دقائق.
- تترك هذه الوصفة على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة.
- ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.
- نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لأنه مقشر لمدة شهر حتى يظهر الفرق.
تعد القهوة من الأشياء ذات القيمة الكبيرة التي لا يقدرها أحد لعدم معرفة هذه القيمة في تفتيح الجسم وعلاج كثير من المشاكل ومن فوائدها كالتالي:
- تعمل القهوة على تهدئة البشرة الحساسة والتخلص من احمرارها.
- تساعد في تفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء.
- له دور مهم في شد ترهلات الجسم.
- تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة المفيدة جداً للبشرة التي تعمل على حل مشاكلها عند وضعها مباشرة على البشرة.
- تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة.
- وجد أن الكريمات التي تحتوي على القهوة تساعد في تخفيف السليوليت المزعج.
- تعمل على معالجة الهالات السّوداء الموجودة تحت العين.
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