طريقة عمل كريم واقي الشمس بمواد طبيعية لحماية وتفتيح البشرة

يعتبر كريم واقي الشمس من أهم الكريمات التي تستخدم بكثرة وخاصة في فصل الصيف، للحماية من الأضرار الناتجة عن الشمس وما تسببه من بقع وتصبغات في البشرة، ويمكننا تحضيره في المنزل بمواد طبيعية غير مكلفة ولاتضر البشرة بدلا من شراؤه بأسعار غالية، وينصح خبراء التجميل باستخدام المواد الطبيعية التي تفيد البشرة بدلا من المواد الكيميائية الضارة الموجودة في معظم الكريمات الموجودة بالأسواق، وسوف نقدم لكم طريقتين مختلفتين لتحضير كريم واقي شمس طبيعي في المنزل. مكونات كريم واقي الشمس مكونات كريم واقي الشمس يتكون كريم واقي الشمس من مواد طبيعية مفيدة للبشرة، ويمكن تحضيره بالمكونات التالية:- ربع كوب زيت جوز الهند.

نصف كوب زيت زيتون أو زيت أفوكادو.

نصف كوب زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من بودرة تلك الأطفال. طريقة التحضير طريقة التحضير تتميز طريقة تحضيركريم واقي الشمس بالسهولة والسرعة، وتتم بالخطوات التالية:- نذوب زبدة الشيا على حمام مائي، ثم نضيف زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونقلب المكونات جيداً. نرفع الخليط من على النار، ثم نضيف بودرة تلك الأطفال مع التقليب حتى تتجانس المكونات. يحفظ الكريم في علبة نظيفة ومعقمة لحين الاستخدام، وتدوم مدة صلاحيته 6 شهور. كريم طبيعي للحماية من الشمس يمكن تحضير الكريم في المنزل بالمكونات التالية:- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

2 ملعفة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة زيت سمسم.

2 كبسولة فيتامين E.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

4 ملاعق كبيرة بودرة تلك الأطفال.

4 ملاعق من أعشاب الكاموميل. طريقة التحضير يستخدم الكريم للحماية من الأضرار الناتجة عن التعرض للشمس ويتم تحضيره بالخطوات التالية- نذوب زبدة الشيا على حمام مائي، ثم يتم إضافة زيت اللوز الحلو وزيت السمسم. نضيف شمع العسل وملعقة صغيرة من زيت اللافندر مع تقليب المكونات. بعدها نفرغ محتوى كبسولتين من فيتامين E ونضيف كوب من مغلي أعشاب الكاموميل. نرفع المكونات من على النار، ثم يتم إضافة بودرة تلك الأطفال مع التقليب حتى تتجانس المكونات. يعبأ الكريم في علبة نظيفة لحين الاستخدام، ويفضل حفظه في الثلاجة خاصة في فصل الصيف. فوائد زبدة الشيا للبشرة فوائد زبدة الشيا للبشرة زبدة الشيا هى مادة دهنية طبيعية تستخرج من نواة ثمرة شجرة الشيا الإفريقية، وتتمتع بفوائد متعددة للبشرة ومنها ما يلي:- تستخدم للحماية من أشعة الشمس، كما أنها توفر الرطوبة والتغذية للبشرة.

تقاوم علامات التقدم بالعمر، فهى تحفزإنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة الجلد.

تساعد في علاج الأمراض الجلدية ومنها الإكزيما.

توحد لون البشرة وتعالج البفع الداكنة والكلف والنمش.

معالجة حب الشباب وحماية البشرة من الإلتهابات.

إزالة الهالات السوداء والتخلص من سواد منطقة العين.

تقشير البشرة وتخليصها من خلايا الجلد الميت، كما أنها تعطي لمعان للوجه ولبشرة الجسم كله.

تنعيم البشرة وحمايتها من الجفاف وجعلها مشرقة ونضرة.

تخلص البشرة من الشوائب والبكتيريا المسببة للبثور والندوب التي تظهر بالوجه.

تجديد خلايا البشرة وتفتيحها. الوسوم

يعتبر كريم واقي الشمس من أهم الكريمات التي تستخدم بكثرة وخاصة في فصل الصيف، للحماية من الأضرار الناتجة عن الشمس وما تسببه من بقع وتصبغات في البشرة، ويمكننا تحضيره في المنزل بمواد طبيعية غير مكلفة ولاتضر البشرة بدلا من شراؤه بأسعار غالية، وينصح خبراء التجميل باستخدام المواد الطبيعية التي تفيد البشرة بدلا من المواد الكيميائية الضارة الموجودة في معظم الكريمات الموجودة بالأسواق، وسوف نقدم لكم طريقتين مختلفتين لتحضير كريم واقي شمس طبيعي في المنزل. مكونات كريم واقي الشمس مكونات كريم واقي الشمس يتكون كريم واقي الشمس من مواد طبيعية مفيدة للبشرة، ويمكن تحضيره بالمكونات التالية:- ربع كوب زيت جوز الهند.

نصف كوب زيت زيتون أو زيت أفوكادو.

نصف كوب زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من بودرة تلك الأطفال. طريقة التحضير طريقة التحضير تتميز طريقة تحضيركريم واقي الشمس بالسهولة والسرعة، وتتم بالخطوات التالية:- نذوب زبدة الشيا على حمام مائي، ثم نضيف زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونقلب المكونات جيداً. نرفع الخليط من على النار، ثم نضيف بودرة تلك الأطفال مع التقليب حتى تتجانس المكونات. يحفظ الكريم في علبة نظيفة ومعقمة لحين الاستخدام، وتدوم مدة صلاحيته 6 شهور. كريم طبيعي للحماية من الشمس يمكن تحضير الكريم في المنزل بالمكونات التالية:- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

2 ملعفة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة زيت سمسم.

2 كبسولة فيتامين E.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

4 ملاعق كبيرة بودرة تلك الأطفال.

4 ملاعق من أعشاب الكاموميل. طريقة التحضير يستخدم الكريم للحماية من الأضرار الناتجة عن التعرض للشمس ويتم تحضيره بالخطوات التالية- نذوب زبدة الشيا على حمام مائي، ثم يتم إضافة زيت اللوز الحلو وزيت السمسم. نضيف شمع العسل وملعقة صغيرة من زيت اللافندر مع تقليب المكونات. بعدها نفرغ محتوى كبسولتين من فيتامين E ونضيف كوب من مغلي أعشاب الكاموميل. نرفع المكونات من على النار، ثم يتم إضافة بودرة تلك الأطفال مع التقليب حتى تتجانس المكونات. يعبأ الكريم في علبة نظيفة لحين الاستخدام، ويفضل حفظه في الثلاجة خاصة في فصل الصيف. فوائد زبدة الشيا للبشرة فوائد زبدة الشيا للبشرة زبدة الشيا هى مادة دهنية طبيعية تستخرج من نواة ثمرة شجرة الشيا الإفريقية، وتتمتع بفوائد متعددة للبشرة ومنها ما يلي:- تستخدم للحماية من أشعة الشمس، كما أنها توفر الرطوبة والتغذية للبشرة.

تقاوم علامات التقدم بالعمر، فهى تحفزإنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة الجلد.

تساعد في علاج الأمراض الجلدية ومنها الإكزيما.

توحد لون البشرة وتعالج البفع الداكنة والكلف والنمش.

معالجة حب الشباب وحماية البشرة من الإلتهابات.

إزالة الهالات السوداء والتخلص من سواد منطقة العين.

تقشير البشرة وتخليصها من خلايا الجلد الميت، كما أنها تعطي لمعان للوجه ولبشرة الجسم كله.

تنعيم البشرة وحمايتها من الجفاف وجعلها مشرقة ونضرة.

تخلص البشرة من الشوائب والبكتيريا المسببة للبثور والندوب التي تظهر بالوجه.

تجديد خلايا البشرة وتفتيحها.

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