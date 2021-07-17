أسهل طريقة لعمل البسبوسة في البيت بالخطوات والتفصيل وبدون تكاليف

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من أكثر الحلويات المعروفة لدى الكثير من البلاد العربية، كما أن البسبوسة من الوصفات الطبيعية التي يتم إعدادها بخطوات بسيطة وفي وقت قصير، ولكن يوجد الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن الطريقة الصحيحة التي تستخدم في إعداد البسبوسة، وسنقوم في هذا المقال بعرض طريقة تحضير البسبوسة بطريقة جديدة ومن خلال خطوات سريعة.

مكونات عمل البسبوسة

يوجد مجموعة من المكونات التي يتم استخدامها في عمل البسبوسة، وهذه المكونات تتمثل في:

كأسان ونصف من البسبوسة ( السميد ).

نصف كأس من اللبن.

نصف كأس من السمن.

ربع كأس من جوز الهند الطبيعي.

ربع كأس من عصير الليمون.

ربع كأس من السكر المطحون.

كأس ونصف من الماء البارد.

علبة بيكينج باودر.

خطوات عمل البسبوسة

أول خطوة يجب القيام بها هو تقسيم كمية السمن على البسبوسة والبيكينج باودر وتقليبهم، بعد ذلك يتم خلط هذه المكونات مع بعضها في وعاء واحد.

يتم إضافة كأس اللبن إلى الخليط الذي سبق تحضيره واستمرار عملية التقليب حتى يتم الحصول على الخليط المطلوب، مع التقليب يتم إضافة جوز الهند بشكل بطيء إلى الخليط السابق وتستمر في التقليب لكي يتماسك قوام العجين.

يتم دهن قاع الصينية المستخدمة في عمل البسبوسة بالسمن أو بالزبدة بشكل جيد، وذلك لتجنب تماسك العجين بالصينية، ويتم إضافة الخليط الذي تم إعداده في هذه الصينية والقيام بالتخبيط على سطح الصينية باستخدام الملعقة وذلك لفرد العجين في الصينية بشكل كامل ويتم الحصول على قوام متساوي، يتم إدخال هذه الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ويتم متابعتها بشكل مستمر حتى يتم الحصول على لون الأصفر، وفي ذلك الوقت يتم تحضير الشراب الذي يتم وضعه على سطح البسبوسة بعد إخراجها من الفرن، وبذلك تصبح البسبوسة جاهزة للتقديم، ويمكن إضافة بعض المكسرات أعلى البسبوسة على حسب مقاسات التقطيع المناسبة لكم أو الكمية المحضرة، فيمكن إضافة بعض المكسرات قطعة واحدة، ويمكن فرمها في الكبة ورشها أعلى صينية البسبوسة لتغطي سطح الصينية بالكامل وتقطع وتقطع ساخنة ويمكن وضعها في الثلاجة بعض الوقت وتؤكل باردة.