طريقة عمل كريم القهوة المعجزة في تبييض الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال

طريقة عمل كريم القهوة المعجزة في تبييض الوجه والجسم، من المتعارف عليه أن لون بشرة الجميع في غصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة وشدتها تبدأ يتغير لونها وتظهر بها العديد من المشكلات وعلى وجه التحديد مع النساء حيث أن طبيعة بشرة النساء تكون أرق من بشرة الرجل وبسبب الحرارة والتعرق تبأ البشرة تغنق عن لونها الطبيعي وتظهر بها الحبوب أو الرؤس السوداء وعلى الأغلب تحدث كل هذه المشكلات بالأكثر مع أصحاب البشرة الدهنية، ولذلك يلجأ الجميع لشراء الكثير من أنواع كريمات التفتيح حتى يستعيدوا لون بشرتهم الأساسي ولكن بعض الكريمات لا تجدي نفعًا أحيانًا والكريمات التي يمكن أن يحدث منها نتيجة تكون غالية الثمن لذلك سنقدم لك وصفات طبيعية ورخيصة من المنزل.طريقة عمل كريم القهوة المعجزة في تبييض الوجه والجسم
تعد القهوة واحدوة من أهم المكونات الطبيعية التي تساعد على الكثير من مشكلات البشرة أما عن النشا فهو مكون له دور فعال وقوي في تفتيح وتبييض البشرة أيضًا والطريقة هي:
مكونات الوصفة
- 2 ملعقة ك من القهوة
- عدد 3 ملعقة ك من النشا
- ملعقة ونصف من زيت جوز الهند
- ملعقة ونصف من زيت الورد
- 2 ملعقة ك من اللبن السائل
خطوات استخدام الوصفة
- يجب عليك أولًا أن تقومي بخلط القهوة مع النشا جيدًا.
- أضيفي الآن اللبن السائل وماء الوىد وزيت جوز الهند على الخليط السابق وقومي بالتقليب بينهم حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.
- قومي بفرد الخليط على وجهك ومن ثم ابدأي بتدليكه لمدة لا تقل عن 5 دقائق.
- اتركي الماسك على بشرتك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
اغسلي وجهك جيدًا بالماء البارد.
- تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع من أجل نتيجة أفضل.
مكونات الوصفة
- ملعقة ك من زيت جوز الهند
- ملعقة من النشا
- ملعقة من ماء الورد
- 2 ملعقة من عصير الليمون
خطوات استخدام الوصفة
- قومي بخلط جميع المكونات السابق ذكرها مع بعضهم البعض جيدًا واستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.
- اغسلي بشرتك بماء دافئ في البداية ومن ثم قومي بتجفيفها.
- قومي بدهن الكريم على بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.
- اغسلي بشرتك الآن من الماسك بالماء البارد.
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طريقة عمل كريم القهوة المعجزة في تبييض الوجه والجسم، من المتعارف عليه أن لون بشرة الجميع في غصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة وشدتها تبدأ يتغير لونها وتظهر بها العديد من المشكلات وعلى وجه التحديد مع النساء حيث أن طبيعة بشرة النساء تكون أرق من بشرة الرجل وبسبب الحرارة والتعرق تبأ البشرة تغنق عن لونها الطبيعي وتظهر بها الحبوب أو الرؤس السوداء وعلى الأغلب تحدث كل هذه المشكلات بالأكثر مع أصحاب البشرة الدهنية، ولذلك يلجأ الجميع لشراء الكثير من أنواع كريمات التفتيح حتى يستعيدوا لون بشرتهم الأساسي ولكن بعض الكريمات لا تجدي نفعًا أحيانًا والكريمات التي يمكن أن يحدث منها نتيجة تكون غالية الثمن لذلك سنقدم لك وصفات طبيعية ورخيصة من المنزل.طريقة عمل كريم القهوة المعجزة في تبييض الوجه والجسم
تعد القهوة واحدوة من أهم المكونات الطبيعية التي تساعد على الكثير من مشكلات البشرة أما عن النشا فهو مكون له دور فعال وقوي في تفتيح وتبييض البشرة أيضًا والطريقة هي:
مكونات الوصفة
- 2 ملعقة ك من القهوة
- عدد 3 ملعقة ك من النشا
- ملعقة ونصف من زيت جوز الهند
- ملعقة ونصف من زيت الورد
- 2 ملعقة ك من اللبن السائل
خطوات استخدام الوصفة
- يجب عليك أولًا أن تقومي بخلط القهوة مع النشا جيدًا.
- أضيفي الآن اللبن السائل وماء الوىد وزيت جوز الهند على الخليط السابق وقومي بالتقليب بينهم حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.
- قومي بفرد الخليط على وجهك ومن ثم ابدأي بتدليكه لمدة لا تقل عن 5 دقائق.
- اتركي الماسك على بشرتك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
اغسلي وجهك جيدًا بالماء البارد.
- تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع من أجل نتيجة أفضل.
مكونات الوصفة
- ملعقة ك من زيت جوز الهند
- ملعقة من النشا
- ملعقة من ماء الورد
- 2 ملعقة من عصير الليمون
خطوات استخدام الوصفة
- قومي بخلط جميع المكونات السابق ذكرها مع بعضهم البعض جيدًا واستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.
- اغسلي بشرتك بماء دافئ في البداية ومن ثم قومي بتجفيفها.
- قومي بدهن الكريم على بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.
- اغسلي بشرتك الآن من الماسك بالماء البارد.
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