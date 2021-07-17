بمكونين فقط أقوى كيراتين طبيعي من منزلك في العيد لفرد الشعر وتنعيمه كالحرير، جميعنا يبحث عن أفضل لوك للظهور به في العيد ومعظمنا تتجه أولاً إلى استخدام الأساليب الحديثة لفرد الشعر ليظهر بشكل لائق، ولما لا وهو تاج المرأة وأحد أهم عناصر الجمال لديها. ولكننا اليوم سوف نقدم لك طريقة غير مكلفة لفرد شعرك في المنزل والحصول على نفس النتيجة، إليكي سيدتي وصفة الموز وبذور الكتان أقوى كيراتين طبيعي من المنزل لترطيب وتنعيم وفرد الشعر الجاف والخشن، فالفيتامينات والاحماض الموجودة في الموز وبذور الكتان تنعم الشعر وتغذيه وبالتالي سيجعل شعرك انسيابي بصورة طبيعية.

أقوى كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر

تتكون وصفة الموز وبذور الكتان التي يمكنك تحضيرها بسهولة واستخدامها لفرد شعرك من نصف حبة من الموز الناضج، ثلاثة ملاعق صغيرة من بذور الكتان التي تعتبر مصدر غني بفيتامين ه الضروري لتعزيز نمو الشعر كما أنها تقلل من إفرازات الزيوت في فروة الرأس، كذلك تساهم في تنعيم الشعر وترطيبه والتقليل من تقصفه وتكسره، ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون البكر، كوب صغير من الماء. ويمكنك مضاعفة النسب لتحضير كمية أكبر أو على حسب طول وكثافة الشعر.

تنقسم عملية تحضير خلطة الكيراتين إلى خطوتين، الخطوة الأولى والأهم هي لاستخراج جل بذور الكتان حيث يُحضر إناء قابل للطهي ويضاف إليه مقدار بذور الكتان والماء، ثم يرفع الإناء على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع الإستمرار في التحريك حتى يتم الغليان ببطء، عند الحصول على رغوة بيضاء تغلق النار ثم تترك بعض الوقت لتبرد، بواسطة شاش طبي أو قطعة قماش قطنية رقيقة يتم عصر المزيج المُغلى بالضغط على قطعة القماش ليتم استخراج جل بذور الكتان (إذا قمت بتحضير كمية كبيرة من جل بذور الكتان يمكنك الإحتفاظ بها لمدة شهر في الثلاجة).

فرد و تنعيم الشعر الخشن

يتم تحضير مقدار الموز الناضج ثم يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة الحجم ثم يتم هرسه جيداً بواسطة شوكة ويوضع في وعاء مناسب، بعد ذلك يتم إضافة ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان مع مقدار زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ثم يتم مزج المكونات بشكل جيد. ضعي هذا الكيراتين الطبيعي على جذور الشعر وفروة الرأس وقومي بتدليكه بلطف بحركة دائرية ثم يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي ثم بمنشفة ويترك لمدة 40 دقيقة، بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو المعتاد ويكرر هذا الكيراتين مرتين في الأسبوع، يعمل هذا الماسك على تنعيم وترطيب الشعر الجاف وزيادة إنتاج الكولاجين بالشعر.