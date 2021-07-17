طرق لتفتيح البشرة بعد المصيف بماسكات طبيعية 100% ومجربة

طرق لتفتيح البشرة بعد المصيف، تفتيح البشرة بعد المصيف من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير منا نظراً للشمس المحرقة وما تسببه من اسمرار مع الماء المالح، فنلاحظ أن تفتيح البشرة بعد قضاء فترة المصيف من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الجميع، وبالأخص الفتيات والسيدات لأن البشرة تتعرض إلى آثار سلبية تتسبب في اسمرارها، فهناك الكثير من المنتجات التي نحصل منها على تفتيح ملحوظ للبشرة ومنها: الستيرويدات، والهيدروكينون، وحمض الريتينويك، فهم يعملوا على تفتيح ملحوظ للبشرة بعد المصيف، وهناك بعض الوصفات الطبيعية وسوف نتعرف عليها.

طرق لتفتيح البشرة بعد المصيف

وصفة خشب الصندل لتبييض البشرة :يحتوي خشب الصندل علي مواد طبيعية تعمل على تفتيح البشرة، ويعتبر مضادا للكثير من الإلتهابات، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات:

كميه من ماء الورد أو من الماء العادي.

ملعقتين كبيرتين من خشب الصندل.

كل ما نفعله إتباع الآتى:

لكى نحصل على تفيح للبشرة نقوم بخلط المكونات مع بعضها لحين الحصول على خليط مناسب.

نقوم بتطبيق الخليط على البشرة، ونتركه لمدة ثلث ساعة أو أكثر لحين أن يجف نهائياً.

نقوم بغسله بإستخدام الماء الدافئ.

يفضل تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

وصفة الحليب والعسل لتبييض الوجه

الحليب يعتبر علاج فعال لتبييض البشرة، بالإضافة إلى أن العسل يعمل على ترطيب البشرة، وبالتالى فخلطهم مع بعضهم ينتج عنه تفتيح فعال للبشرة، وأيضاً يعمل على القضاء نهائياً على اﻹسمرار الناتج من أشعة الشمس خاصة في فصل الصيف، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات:

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل.

أربعة ملاعق كبيرة من الحليب.

طريقة تطبيق الوصفة