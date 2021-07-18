طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها مع العيش المحمص اللذيذ

الفتة المصرية بالخل والثوم من أشهر وصفات عيد الأضحى المبارك ضمن أكلات اللحوم في هذه المناسبة، تحتوي هذه الوجبة على مجموعة من العناصر الغذائية بكونها تجمع كمية النشويات والبروتينات والدهون بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن تعد وجبة متكاملة يمكن أن تقدم بمفردها لأنها تحتوي على الخبز مع الأرز واللحمة المحمرة اللذيذة والصلصة الممزوجة بالخل والثوم مما تجعلها وصفة رائعة يعشقها ملايين الناس كبار وأطفال، حيث تبدأ ربات المنازل في البحث عن طرق تحضير الطعام ووجبات العيد مثل طريقة الكفتة بأنواعها المتعددة والكبدة والعكاوي ولحمة الراس والممبار وكلها وصفات مصرية، كما تبحث الكثير من النساء عن وصفات من بلاد عديدة منهم الأصناف الخليجية رائعة المذاق حقاً مثل الكبسة السعودي وهي تشبه الفتة المصرية مع بعض الاختلاف في المكونات وحميس اللحم والمرقوق..وغيرهم من الوصفات.طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
المكونات :- لحمة ضأن أو أي نوع + عصير طماطم + ربع كوب خل + ثوم مهروس + عيش بلدي مقطع مربعات + أرز نظيف ومصفى + ورق لورا + حبهان + سمن وزيت + مرقة أو شوربة + ملح وفلفل أسود + كمون مطحون.
التحضير:-
- أولا عليكي سلق اللحمة في وعاء به ماء مغلي ثم ضعي بصلة صغيرة مقسمة أربعة وورق لورا وحبهان وكرفس حسب الرغبة، تترك على نار متوسطة حتى تنضج، ثم تنشل قطع اللحم من الشوربة وتوضع جانباً.
- ضعي ملعقة سمن في مقلاة ثم اللحمة المسلوقة المقطعة وتحمر حتى تأخذ لون بني جميل.
- حضري الأرز الأبيض كالمعتاد.
- رصي العيش المقطع في صينية ويوضع بالفرن حتى يتحمص.
- في وعاء ضعي ملعقة سمن وقليل زيت ثم ضيفي الثوم المفروم يحمر حتى يصبح ذهبي اللون ثم يضاف الخل وعصير الطماطم والملح والفلفل ورشة من الكمون وتترك حتى تتسبك.
- ثم يضاف على الصلصة كمية من الشوربة لكي تكون سائلة ليست سميكة.
- في صينية واسعة قومي برص العيش المحمص على شكل دائري وفي الوسط الأرز الأبيض.
- ثم ضيفي الصلصة حول الأرز بشكل دائري جميل.
- بعد ذلك ترص قطع اللحم المحمرة من فوق الطبق وتقدم بالف هنا..وكل عام وأنتم بخير عيد سعيد.
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الفتة المصرية بالخل والثوم من أشهر وصفات عيد الأضحى المبارك ضمن أكلات اللحوم في هذه المناسبة، تحتوي هذه الوجبة على مجموعة من العناصر الغذائية بكونها تجمع كمية النشويات والبروتينات والدهون بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن تعد وجبة متكاملة يمكن أن تقدم بمفردها لأنها تحتوي على الخبز مع الأرز واللحمة المحمرة اللذيذة والصلصة الممزوجة بالخل والثوم مما تجعلها وصفة رائعة يعشقها ملايين الناس كبار وأطفال، حيث تبدأ ربات المنازل في البحث عن طرق تحضير الطعام ووجبات العيد مثل طريقة الكفتة بأنواعها المتعددة والكبدة والعكاوي ولحمة الراس والممبار وكلها وصفات مصرية، كما تبحث الكثير من النساء عن وصفات من بلاد عديدة منهم الأصناف الخليجية رائعة المذاق حقاً مثل الكبسة السعودي وهي تشبه الفتة المصرية مع بعض الاختلاف في المكونات وحميس اللحم والمرقوق..وغيرهم من الوصفات.طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
المكونات :- لحمة ضأن أو أي نوع + عصير طماطم + ربع كوب خل + ثوم مهروس + عيش بلدي مقطع مربعات + أرز نظيف ومصفى + ورق لورا + حبهان + سمن وزيت + مرقة أو شوربة + ملح وفلفل أسود + كمون مطحون.
التحضير:-
- أولا عليكي سلق اللحمة في وعاء به ماء مغلي ثم ضعي بصلة صغيرة مقسمة أربعة وورق لورا وحبهان وكرفس حسب الرغبة، تترك على نار متوسطة حتى تنضج، ثم تنشل قطع اللحم من الشوربة وتوضع جانباً.
- ضعي ملعقة سمن في مقلاة ثم اللحمة المسلوقة المقطعة وتحمر حتى تأخذ لون بني جميل.
- حضري الأرز الأبيض كالمعتاد.
- رصي العيش المقطع في صينية ويوضع بالفرن حتى يتحمص.
- في وعاء ضعي ملعقة سمن وقليل زيت ثم ضيفي الثوم المفروم يحمر حتى يصبح ذهبي اللون ثم يضاف الخل وعصير الطماطم والملح والفلفل ورشة من الكمون وتترك حتى تتسبك.
- ثم يضاف على الصلصة كمية من الشوربة لكي تكون سائلة ليست سميكة.
- في صينية واسعة قومي برص العيش المحمص على شكل دائري وفي الوسط الأرز الأبيض.
- ثم ضيفي الصلصة حول الأرز بشكل دائري جميل.
- بعد ذلك ترص قطع اللحم المحمرة من فوق الطبق وتقدم بالف هنا..وكل عام وأنتم بخير عيد سعيد.
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