طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها مع العيش المحمص اللذيذ

الفتة المصرية بالخل والثوم من أشهر وصفات عيد الأضحى المبارك ضمن أكلات اللحوم في هذه المناسبة، تحتوي هذه الوجبة على مجموعة من العناصر الغذائية بكونها تجمع كمية النشويات والبروتينات والدهون بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن تعد وجبة متكاملة يمكن أن تقدم بمفردها لأنها تحتوي على الخبز مع الأرز واللحمة المحمرة اللذيذة والصلصة الممزوجة بالخل والثوم مما تجعلها وصفة رائعة يعشقها ملايين الناس كبار وأطفال، حيث تبدأ ربات المنازل في البحث عن طرق تحضير الطعام ووجبات العيد مثل طريقة الكفتة بأنواعها المتعددة والكبدة والعكاوي ولحمة الراس والممبار وكلها وصفات مصرية، كما تبحث الكثير من النساء عن وصفات من بلاد عديدة منهم الأصناف الخليجية رائعة المذاق حقاً مثل الكبسة السعودي وهي تشبه الفتة المصرية مع بعض الاختلاف في المكونات وحميس اللحم والمرقوق..وغيرهم من الوصفات.

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

المكونات :- لحمة ضأن أو أي نوع + عصير طماطم + ربع كوب خل + ثوم مهروس + عيش بلدي مقطع مربعات + أرز نظيف ومصفى + ورق لورا + حبهان + سمن وزيت + مرقة أو شوربة + ملح وفلفل أسود + كمون مطحون.

التحضير:-