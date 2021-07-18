أسهل طريقة لعمل فتة باللحمة الضاني، تعد الفتة منى أكثر الأكلات انتشار والتي يفضل الكثيرون تناولها في العيد وفي الأيام العادية، ويختلف تحضير الفتة من بلد إلى أخري فهناك طريقة مصرية مميزة وأيضا يتم إعدادها بالطريقة السورية بخطوات بسيطة ومميزة وتجعل طعمها مميز، فيحبها جميع أفراد الأسرة ويتم تزين الأطباق بشكل مميز تجذب الجميع إلي تناولها سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا أسهل طريقة لعمل الفتة باللحمة الضاني.

أسهل طريقة لعمل الفتة باللحمة الضاني والخل والثوم بطعم جنان احلي من الجاهز

فتة اللحم الضاني

المكونات

3 أكواب أرز.

3 أكواب من عصير الطماطم.

كيلو جرام من للحم كتف الضاني

بصلتان مقطعتان إلى أرباع.

4 حبات من الهيل.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

4 حبات من المسكتة.

5 فصوص ثوم مفروم.

4 ورقات الغار.

ربع كوب خل أبيض.

ست ورقات من الرقائق.

نصف كوب سمن أو زبدة.

طريقة التحضير

عليك غسل اللحم الضاني جيداً، ثم قومي بوضعها في قدر كبير به ماء، ورفع القدر على النار حتي يغلي وتخلصي من الدهون التي تطفو على السطح، ـضيفي البصل والهيل والملح والفلفل والمسكتة وترك اللحم على نار متوسطة حتي يطري وينضج، ثم قومي بطهي الأرز من خلال وضع معلقتين من السمن وتقليب الأرز فيه ثم نقوم بإضافة المرقة والتتبيلة ثم نقوم بتهدئة النار وتركة حتي ينضج، ثم عليك تقطيع قطع الرقائق إلي قطع متوسطة ودعمها بالسمن وإدخالها الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي.

تحضير الصلصة

قم بوضع قدر علي النار به سمنة ووضع الثوم وتشويحة، ثم رفع القدر من على النار وإضافة الخل وإعادة رفعة على النار وتركة حتي يغلي، إضافة عصير الطماطم والملح والفلفل

طريقة تجميع الطبق

قومي بإحضار طبق ووضع الرقاق المقرمش، ووضع القليل من المرق عليه ثم سكب الأرز، وسكب الصلصة علية ثم وضع اللحمة على وجه الطبق وإضافة الصلصة وتقدم الفتة ساخنة، وسوف تنال إعجاب أسرتك لشكلها المميز وطعمها الرائع وستكون هذه الطريقة من أسهل طرق عمل الفتة باللحمة الضاني في البيت دون مجهود وبطعم مميز مثل المحلات.