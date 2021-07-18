دجاج بالزيتون في الفرن ألذ وأسهل طريقة فراخ بالزيتون الأخضر سهلة

دجاج بالزيتون في الفرن ، طريقة جديدة ولذيذة، من المطبخ المغربي لطهي الدجاج، وتعرف باسم دجاج بالزيتون مغربي، ويمكن طهي طاجين الزيتون للاعراس، ويمكنك عمل طاجين مغربي بالدجاج والزيتون والبطاطس، وهي وجبة متكاملة للغاية، لا تترددي في طهيها، فهي مفيدة لتغذية الجسم، خاصة إذا كان لديك أطفالا داخل المنزل، وكذلك هي وجبة مناسبة لصحتك ورفع قدرة جسدك ومناعته، خاصة أنها ممتلئة بالبروتين والنشويات والألياف، وبها كل العناصر الغذائية المهمة، ولها أكثر من طريقة لطهيها مثل؛ طاجن الدجاج بالزيتون والبطاطس المقلية، والدجاج بالزيتون والحامض، ودجاج بالزيتون في الفرن، وطريقة عمل الفراخ بالليمون المعصفر، وطريقة الدجاج بالبصلة والزيتون، دجاج بالزيتون بالطريقة المغربية، ودجاج بالزيتون الأخضر والبطاطس.

يذخر المطبخ المغربي بالكثير من الوجبات، والوصفات الشهية سواء وجبات رئيسية أو حلويات، مثل طريقة عمل كسكسي بالسميد، وطريقة خبز الدار بالفرينة، فهما من أشهر الوصفات المغربية المجربة، فلا تحتاج أي منهما إلى الكثير من المقادير، ولا تحتاج إلى الكثير من الخطوات، فقط أحضري مكوناتهما واخلطيهما واستمتعي بمذاق الوجبة الشهي. وللدجاج العديد من الطرق في طهيه، ليس فقط طريقة عمل الدجاج بالزيتون، وإنما طريقة عمل تبسي دجاج بالفرن، وكذلك كبسة الدجاج والخضار منال العالم، فوصفات الدجاج تعد أسهل وصفات الطهي المجربة، التي يمكنك عملها بالمنزل مثل المطاعم.

دجاجة كاملة ومخلية من العظام.

كوب كامل من الزيتون الأخضر.

حبتان بصل مفرومتان.

فصان من الثوم المفروم جيدًا.

حزمة من البقدونس.

كزبرة خضراء.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

½ ملعقة صغيرة زنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

رشة فلفل حار (يمكنك الاستغناء عنه حسب رغبتك).

عصير ليمونة واحدة.