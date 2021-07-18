أسرار تحضير كيكة الرواني الشهه بطريقة سهلة وبسيطة

يبحث الجميع عن ما هو الكيك الذي يمكن استخدام القطر في تحضيره حيث يعتبر هذا السؤال مثيراً للإستغراب فمن المعروف أن الكيك بأصنافه لا يحتاج إلي قطر أثناء التحضير فهو ليس بسبوسة أو حلوي حيث ينضم الكيك من حلوي المعجنات وليس الحلويات ونقوم اليوم بالإجابة على كافة الأسئلة التي يريدها الأشخاص، الكيك الذي يحتاج إلي قطر أثناء التحضير هو كيك الرواني ويعتبر أكثر أصناف الكيك إختلافاً من حيث الشكل والمذاق وطريقة التحضير، وتقوم الأمهات بتحضيرها للتجديد في إعداد الكيك بدلاً من الكيك التقليدي الذي أصبح غير شهياً بالنسبة لكثير من الأشخاص والتي يمكن تقديمها في جميع الأوقات فالطبيعة العامة لدي البيوت العربية تجعلهم يُقبلون على الكيك في جميع الأوقات ولكن من الأفضل أن يتم تناول كيك الرواني بعد تناول الوجبات الرئيسية حتى لا يشعر الشخص بالشبع والإمتلاء حيث تعتبر دسمة إلي حد ما وللتعرف على طريقة تحضير كيك الرواني اليوم يمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيك الرواني طريقة تحضير كيك الرواني المكونات: كوبان من الزبادي العادي.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من الزيت النباتي الذي تستخدمه.

كوبان من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

مكسرات للتزيين أو جوز الهند. طريقة التحضير: تحضير الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي وإخفاق البيض بالإضافة إلي مسحوق الفانيليا وإخفاقهم لمدة دقيقتين. إضافة أكواب الزبادي إلي خليط البيض والإخفاق الجيد للمكونات، يمكنك بعد ذلك يمكنك بعد ذلك استخدام الأكواب الفارغة الخاصه بالزبادي في تقدير السكر والزيت كما تم تحديدهم. إضافة السكر والزيت إلي خليط البيض بعد تقديرهم ونخفقهم حتى يصبح الخليط ناعم وخالي من الفقاعات. يفضل أن يتم نخل الدقيق وتجهيزه قبل بداية التحضير والبيكنج باودر وسكب الخليط السائل الذي تم تحضيره واستخدام المضرب اليدوي بدلاً من الخلاط حتى لا يحدث تكتل. سكب خليط الكيك بعد العجن وتجهيز الصينية أو قالب الكيك عن طريق دهن القالب بكمية من الزيت ورش كمية وفيرة من الدقيق حتى لا تلتصق كيكة الرواني. إدخال الصينية إلي الفرن بحيث يسبق تشغيله من قبل عشر دقائق وتشغيله على درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة أو أكثر حسب النضج. طريقة التحضير: الوسوم

يبحث الجميع عن ما هو الكيك الذي يمكن استخدام القطر في تحضيره حيث يعتبر هذا السؤال مثيراً للإستغراب فمن المعروف أن الكيك بأصنافه لا يحتاج إلي قطر أثناء التحضير فهو ليس بسبوسة أو حلوي حيث ينضم الكيك من حلوي المعجنات وليس الحلويات ونقوم اليوم بالإجابة على كافة الأسئلة التي يريدها الأشخاص، الكيك الذي يحتاج إلي قطر أثناء التحضير هو كيك الرواني ويعتبر أكثر أصناف الكيك إختلافاً من حيث الشكل والمذاق وطريقة التحضير، وتقوم الأمهات بتحضيرها للتجديد في إعداد الكيك بدلاً من الكيك التقليدي الذي أصبح غير شهياً بالنسبة لكثير من الأشخاص والتي يمكن تقديمها في جميع الأوقات فالطبيعة العامة لدي البيوت العربية تجعلهم يُقبلون على الكيك في جميع الأوقات ولكن من الأفضل أن يتم تناول كيك الرواني بعد تناول الوجبات الرئيسية حتى لا يشعر الشخص بالشبع والإمتلاء حيث تعتبر دسمة إلي حد ما وللتعرف على طريقة تحضير كيك الرواني اليوم يمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيك الرواني طريقة تحضير كيك الرواني المكونات: كوبان من الزبادي العادي.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من الزيت النباتي الذي تستخدمه.

كوبان من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

مكسرات للتزيين أو جوز الهند. طريقة التحضير: تحضير الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي وإخفاق البيض بالإضافة إلي مسحوق الفانيليا وإخفاقهم لمدة دقيقتين. إضافة أكواب الزبادي إلي خليط البيض والإخفاق الجيد للمكونات، يمكنك بعد ذلك يمكنك بعد ذلك استخدام الأكواب الفارغة الخاصه بالزبادي في تقدير السكر والزيت كما تم تحديدهم. إضافة السكر والزيت إلي خليط البيض بعد تقديرهم ونخفقهم حتى يصبح الخليط ناعم وخالي من الفقاعات. يفضل أن يتم نخل الدقيق وتجهيزه قبل بداية التحضير والبيكنج باودر وسكب الخليط السائل الذي تم تحضيره واستخدام المضرب اليدوي بدلاً من الخلاط حتى لا يحدث تكتل. سكب خليط الكيك بعد العجن وتجهيز الصينية أو قالب الكيك عن طريق دهن القالب بكمية من الزيت ورش كمية وفيرة من الدقيق حتى لا تلتصق كيكة الرواني. إدخال الصينية إلي الفرن بحيث يسبق تشغيله من قبل عشر دقائق وتشغيله على درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة أو أكثر حسب النضج. طريقة التحضير:

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